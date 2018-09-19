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Московский листок

В Росавтодоре предложили на МКАД или ТТК платные выделенные полосы

Опубликовано 19.09.2018 в разделе комментариев 0

В Росавтодоре предложили на МКАД или ТТК платные выделенные полосы

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) предложило департаменту транспорта Москвы создать платные выделенные полосы для быстрого передвижения (fast lane) на Московской кольцевой автодороге (МКАД) или Третьем транспортом кольце (ТТК).

"Я бы на месте Москвы сделал бы (fast lane) на кольцевой (МКАД) или ТТК", - цитирует RNS заместителя руководителя Росавтодора Дмитрия Прончатова. При этом он отметил, что "можно даже не строить полосу, взять просто одну полосу (действующую) сделать платной". "Это тоже вопрос. Трафик там, где бесплатно, ухудшится сразу значительно и тоже будет всплеск (напряженности)", - уточнил он.

По его словам, вводить платные полосы на федеральных трассах "жестковато". "И так стоит все, и если еще одну полосу заберем …", - отметил он, напомнив, что от идеи платной полосы на трассе в аэропорт Домодедово пока отказались.

Прончатов пояснил, что Росавтодор заказал исследование институту экономики транспорта о целесообразности создания платных выделенных полос.

«Это вопрос сложный (про fast lane) — это даже не во всех странах существует. Нам было бы интересно. Это в основном вылетные магистрали из Москвы или крупных городов, где есть трафик, транзит и востребованность. Мы заказали сейчас исследование (Михаилу) Блинкину (директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики) — есть ли у нас такие места приложения. Это вопрос такой: сделаешь, по ней никто не поедет и будет социальное напряжение», — сказал Прончатов.

По его словам, исследование будет готово в 2019 году.

 



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