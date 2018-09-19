ЦИК рекомендовал признать недействительными итоги выборов губернатора в Приморье

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании в среду заявила, что ЦИК рекомендует избирательной комиссии Приморья признать выборы губернатора недействительными.

"В сложившейся ситуации на основании ряда факторов, которые мы проанализировали, мы предлагаем, надеюсь, коллеги поддержат, - рекомендовать комиссии ЦИК Приморского края признать выборы губернатора Приморского края недействительными", - цитирует Памфилову Интерфакс.

По ее словам, "достоверность волеизъявления граждан на 13 участках (в Приморском крае) невозможно определить", поскольку МЧС ограничили доступ на участки.

"В связи с тем, что на сегодняшний день невозможно с достоверностью определить, в чью сторону мог быть перевес голосов (так как и документация, и все данные протоколов определенное время оставались в помещении ТИК по объективным обстоятельствам без должного контроля со стороны членов комиссии ), считаем, что при таких обстоятельствах достоверно определить результаты повторного голосования и результаты выборов губернатора в целом по краю невозможно", - говорится в справке ЦИК для журналистов.

Напомним, второй тур голосования в регионе прошел 16 сентября. До обработки 95% бюллетеней в голосовании лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Однако после обработки 99,16% вперед вырвался его оппонент - врио главы региона Андрей Тарасенко, набрав 49,55% голосов.