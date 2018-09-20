Против роспуска Думы выступают только сами депутаты и их родственники

Допустим, что Ищенко стал губернатором Приморья? Он сможет остановить рост цен, сможет, хотя бы, сократить безработицу, сделает доступ к земле бесплатным, отменить налог на землю и жильё, вернёт бесплатную медицину, ликвидирует ипотечную кабалу, вернёт бесплатное предоставление жилья, сможет блокировать повышение пенсионного возраста и т.д.? Нет. Да этот "коммунистический" губернатор очень скоро побежит к Путину просить деньги для «народа». Так что же все так возбудились? Неужели не понятно, что вся эта возня вокруг выборов губернатора Приморья есть отвлечения от того простого факта, что эти вопросы можно решить только в условиях социализма.

Только с восстановлением социализма можно решить все социальные вопросы в интересах трудового народа √ рабочего класса. Для того же, чтобы восстановить социализм, надо завоевать государственную власть. А для этого нужно выводить из состояния «овоща» трудовой народ. Буржуазия два десятка лет внушает всему обществу смирение, скотскую покорность, внушает простому человеку, что социальные вопросы можно решать только через избрание депутатов раз в 5 или шест лет. Она даже думать запрещает иное решение всех социальных вопросов. Это всё равно, что законодательно запретить самому защищаться от убийц, дожидаться приезда полицейских, пока тебя не убьют.

Роспуск парламента и досрочные выборы - это обычная мера в буржуазном государстве. А наши сторонники социализма боятся пойти даже на это.

Досрочные выборы для того и нужны, чтобы вывести из состояния идиотизма население, в которое его загнала буржуазия тотальным психологическим террором всего общества.

Против роспуска Думы выступают только сами депутаты и связанные с ними их родственники, помощники, советники, бизнесмены и т.д. Это ещё раз доказывает, что вопрос о досрочных выборах для думской оппозиции является шкурным вопросом.