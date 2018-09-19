Они и сбитый Ил-20 проглотят… Выражаем соболезнование родным и семьям погибших. Максим Калашников о том, что Кремль опозорился еще раз. Со вторым сбитым «партнерами» самолетом в Сирии. Как «наказали» турок почти три года назад.



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