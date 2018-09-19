Тарасенко отказался участвовать в новых выборах губернатора Приморья

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко ("Единая Россия") заявил, что не будет участвовать в новых выборах губернатора региона. "Я уже не буду участвовать в выборах", - сказал Тарасенко комментируя предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой признать ранее объявленные результаты недействительными.
Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко также выступил против признания выборов недействительными. "Это полный абсурд. Зачем это делать? <...> Нет, не согласен. Мы избрали губернатора", - сказал он.
Ранее Центризбирком России предложил избиркому Приморского края признать результаты выборов губернатора недействительными. "В связи с тем, что на сегодняшний день невозможно с достоверностью определить, в чью сторону мог быть перевес голосов (так как и документация, и все данные протоколов определенное время оставались в помещении ТИК по объективным обстоятельствам без должного контроля со стороны членов комиссии), считаем, что при таких обстоятельствах достоверно определить результаты повторного голосования и результаты выборов губернатора в целом по краю невозможно", - говорится в справке ЦИК для журналистов.
По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, "достоверность волеизъявления граждан на 13 участках (в Приморском крае) невозможно определить", поскольку МЧС ограничили доступ на участки.
Русское возрождение написал 19.09.2018 12:42
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все написал 19.09.2018 12:36
хиропенти написал 19.09.2018 12:34
wfeg написал 19.09.2018 12:23
Крамольник написал 19.09.2018 12:16