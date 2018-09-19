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Московский листок

Быть фашистами - их работа!

Опубликовано 19.09.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 5

омон выборы собянин полиция
Быть фашистами - их работа!

18 сентября 2018 года судебные приставы напали на жильцов общежития по Ставропольской 17. Громилы, экипированные по полной космической моде, избивали мужчин, женщин и детей, ломали двери и вещи. Вызванная жильцами полиция в происходящее не вмешивалась, ограничиваясь комментариями: Это их работа (!)

Впрочем, где-то после 10-ти минут дебоша, приставы организованно отступили. Жители долго провожали их скандированием ёмкого слова - «Фашисты!»

Отметим, что изначально выселение было назначено на утро, но «не срослось». Информация просочилась к жильцам. Жильцы вызвали на подмогу депутатов и прессу. Приставы терпеливо ждали большую часть дня (сначала, видимо, ожидали пока журналисты разойдутся) и заверяли при этом жителей и журналистов, что сегодня выселять не будут, но затем, всё-таки, напали. Впрочем, нападение успехом не увенчалось. Возможно, потому, что группе поддержки (даже и уменьшенной), всё равно удалось быстро поднять общественный резонанс.

«За волосы драли. Кристину. Мать. Годовалого ребенка. Меня. Просто выталкивали за шкирку. Я показала паспорт, что я здесь прописана, но на это не смотрели. Просто били!»

«Какой у нас хороший президент! Как он везде за мир в мире борется, а в своей стране людей фашисты уничтожают! У меня просто нет слов, до чего мы дожили!» - говорят о произошедшем жители дома.

Напоминаем, компания ТУ Росимущество и МИРЭА, в чьё оперуправление передали дом вместе с жителями, постоянно придумывают разные комбинации для того, чтобы зачистить ценную недвижимость от строителей Москвы (людей, живущих в этом доме уже более 20 лет и другой крыши над головой не имеющих). На людей уже натравливали судей и приставов. МИРЭА обрезали трубы холодного и горячего водоснабжения, разбивали канализационные трубы, вырывали с корнем электро- щит, обрезали газ, травили испарением фекалий, заливали кипятком из разбитой трубы отопления на чердаке.

От редакции: Это уже четвертое информационное сообщение, которое Александр Зимбовский дает о событии, пора уже сделать какие-то выводы.

Спасти от выселения многодетную мать

Начинается выселение многодетной матери

ОМОН избивает жителей общежития. Первая кровь

Все как в старинном анекдоте про кучу дерьма, которая летает над пропастью, только совсем не смешно.

И возникает два вопроса: зачем мы это все публикуем и кому все это нужно?

Сказать, чтобы общество как-то массово возмутилось откровенным беспределом властей - нельзя. Может, попривыкли, конечно, "притерпелость" возникла. Но это уже признак умирания общества.

Пока видим только единицы левых активистов. Последню заметку прочитало примерно 370 человек, но, естественно, сопоставимого числа поддерживающих мы не видим.

Второе - к вопросу выборов. Подавляющее большинство москвичей проголосовали за действующего мэра Собянина. То есть за его политику. То есть и за то, чтобы вот эту конкретную многодетную мать и множество таких же, как она, избивали и выкидывали из жилья.

Политика Собянина в привязке к данному прецеденту - не оборот речи. Мы видим, какие колоссальные деньги из бюджета Москвы тратятся на непрерывное украшательство городского центра, на все эти гигантские тротуары, постоянную замену асфальта, плитку, безумные фонари и столь же безумные городские скульптуры одноразового типа. Даже малой толики этих денег хватило бы, чтобы раз и навсегда решить пробемы жиелей общежитий и им подобных.

Но на расселении граждан много ли украдешь? Дешевле прислать ОМОН.

Вы за Собянина голосовали?

Ну так не удивляйтесь теперь, ОМОН по вызову - это идет в комплекте...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: У власти криминал - на улицах вооруженные мародеры.
Крамольник написал 19.09.2018 10:14
Почему молчит народ? Вот это я не понимаю.===================
Господа ОМОНовцы не знают историю. И не в курсе, что во время Февральской 1917 года революции лед Невы был устлан трупами жандармов. Которых отблагодарил за их "заслуги" "благодарный питерский народ".
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У власти криминал - на улицах вооруженные мародеры.
Ташкентский написал 19.09.2018 10:03
Это самые настоящие мародеры, когда в стране отсутствует какая либо власть, кроме криминальной своры. Таких выжигать коктейлем Молотовым это не преступление, а благородное дело. Видел как ОМОН разгоняет демонстрантов. Выстраиваются паровозиком друг за дружку, как пидорки. Они и есть самые настоящие пидоры, как и их пахан Путин вместе с госдурой. Почему молчит народ? Вот это я не понимаю.
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(без названия)
Крамольник написал 19.09.2018 09:57
Показывали в новостном блоке "Первого канала им. Константина Ёпрста" поздравления по случаю "победы" в "выборах" Собянина. В первых рядах, с бокалом шампанского выделялась престарелая Малышева, ведущая передачи "ЗдОрово жить!". Та самая Малышева, которая в своих передачах призывала к отстрелу московских бездомных собак. А эта "дамочка" в курсе, что за убийство собаки, даже бездомной, существует привлечение к уголовной ответственности согласно статьи 245 УК РФ? И почему, вопреки заявлениям зоозащитников эта "дамочка", призывавшая в прямом эфире к совершению уголовно наказуемыз деяний до сих пор не под следствием? Людей сажают за перепосты в соцсетях, а эту "профессоршу около медицинских наук" и пальцем не трогают.
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(без названия)
vyhij написал 19.09.2018 09:56
Именем вед и Одина данная проблема будет решена потрясающим способом, и многие люди на этом примере многому научаться. Слава русской нации!
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голосовали за блондинку-старичка С.Ракова
вот написал 19.09.2018 09:55
старичок С.Раков и отмечает свою инаугурацию-фашистским беспределом.Гауляйтер Москвабада зверствует.
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