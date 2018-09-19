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Московский листок

Военные понты Кремля: "Восток-2018"

Опубликовано 19.09.2018 в разделе комментариев 0

Максим Калашников о том, чем грандиозные военные учения «Восток-2018» отличаются от «Запада-1981» в СССР. Там – дело, здесь – одни понты, но очень разорительные. Кремль готовится к войне, которой не будет? Какие учения действительно нужны русским?



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