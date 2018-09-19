Третье солсберецкое отравление и управление кадров ГРУ

Британское издание The Sun сообщило имена пострадавших, которые 16 сентября отравились в итальянском ресторане Prezzo в Солсбери. Ими, по данным газеты, являются 42-летний британец Алекс Кинг и его 30-летняя жена, уроженка Нижнего Новгорода, Анна Шапиро.
Анна Шапиро 12 лет назад получила гражданство Израиля и больше не является гражданкой России, а ее муж Алекс Кинг — подданный Соединенного Королевства.
Пострадавшая сообщила, что они заказали в заведении пиццу, рыбу, овощи, картофель и вино. К концу обеда самочувствие ее мужа ухудшилось, и он "стал бледнеть". Спустя около 15 минут она обнаружила мужа лежащим в туалете с пеной на губах, а позже ей и самой стало плохо.
Пострадавшие были госпитализированы. Кинг был введен в искусственную кому, но, по последним данным, он уже пришел в сознание. Шапиро выписали из больницы. Она находится в отеле под наблюдением полиции.
Речи об отравлении двух человек каким-либо нервно-паралитическим веществом не идет, говорится в заявлении полиции Уилтшира.
Однако, Prezzo расположен неподалеку от ресторана Zizzi, где бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отравились самым опасным веществом на планете, но затем выжили.
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Странно, что третье солсберецкое отравление британска полиция не связывает с ГРУ. Все же лежит как на поверхности - явно, что в Солсбери действует хорошо замаскированная агентурная сеть по пищевым отравлениям в общепите!
Шерше ля фам! Ищите женщину, желательно пьяную и без определенного места жительства.
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Всех смущает выраженная дебильность "Петрова и Васечкина", равно и их интервьюера Симоньян, которая разоблачила все и вся куда там какому-нибудь ВВС.
Однако ж что удивительного?
Давайте вспомним, кем был Скрипаль в ГРУ? Правильно, он руководил управлением кадров этой организации. То есть все кадровая работа русской военной разведки шла под полным контролем британского агента! И кого после этого вы надеетесь увидать среди кадровых офицеров ГРУ, как не законченных дебилов? Потому что умные очевидным образом отсеивались на ранних этапах, а кому удавалось пробиться - с успехом "сдавались" иностранным контрразведкам.
Да, и разумеется анкеты у всех у них такие, что какого-нибудь Штирлица с его сомнительным происхождением нужно было давно уволить за профнепригодность. По анкетам - герои и гении!
Вы скажете, Скрипаль давно не работет в ГРУ. Но с чего бы вы решили, что на смену ему пришли какие-то другие люди? Нет, не обязательно шпионы, а просто специалисты по работе с альтернативно одаренными кадрами...
Каков поп, таков и приход, знаете ли.
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Теперь об агентурной работе дебилов.
Вот все удивляются, что секретные агенты развлекались с проституткой, курили шмаль, бухали и все такое прочее. Но если бы нам удалось проникнуть в их отчеты о командировке (что абсолютно невозможно, поскольку это совершенно секретная информация) мы бы обнаружили там материалы о вербовке бесценных кадров. Например, вербовке проститутки, которая обслуживает членов британского парламента, правительства, а может и королевской семьи. И о необходимости продолжать разработку этого агента с непременным регулярным выездом на местность - вся ценная информация хранится у нее в трусах!
Вообще пронализировав состав завербованных агентов (что тоже абсолютно невозможно ввиду секретности и государственной тайны), мы бы обнаружили там множество ценных кадров из числа барменов, наркодилеров, официанток и девиц легкого поведения обоего пола.
А как иначе? Что, во время "выездов на местность" они общаются с депутатами парламента и членами палаты лордов? Вот до кого доберутся, того и "вербуют". Максимум - ночной портье в гостинице.
Какую-то информацию они, конечно, тоже получают, но чаще всего из вечерних газет. А потом служба, анализирующая открытые источники, отмечает полное совпадение агентурных сведений с анализом прессы - высочайшая степень достоверности получается!
Ну и не забыть привезти начальству хорошего вискаря.
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Представляю, что будет, если специалистам, годами специализрующимся на такой агентурной работе, получающим за такую работу поощрения, очередные звания и даже государственные награды ("наша служба и опасна, и трудна") поручается реальное дело. Ну хотя бы ликвидация бывшего офицера, ставшего изменником Родины.
Вот то и получается...
Анатолий Баранов
wfeg написал 19.09.2018 12:38
Проблема в том, что на всех и в том числе честных нормальных из россии будут смотреть косо и трясти по полной на границе после "гей-груш" и "шлюх-груш". И конечно обидно - нет денег в стране на людей 60-летних да же на 100 евро в месяц на коммуналку и анальгин им в старости а тут - шлюхи отели яхты и "очередные звания и даже государственные награды ("наша служба и опасна, и трудна")", бесплатное жилье и на пенсию в 35 лет.
Чукча написал 19.09.2018 12:18
Идиотам марксизма написал 19.09.2018 12:09
Но разрушившие Россию коммунисты тупо пересказывают сказки наглийцев. Они считают, что это им выгодно для вооруженного захвата власти над народом. "Страшно далеки они от народа!" Народ на личных автомобилях их задавит как класс!
Левон Георгиевич Казарян написал 19.09.2018 12:02
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Это не дело, а киллерство. Изменники ликвидируют изменника. Вор вором губится. Задача состоит в том, чтобы уничтожить спецслужбные секты. Тогда и не будет изменников.
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Не ликвидируй, да не ликвидируем будешь. Потому, что киллеров убивают.
Левон Георгиевич Казарян написал 19.09.2018 11:59
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Почему "был"? Может, и сейчас руководит, через Интернет, по Скайпу.