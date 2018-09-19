Тарасенко отказался участвовать в новых выборах губернатора Приморья

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко ("Единая Россия") заявил, что не будет участвовать в новых выборах губернатора региона. "Я уже не буду участвовать в выборах", - сказал Тарасенко комментируя предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой признать ранее объявленные результаты недействительными.

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко также выступил против признания выборов недействительными. "Это полный абсурд. Зачем это делать? <...> Нет, не согласен. Мы избрали губернатора", - сказал он.

Ранее Центризбирком России предложил избиркому Приморского края признать результаты выборов губернатора недействительными. "В связи с тем, что на сегодняшний день невозможно с достоверностью определить, в чью сторону мог быть перевес голосов (так как и документация, и все данные протоколов определенное время оставались в помещении ТИК по объективным обстоятельствам без должного контроля со стороны членов комиссии), считаем, что при таких обстоятельствах достоверно определить результаты повторного голосования и результаты выборов губернатора в целом по краю невозможно", - говорится в справке ЦИК для журналистов.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, "достоверность волеизъявления граждан на 13 участках (в Приморском крае) невозможно определить", поскольку МЧС ограничили доступ на участки.