Минфин поддержал бредовую идею об отказе от доллара

Минфин поддерживает предложение главы ВТБ Андрея Костина об отказе от доллара, поскольку считает, что американская валюта не должна быть элементом обычного делового оборота в России, сообщил журналистам замглавы министерства Алексей Моисеев.

А что не в швейцарские франки, не в фунты стерлингов или японские йены?

Нет, я тоже не против, чтобы весь мир вел деловые рассчеты исключительно в полновесных российских рублях. Вот только наши хотелки не всегда совпадают с нашими же возможностями.

К примеру, золотовалютные резервы РФ за 2014-2015 годы сократились на четверть с уровня 465,8 млрд долл. США в августе 2014 г. до 357,6 млрд долл.

Как известно, золотой запас России оценивается в 523,7 тонны. Наличных денег в обращении примерно 12021,3 млрд. рублей. А это значит, что рубль обеспечивается в 124 раза меньше, чем доллар.

То есть отказ России от долларового эквивалента ничего не сделает доллару, а вот на рубль будут смотреть с некоторым удивлением. Основу золотовалютных резервов страны составляет доллар, а рубль будет обеспечиваться как-то без него...

Нет, запасаемся попкорном и смотрим, не забывая при этом переводить сбережения в доллары. А во что еще? Ведь при такой финансовой политике доллар на черном рынке взлетит до неимоверных высот...

А.Б.