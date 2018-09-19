Бедный, бедный Пётр Верзилов

Как известно, издатель "Медиа-зоны" Пётр Юрьевич Верзилов в день отравления 11 сентября должен был получить отчёт от посланных им в ЦАР "детективов", чтобы расследовать убийство режиссер-документалиста Александра Расторгуева, военного корреспондента Орхана Джемаля и оператора Кирилла Радченко.

Согласно сообщениям профессоров* знаменитой берлинской клиники "Шаритэ", он был отравлен высокой дозой скополамина** (составная часть беладонны) и в бреду повторял имя Сечина (не арестован ли тот).

ОДНАКО, СКОПОЛАМИН - ЭТО "СЫВОРОТКА ПРАВДЫ"! (Действие хорошо показано в фильме «Меморандум Квиллера» 1966 года — режиссёр Майкл Андерсон по одноимённому роману Эллестона Тревора, сценарий Гарольда Пинтера).

Поэтому это никакое не "недоделанное отравление", скорее, неправильно подобранная доза для экстренного допроса.

Вопрос-вопросов: как это в Склифе не обнаружили атропиновый "передоз"?

Арестованный в июне 2003 года политзаключённый Алексей Владимирович Пичугин, бывший глава службы экономической безопасности РНК "ЮКОС", заявил, что во время допросов к нему применяли так называемую "сыворотку правды": 14 июля 2003 года его около шести часов подряд допрашивали с использованием подобного спецсредства (он сообщил, что был в этот день вызван на допрос и ему предложили кофе, который он выпил - потом Пичугин рассказал следователю, но тот не внес это в протокол допроса по делу Невзлина): "На 6 часов я потерял сознание. Мои сокамерники, один очень известный человек Игорь Сутягин, потом мне рассказывали, как я попал в камеру... Единственное, что я помню, это то, что вопросы, которые мне задавали, касались Ходорковского, Касьянова и финансовых потоков между этими лицами и ЮКОСом".

* "Есть одна субстанция, которая раньше использовалась преднамеренно - скополамин. Но мы можем делать вывод только о классе. Этот класс веществ применяется в медицине, присутствует в многочисленных медикаментах [класса атропин], но тогда пришлось бы проглотить огромное количество медикаментов", - заявил доктор Эккард.

** Скополамин. Алкалоид, содержащийся вместе с атропином в растениях семейства паслёновых (скополии, красавке, белене, дурмане и некоторых других). Бесцветные прозрачные кристаллы или белый кристаллический порошок. Легко растворим в воде (1:3), растворим в спирте (1:17). С целью стабилизации растворов для инъекций прибавляют раствор хлористоводородной кислоты до pH 2,8—3,0. Химически скополамин близок к атропину: является сложным эфиром скопина и троповой кислоты. Близок к атропину по влиянию на периферические холинореактивные системы. Подобно атропину, вызывает расширение зрачков, паралич аккомодации, учащение сердечных сокращений, расслабление гладких мышц, уменьшение секреции пищеварительных и потовых желёз. Оказывает также центральное холинолитическое действие. Обычно вызывает седативный эффект: уменьшает двигательную активность, может оказать снотворное действие. Характерным свойством скополамина является вызываемая им амнезия. Скополамин применяют иногда в психиатрической практике в качестве успокаивающего средства, в неврологической — для лечения паркинсонизма, в хирургической практике вместе с анальгетиками (морфин, промедол) — для подготовки к наркозу, иногда как противорвотное и успокаивающее средство при морской и воздушной болезни.