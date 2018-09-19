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Московский листок

Тарасенко отказался участвовать в новых выборах губернатора Приморья

Опубликовано 19.09.2018 в разделе комментариев 5

Тарасенко отказался участвовать в новых выборах губернатора Приморья

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко ("Единая Россия") заявил, что не будет участвовать в новых выборах губернатора региона. "Я уже не буду участвовать в выборах", - сказал Тарасенко комментируя предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой признать ранее объявленные результаты недействительными.

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко также выступил против признания выборов недействительными. "Это полный абсурд. Зачем это делать? <...> Нет, не согласен. Мы избрали губернатора", - сказал он.

Ранее Центризбирком России предложил избиркому Приморского края признать результаты выборов губернатора недействительными. "В связи с тем, что на сегодняшний день невозможно с достоверностью определить, в чью сторону мог быть перевес голосов (так как и документация, и все данные протоколов определенное время оставались в помещении ТИК по объективным обстоятельствам без должного контроля со стороны членов комиссии), считаем, что при таких обстоятельствах достоверно определить результаты повторного голосования и результаты выборов губернатора в целом по краю невозможно", - говорится в справке ЦИК для журналистов.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, "достоверность волеизъявления граждан на 13 участках (в Приморском крае) невозможно определить", поскольку МЧС ограничили доступ на участки.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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Смотрите как зюганов с зюгановцами избивает женщин и инвалидов, проголосовавших за Путина
Русское возрождение написал 19.09.2018 12:42
Смотрите как зюганов с зюгановцами избивает женщин и инвалидов, проголосовавших за Путина -
https://www.youtube.com/watch?v=CksrzXnTnLM
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КПРФ на подтанцовках у ЕдРоSSевцев?! СРАМОТА. КПРФ мне не товарищи.тьфу на них.
все написал 19.09.2018 12:36
сгнило,Зюганова к чертовой матери гнать,это прихвостень ЕдРа.
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Re: Зачем это делать?
хиропенти написал 19.09.2018 12:34
Маски давно сорваны. КПРФ это политическая проститутка с 96 года. Власть они брать не будут, они не знают,что с ней делать. А подгавкивать это оне мастера. Деньги у верхушки есть и немалые, у депутатов от КПРФ тож. Давно продались и никаким образом не представляют интересы народа. Просто народ наивен, если не сказать большего или худшего. И это факт. Страх на власти и на мнимую оппозицию нагоняет только Навальный, своей четкой обоснованной позицией, хоть и не левацкой, но прогрессивной и убедительной. Позор всем этим продажным КПРэФам, Справедливым холуям, Либеральным простигосподи!
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Зачем это делать?
wfeg написал 19.09.2018 12:23
Пока не победит тот на кого указал кириенко фсб с подписью путина - выборы будут продолжаться ... "эта музыка будет вечной" наутилус.
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(без названия)
Крамольник написал 19.09.2018 12:16
Вот и выяснилась подоплека участия в выборах в Приморье кандидата от КПРФ. Этот кандидат и не предполагал одерживать победу. Пустая фраза от КПРФ об озабоченности положением народа на деле оказалась блефом. Принять участие в выборах ни в коем случае не настраиваясь на победу. А то вдруг придется становиться губернатором и на деле, а не на словах, показывать свою "системную оппозиционность" путинско-медведевской "Единой России". Как говорится:"Маски сброшены, господа!"
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