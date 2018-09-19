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Московский листок

Тарасенко передумал и решил участвовать в новых выборах главы Приморья

Опубликовано 19.09.2018 в разделе комментариев 2

Тарасенко передумал и решил участвовать в новых выборах главы Приморья

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко ("Единая Россия") заявил о намерении участвовать в третьем туре выборов губернатора региона. "Давайте остановимся пока, что на третий тур надо идти", - цитирует Тарасенко РИА Новости.

По его словам, первый тур выборов показал честные результаты, во втором губернатора выбрало то же количество населения — 48%. "Нужно выборы отменять. Как я буду в глаза смотреть людям и объяснять, что меня там кто-то обвинил или что-то рассказал? Я не сдаюсь, я просто говорю, что сегодня надо делать правильно все. Должно быть честно, порядочно и правильно", — отметил он.

Ранее Тарасенко в разговоре с журналистами заявил о своем нежелании продолжать борьбу за пост главы региона. "Я уже не буду участвовать в выборах", - сказал он ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

О своем намерении учувствовать в новых выборах главы Приморья если они будут назначены заявил и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. "Если партия мне доверит, то я буду участвовать в выборах ", - цитирует ТАСС Ищенко.

При этом ранее он раскритиковал предложение ЦИК признать недействительными результаты второго тура выборов на пост главы Приморского края. "Это полный абсурд. Зачем это делать? У нас по законодательству должно быть, как минимум для того, чтобы отменить результаты выборов, 25% участков. Нет, не согласен. Мы избрали губернатора", - сказал Ищенко.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Какой к чертям третий тур??!!!
ну Случайный прохожий написал 19.09.2018 15:03
Они там,на верху.совсем с ума посходили,крышу окончательно снесло?Где?В каком законе?В какой инструкции предусмотрен ТРЕТИЙ тур??!!Выборы или признаются состоявшимися после ВТОРОГО тура и объявляется победитель или НЕСОСТОЯВШИМИСЯ и назначаются НОВЫЕ выборы!Никакого третьего тура не предусмотрено.Может они хотят зять пример с одной ближайшей страны,там действительно был третий тур.Но,во-первых,эта страна находиться довольно далеко от Дальнего востока,а во-вторых,и это самое главное,они прекрасно помнят чем закончились все эти игрушки с "голосованием".Ближайший сосед и брат превратился в злейшего врага.а реакцией на подобное подведение итогов голосования,МАЙДАНОМ,стали пугать маленьких детей!Может во власть пробрались враги и хотят.чтобы было как на Украине?Или может быть как в Армении?А может в Аргентинеили корее?ну если они там так хотят,то надо Этим "всенародно избранным",помочь.
В стране налицо революционная ситуация(в строгом определении классика).Верхи уже не могут. То,что они ничего не могут,было понятно давно,но то,что они не смогли провернуть неоднократно ими испытанную систему,под названием "выборы".с нужным им результатом,показывает полную деградацию власти и ее неспособность решить даже столь незначительные проблемы,ранее решавшиеся слета.
А вот то.что даже одурманенный народ,в отсутствие реальных конкурентов и честной избирательной компании,просто проголосовал "за любого ,кроме ПЖиВ,говорит и о том.что и низы уже больше не могут терпеть весь этот бардак.
Теперь очень многое зависит от лидеров оппозиции.То,что все эти системные "оппозиционеры"будут стравливать возмущение в свисток и сливать протест,очевидно,(реакция кпрф и лдпр тому подтверждение).А вот что предпримут другие оппозиционные лидеры,очень интересно.
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(без названия)
3авидонов Никодиг написал 19.09.2018 14:09
Прикольно было бы если бы он опять отказался мотивируя, что Бог троицу любит.
Сейчас Тарасу надо все основательно заранее подготовить, чтобы МЧС и МВД не пришлось отцеплять участки, выводить людей и вбрасывать липовые бюллетени.
Тарасу сейчас надо более умнее обхитрить скотомассы и денег на это не жалеть, все миллионы долларов он потом спокойно себе вернет на жителях Приморья.
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