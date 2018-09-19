Третье солсберецкое отравление и управление кадров ГРУ

Британское издание The Sun сообщило имена пострадавших, которые 16 сентября отравились в итальянском ресторане Prezzo в Солсбери. Ими, по данным газеты, являются 42-летний британец Алекс Кинг и его 30-летняя жена, уроженка Нижнего Новгорода, Анна Шапиро.

Анна Шапиро 12 лет назад получила гражданство Израиля и больше не является гражданкой России, а ее муж Алекс Кинг — подданный Соединенного Королевства.

Пострадавшая сообщила, что они заказали в заведении пиццу, рыбу, овощи, картофель и вино. К концу обеда самочувствие ее мужа ухудшилось, и он "стал бледнеть". Спустя около 15 минут она обнаружила мужа лежащим в туалете с пеной на губах, а позже ей и самой стало плохо.

Пострадавшие были госпитализированы. Кинг был введен в искусственную кому, но, по последним данным, он уже пришел в сознание. Шапиро выписали из больницы. Она находится в отеле под наблюдением полиции.

Речи об отравлении двух человек каким-либо нервно-паралитическим веществом не идет, говорится в заявлении полиции Уилтшира.

Однако, Prezzo расположен неподалеку от ресторана Zizzi, где бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отравились самым опасным веществом на планете, но затем выжили.

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Странно, что третье солсберецкое отравление британска полиция не связывает с ГРУ. Все же лежит как на поверхности - явно, что в Солсбери действует хорошо замаскированная агентурная сеть по пищевым отравлениям в общепите!

Шерше ля фам! Ищите женщину, желательно пьяную и без определенного места жительства.

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Всех смущает выраженная дебильность "Петрова и Васечкина", равно и их интервьюера Симоньян, которая разоблачила все и вся куда там какому-нибудь ВВС.

Однако ж что удивительного?

Давайте вспомним, кем был Скрипаль в ГРУ? Правильно, он руководил управлением кадров этой организации. То есть все кадровая работа русской военной разведки шла под полным контролем британского агента! И кого после этого вы надеетесь увидать среди кадровых офицеров ГРУ, как не законченных дебилов? Потому что умные очевидным образом отсеивались на ранних этапах, а кому удавалось пробиться - с успехом "сдавались" иностранным контрразведкам.

Да, и разумеется анкеты у всех у них такие, что какого-нибудь Штирлица с его сомнительным происхождением нужно было давно уволить за профнепригодность. По анкетам - герои и гении!

Вы скажете, Скрипаль давно не работет в ГРУ. Но с чего бы вы решили, что на смену ему пришли какие-то другие люди? Нет, не обязательно шпионы, а просто специалисты по работе с альтернативно одаренными кадрами...

Каков поп, таков и приход, знаете ли.

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Теперь об агентурной работе дебилов.

Вот все удивляются, что секретные агенты развлекались с проституткой, курили шмаль, бухали и все такое прочее. Но если бы нам удалось проникнуть в их отчеты о командировке (что абсолютно невозможно, поскольку это совершенно секретная информация) мы бы обнаружили там материалы о вербовке бесценных кадров. Например, вербовке проститутки, которая обслуживает членов британского парламента, правительства, а может и королевской семьи. И о необходимости продолжать разработку этого агента с непременным регулярным выездом на местность - вся ценная информация хранится у нее в трусах!

Вообще пронализировав состав завербованных агентов (что тоже абсолютно невозможно ввиду секретности и государственной тайны), мы бы обнаружили там множество ценных кадров из числа барменов, наркодилеров, официанток и девиц легкого поведения обоего пола.

А как иначе? Что, во время "выездов на местность" они общаются с депутатами парламента и членами палаты лордов? Вот до кого доберутся, того и "вербуют". Максимум - ночной портье в гостинице.

Какую-то информацию они, конечно, тоже получают, но чаще всего из вечерних газет. А потом служба, анализирующая открытые источники, отмечает полное совпадение агентурных сведений с анализом прессы - высочайшая степень достоверности получается!

Ну и не забыть привезти начальству хорошего вискаря.

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Представляю, что будет, если специалистам, годами специализрующимся на такой агентурной работе, получающим за такую работу поощрения, очередные звания и даже государственные награды ("наша служба и опасна, и трудна") поручается реальное дело. Ну хотя бы ликвидация бывшего офицера, ставшего изменником Родины.

Вот то и получается...

Анатолий Баранов