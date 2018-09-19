Сдерживание цен на бензин обойдется в 630 млрд рублей

Нефтяные компании попросили правительство увеличить размер компенсации за сдерживание внутренних цен на бензин на 230 млрд рублей до 630 млрд руб. Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на членов кабмина, это предложение было одобрено. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, который в правительстве курирует нефтяную отрасль, выплату компенсаций могут начать уже в этом году.

В законе о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли уже предусмотрена компенсация за поставку топлива на внутренний рынок с 2019 г. – 60% разницы между экспортными ценами и фиксированной ценой 56 000 руб. за 1 т бензина и 50 000 руб. за 1 т дизтоплива. Но нефтяникам этого оказалось мало.

Против лишних расходов выступал Минфин. «С нашей точки зрения, это было бы очень странно – вернуть нескольким нефтяным компаниям то, что со всего населения будет взято в виде повышения НДС», – говорил ранее замминистра финансов Илья Трунин. Но цены на бензин – политический вопрос, говорит главный аналитик BCS Global Markets Владимир Тихомиров, их рост очень беспокоит население, а у людей и без того немало поводов для критики властей – повышение пенсионного возраста, увеличение НДС. К тому же неожиданный рост цен в апреле – мае 2018 г. привел к резкому повышению инфляционных ожиданий населения (с 7,8% в апреле до 9,8% в июне), указывал ЦБ.