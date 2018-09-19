Тарасенко передумал и решил участвовать в новых выборах главы Приморья

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко ("Единая Россия") заявил о намерении участвовать в третьем туре выборов губернатора региона. "Давайте остановимся пока, что на третий тур надо идти", - цитирует Тарасенко РИА Новости.

По его словам, первый тур выборов показал честные результаты, во втором губернатора выбрало то же количество населения — 48%. "Нужно выборы отменять. Как я буду в глаза смотреть людям и объяснять, что меня там кто-то обвинил или что-то рассказал? Я не сдаюсь, я просто говорю, что сегодня надо делать правильно все. Должно быть честно, порядочно и правильно", — отметил он.

Ранее Тарасенко в разговоре с журналистами заявил о своем нежелании продолжать борьбу за пост главы региона. "Я уже не буду участвовать в выборах", - сказал он ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

О своем намерении учувствовать в новых выборах главы Приморья если они будут назначены заявил и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. "Если партия мне доверит, то я буду участвовать в выборах ", - цитирует ТАСС Ищенко.

При этом ранее он раскритиковал предложение ЦИК признать недействительными результаты второго тура выборов на пост главы Приморского края. "Это полный абсурд. Зачем это делать? У нас по законодательству должно быть, как минимум для того, чтобы отменить результаты выборов, 25% участков. Нет, не согласен. Мы избрали губернатора", - сказал Ищенко.