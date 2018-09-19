Быть фашистами - их работа!

18 сентября 2018 года судебные приставы напали на жильцов общежития по Ставропольской 17. Громилы, экипированные по полной космической моде, избивали мужчин, женщин и детей, ломали двери и вещи. Вызванная жильцами полиция в происходящее не вмешивалась, ограничиваясь комментариями: Это их работа (!)

Впрочем, где-то после 10-ти минут дебоша, приставы организованно отступили. Жители долго провожали их скандированием ёмкого слова - «Фашисты!»

Отметим, что изначально выселение было назначено на утро, но «не срослось». Информация просочилась к жильцам. Жильцы вызвали на подмогу депутатов и прессу. Приставы терпеливо ждали большую часть дня (сначала, видимо, ожидали пока журналисты разойдутся) и заверяли при этом жителей и журналистов, что сегодня выселять не будут, но затем, всё-таки, напали. Впрочем, нападение успехом не увенчалось. Возможно, потому, что группе поддержки (даже и уменьшенной), всё равно удалось быстро поднять общественный резонанс.

«За волосы драли. Кристину. Мать. Годовалого ребенка. Меня. Просто выталкивали за шкирку. Я показала паспорт, что я здесь прописана, но на это не смотрели. Просто били!»

«Какой у нас хороший президент! Как он везде за мир в мире борется, а в своей стране людей фашисты уничтожают! У меня просто нет слов, до чего мы дожили!» - говорят о произошедшем жители дома.

Напоминаем, компания ТУ Росимущество и МИРЭА, в чьё оперуправление передали дом вместе с жителями, постоянно придумывают разные комбинации для того, чтобы зачистить ценную недвижимость от строителей Москвы (людей, живущих в этом доме уже более 20 лет и другой крыши над головой не имеющих). На людей уже натравливали судей и приставов. МИРЭА обрезали трубы холодного и горячего водоснабжения, разбивали канализационные трубы, вырывали с корнем электро- щит, обрезали газ, травили испарением фекалий, заливали кипятком из разбитой трубы отопления на чердаке.

От редакции: Это уже четвертое информационное сообщение, которое Александр Зимбовский дает о событии, пора уже сделать какие-то выводы.

Спасти от выселения многодетную мать

Начинается выселение многодетной матери

ОМОН избивает жителей общежития. Первая кровь

Все как в старинном анекдоте про кучу дерьма, которая летает над пропастью, только совсем не смешно.

И возникает два вопроса: зачем мы это все публикуем и кому все это нужно?

Сказать, чтобы общество как-то массово возмутилось откровенным беспределом властей - нельзя. Может, попривыкли, конечно, "притерпелость" возникла. Но это уже признак умирания общества.

Пока видим только единицы левых активистов. Последню заметку прочитало примерно 370 человек, но, естественно, сопоставимого числа поддерживающих мы не видим.

Второе - к вопросу выборов. Подавляющее большинство москвичей проголосовали за действующего мэра Собянина. То есть за его политику. То есть и за то, чтобы вот эту конкретную многодетную мать и множество таких же, как она, избивали и выкидывали из жилья.

Политика Собянина в привязке к данному прецеденту - не оборот речи. Мы видим, какие колоссальные деньги из бюджета Москвы тратятся на непрерывное украшательство городского центра, на все эти гигантские тротуары, постоянную замену асфальта, плитку, безумные фонари и столь же безумные городские скульптуры одноразового типа. Даже малой толики этих денег хватило бы, чтобы раз и навсегда решить пробемы жиелей общежитий и им подобных.

Но на расселении граждан много ли украдешь? Дешевле прислать ОМОН.

Вы за Собянина голосовали?

Ну так не удивляйтесь теперь, ОМОН по вызову - это идет в комплекте...

Анатолий Баранов