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Московский листок

О манипуляции чиновников "средними зарплатами"

Опубликовано 19.09.2018 в разделе комментариев 0

казахстан назарбаев астана
О манипуляции чиновников "средними зарплатами"

Порой чиновники любят у нас хвастать размером среднемесячной зарплаты по стране или в отдельном регионе. Мол смотрите, какая у нас зарплата хорошая по стране. Но…. Но среднемесячная зарплата это как средняя температура по больнице. На официальном сайте органов статистики можно почерпнуть довольно интересные данные помимо среднемесячной зарплаты.

Там есть интересный показатель — медианная заработная плата по состоянию на июнь 2017 г. составляет 82 977 тенге (чтобы получить данные в рублях, делите примерно на 5 - прим.ред.). Что такое медианная заработная плата? А это если выписать в ряд заработную плату каждого человека, то это будет зарплата человека в самом центре списка. Ровно середина. Это зарплата не среднеарифметическая, где уравниваются зарплата дворника и министра, а именно зарплата в самой середине. Это означает, что 50% населения получает зарплату выше 82 977 тенге, но в то же самое время, это означает, что 50% населения получают меньше чем 82 977 тенге (то есть меньше 17 тысяч рублей - прим. ред.). Интересно, а сколько это в людях?

Находим на сайте органов статистики раздел «Динамика основных социально-экономических показателей». Там есть табличка. В таблице находим данные «Рынок труда», показатель «Занятое население» за 2017 год. Статистика нам говорит, что занятое население у нас составляет 8 585 200 человек. Теперь объединяем информацию по медианной заработной плате и количеству занятого населения и получаем информацию следующего содержания:

Из 8 585 200 человек занятого населения, 4 292 600 человек получают заработную плату меньше чем 82 977 тенге.

Теперь, когда вам начнут заливать про среднемесячную зарплату по стране или региону, спросите — «А какая медианная зарплата?».



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