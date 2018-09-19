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Московский листок

Они и сбитый Ил-20 проглотят…

Опубликовано 19.09.2018 в разделе комментариев 3

Выражаем соболезнование родным и семьям погибших.

Максим Калашников о том, что Кремль опозорился еще раз. Со вторым сбитым «партнерами» самолетом в Сирии. Как «наказали» турок почти три года назад.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
юрьевич написал 19.09.2018 02:04
Говорила мама Ване, не цепляй погоны.
Нынче их в Росси носят только лишь гандоны.
Полетели в Сирию, подсрубить бабла,
ими рыбы подхарчились, вот таки дела.
На чужой войне убили-сам ты виноват.
Не плати царю налогов, не давай солдат.
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Как у ярду, как у скоту появилася работа! Тра-ля-ля-ды, тра-ля-ля! Отравили скрипаля...
!!!ITOTBOGJA-TAKIDAA!!!& написал 19.09.2018 01:57
"Максим Калашников о том, что Кремль опозорился еще раз. "
- Таки и понятно у МК были бы средства покруче, чем у путина - то таки да! он бы туда направил по струнному транспорту дирижопели с реатором росси - и был бы бармалеям быстрый и скорый -здец! То таки Зраиль и пер-д-нуть бы не успел!
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(без названия)
Гражданин СССР написал 19.09.2018 01:34
Почему это Путин ничем не ответит Израилю за сбитый самолет? Уж для кого, кого, а для Израиля он в очередной раз в нашем бюджете найдет средства для доплат их шнобелястым пенсионерам...
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