Быть фашистами - их работа!

18 сентября 2018 года судебные приставы напали на жильцов общежития по Ставропольской 17. Громилы, экипированные по полной космической моде, избивали мужчин, женщин и детей, ломали двери и вещи. Вызванная жильцами полиция в происходящее не вмешивалась, ограничиваясь комментариями: Это их работа (!)
Впрочем, где-то после 10-ти минут дебоша, приставы организованно отступили. Жители долго провожали их скандированием ёмкого слова - «Фашисты!»
Отметим, что изначально выселение было назначено на утро, но «не срослось». Информация просочилась к жильцам. Жильцы вызвали на подмогу депутатов и прессу. Приставы терпеливо ждали большую часть дня (сначала, видимо, ожидали пока журналисты разойдутся) и заверяли при этом жителей и журналистов, что сегодня выселять не будут, но затем, всё-таки, напали. Впрочем, нападение успехом не увенчалось. Возможно, потому, что группе поддержки (даже и уменьшенной), всё равно удалось быстро поднять общественный резонанс.
«За волосы драли. Кристину. Мать. Годовалого ребенка. Меня. Просто выталкивали за шкирку. Я показала паспорт, что я здесь прописана, но на это не смотрели. Просто били!»
«Какой у нас хороший президент! Как он везде за мир в мире борется, а в своей стране людей фашисты уничтожают! У меня просто нет слов, до чего мы дожили!» - говорят о произошедшем жители дома.
Напоминаем, компания ТУ Росимущество и МИРЭА, в чьё оперуправление передали дом вместе с жителями, постоянно придумывают разные комбинации для того, чтобы зачистить ценную недвижимость от строителей Москвы (людей, живущих в этом доме уже более 20 лет и другой крыши над головой не имеющих). На людей уже натравливали судей и приставов. МИРЭА обрезали трубы холодного и горячего водоснабжения, разбивали канализационные трубы, вырывали с корнем электро- щит, обрезали газ, травили испарением фекалий, заливали кипятком из разбитой трубы отопления на чердаке.
От редакции: Это уже четвертое информационное сообщение, которое Александр Зимбовский дает о событии, пора уже сделать какие-то выводы.
Спасти от выселения многодетную мать
Начинается выселение многодетной матери
ОМОН избивает жителей общежития. Первая кровь
Все как в старинном анекдоте про кучу дерьма, которая летает над пропастью, только совсем не смешно.
И возникает два вопроса: зачем мы это все публикуем и кому все это нужно?
Сказать, чтобы общество как-то массово возмутилось откровенным беспределом властей - нельзя. Может, попривыкли, конечно, "притерпелость" возникла. Но это уже признак умирания общества.
Пока видим только единицы левых активистов. Последню заметку прочитало примерно 370 человек, но, естественно, сопоставимого числа поддерживающих мы не видим.
Второе - к вопросу выборов. Подавляющее большинство москвичей проголосовали за действующего мэра Собянина. То есть за его политику. То есть и за то, чтобы вот эту конкретную многодетную мать и множество таких же, как она, избивали и выкидывали из жилья.
Политика Собянина в привязке к данному прецеденту - не оборот речи. Мы видим, какие колоссальные деньги из бюджета Москвы тратятся на непрерывное украшательство городского центра, на все эти гигантские тротуары, постоянную замену асфальта, плитку, безумные фонари и столь же безумные городские скульптуры одноразового типа. Даже малой толики этих денег хватило бы, чтобы раз и навсегда решить пробемы жиелей общежитий и им подобных.
Но на расселении граждан много ли украдешь? Дешевле прислать ОМОН.
Вы за Собянина голосовали?
Ну так не удивляйтесь теперь, ОМОН по вызову - это идет в комплекте...
Анатолий Баранов
Крамольник написал 19.09.2018 10:14
Господа ОМОНовцы не знают историю. И не в курсе, что во время Февральской 1917 года революции лед Невы был устлан трупами жандармов. Которых отблагодарил за их "заслуги" "благодарный питерский народ".
Ташкентский написал 19.09.2018 10:03
Крамольник написал 19.09.2018 09:57
vyhij написал 19.09.2018 09:56
вот написал 19.09.2018 09:55