Анатолий Баранов: Никому же не приходило в голову во время войны ехать в Берлин пивка попить?

Дал комментарий "Свободной прессе".

На Украине может появиться закон о регистрации в стране «иностранных агентов». О его подготовке на согласительном совете Верховной Рады рассказал лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак, передает «Украинская правда».

«Страна входит в избирательный процесс. Надо признать, что на Украине действует разветвленная сеть замаскированной и явной российской агентуры. Они берут под контроль телеканалы и другие СМИ, жонглируют своими политическими пешками, а Россотрудничество плодит здесь множество якобы общественных организаций, независимых ни от кого, кроме России», — заявил депутат.

—Для начала, давайте определимся в дефинициях, — призывает главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — На Украине есть закон? Есть, кому принимать законы? Есть какая-то законная власть?

В 2014 году Путиным была совершена ошибка — он признал «выборы» Порошенко и признал законность этого режима, пришедшего к власти путем государственного переворота. Сейчас режим Порошенко отменил договор о дружбе с Россией — мяч опять на стороне Путина. Пора отказаться признавать этот режим. И, соответственно, вообще не обращать внимания на принимаемые им «законы».

Вот вчера был на радио «Свобода». Так там украинские политологи на полном «серьезе» говорят: в ДНР — террористы, Россия финансирует терроризм и так далее. Но ведь режим в ДНР куда более преемствен от прежней Украины, чем нынешний киевский «паханат». Однако если Киев решил, что в Донецке сидят террористы, то ему это политически удобно. Не нужно искать мотивов их действий, не нужно вступать с ними в переговоры. И так далее.

Точно так же нам надо поступать и с нынешней Украиной — признать, что там террористический режим, международные преступники, геноцид собственного народа. И, кстати, при пересечении российской границы требовать от граждан т.н. «Украины» паспорта либо советского образца, либо выданные на территориях ДНР и ЛНР.

— Почему раньше до такого закона не додумались? Ведь такой шаг был бы логичен сразу после «майдана»…

— Нет, сразу после «майдана» Украина еще была заинтересована в отношениях с Россией. Хотя бы — в признании новой «влады». Сейчас она получила все, что хотела. И готова принимать любые дискриминационные законы против России и ее граждан.

Нужно понимать, что никакого улучшения отношений с этим режимом не будет. Даже если Порошенко сменится на любого другого, даже если вместо Путина придет Навальный. Или, допустим, Собянин.

Напомню: поправку Джексона-Веника, принятую из-за затруднений с выездом из СССР евреев при Брежневе, в США отменили только недавно, меньше чем за год до отмены визового режима с Израилем! Так будет и с украинскими законами.

— Выявление «иностранных агентов», по сути, превратится в борьбу исключительно с «российскими агентами»?

— Об этом ясно сказал сам инициатор законопроекта: «Закон должен касаться исключительно иностранных агентов, которые прямо или косвенно действуют в интересах государства-агрессора, которым является Российская Федерация». Мне тут добавить нечего. Кроме того, что статус «государства-агрессора» уже вписан в законодательство Украины в разных видах. И никто ради нас переписывать его не будет.

То есть война с Россией законодательно заложена в основу этого режима. Ну, так врага надо уничтожать, а не тютюшкаться с ним.

— Что может попасть под определение ««косвенные действия в интересах России»? Кто может оказаться под ударом?

— Да кто угодно. Законы пишутся юридическим языком. А понятия — блатным.

Что такое «косвенные действия»? Вы говорите: «Девушка, у вас красивые глаза». А она на основании «косвенных действий» пишет на вас заявление о домогательствах…

— В качестве ориентира при разработке законопроекта Бурбак назвал аналогичный закон о регистрации иностранных агентов в США. Насколько то, что спсобно получиться на Украине, может сравниться с правоприменительной практикой в США?

— Правоприменительная практика в США тоже вызывает немало вопросов еще со времен Марка Твена. На кладбище в Тумбстоуне до сих пор, говорят, есть надпись: «Счастливчик Джо, повешен по ошибке. Прости нас, Джо».

Сколько пожизненных приговоров там пришлось отменить после того, как появилась генетическая экспертиза? А смертные приговоры, увы, и не отменишь…

Но Украина — это, конечно, будет «обезьяна бога». Если в США сажают девушку за то, что она подозрительно хороша собой и общалась с конгрессменами, то в Киеве, думаю, отлов граждан будет проходить еще увлекательней.

А решение одно — нечего гражданам РФ делать на Украине. Если едут, то на свой страх и риск. Надо предупреждать, что проблемы могут возникнуть просто по факту наличия российского паспорта. Никому же не приходило в голову во время войны ехать в Берлин пивка попить?