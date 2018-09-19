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Московский листок

ЦИК рекомендовал признать недействительными итоги выборов губернатора в Приморье

Опубликовано 19.09.2018 в разделе комментариев 5

ЦИК рекомендовал признать недействительными итоги выборов губернатора в Приморье

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании в среду заявила, что ЦИК рекомендует избирательной комиссии Приморья признать выборы губернатора недействительными.

"В сложившейся ситуации на основании ряда факторов, которые мы проанализировали, мы предлагаем, надеюсь, коллеги поддержат, - рекомендовать комиссии ЦИК Приморского края признать выборы губернатора Приморского края недействительными", - цитирует Памфилову Интерфакс.

По ее словам, "достоверность волеизъявления граждан на 13 участках (в Приморском крае) невозможно определить", поскольку МЧС ограничили доступ на участки.

"В связи с тем, что на сегодняшний день невозможно с достоверностью определить, в чью сторону мог быть перевес голосов (так как и документация, и все данные протоколов определенное время оставались в помещении ТИК по объективным обстоятельствам без должного контроля со стороны членов комиссии ), считаем, что при таких обстоятельствах достоверно определить результаты повторного голосования и результаты выборов губернатора в целом по краю невозможно", - говорится в справке ЦИК для журналистов.

Напомним, второй тур голосования в регионе прошел 16 сентября. До обработки 95% бюллетеней в голосовании лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Однако после обработки 99,16% вперед вырвался его оппонент - врио главы региона Андрей Тарасенко, набрав 49,55% голосов.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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ЦИК рекомендовал
ну Случайный прохожий написал 19.09.2018 12:38
ЦИК должен не рекомендовать,а обратиться в прокуратуру,СК и ФСБ с требованием возбудить уголовные дела по факту грубейшего нарушения Закона о выборах,нарушении конституционных прав граждан на их свободное волеизъявление,нарушению основ конституционного строя и попытки государственного переворота,разжигании ненависти и экстремизме!Государственная дума обязана создать комиссию и провести собственное расследование по данному факту.Президент.как гарант конституции,ОБЯЗАН выступить с обращением к народу по данному преступлению.привлечь виновных,признать свои ошибки и если будет доказано,что эти действия были осуществлены по его приказу и распоряжению,то он ОБЯЗАН уйти в отставку.а против него заведено уголовное дело.Если же будет доказано,что он ничего не знал и не ведал,то и тогда он обязан уйти в отставку,как государственный служащий несправившийся с возложенными на него обязанностями.
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Re: А чем она бредовая?
wfeg написал 19.09.2018 12:24
шоу маст го он ...как пел великий фреди.
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(без названия)
Сергей Петров написал 19.09.2018 11:59
Ну да, решили не вы@бываться. Однако сейчас, как страсти улягутся, проведут повторные выборы, на которых снова попытаются пропихнуть единораста
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(без названия)
БараБум написал 19.09.2018 11:54
Ну вот, наконец едорасы получили первую заслуженную оплеуху от "электората", за свою работу "на галерах" во имя "счастия народного". Надеюсь, что не последнюю...
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все выборы надо отменять,Эллочку Людоедку под суд
и написал 19.09.2018 11:40
старенькую блондинку С.Ракова тоже снимать,и на зону.
Выборы полностью под контроль гарода.
ЕдРосов вне закона-запрет участвовать в выборах и занимать гос.должности.
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