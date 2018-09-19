Сегодня исторический день - папа разрешил трахаться!

Папа Римский Франциск, отвечая на аудиенции на вопросы молодежи католических приходов Франции, назвал сексуальность и секс не табу, а "даром божьим".
Понтифик объяснил, что "у этого дара две цели — любовь и рождение новой жизни", когда между мужчиной и женщиной "страстная любовь". Такая любовь, по словам Папы Римского, и "дает вечную жизнь".
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Вот когда на все 100 процентов согласен с понтификом!
Мне еще с юности казалось, что прелюбодеяние какой-то сомнительный "смертный грех". Понятоное дело убить, обокрасть, лгать в суде - это совсем нехорошо, а потрахаться с кайфом, что такого-то?
Однако ж вопросы появляются. Как же быть с 2 тысячами лет строгого запрета, когда люди порой с собой кончали, чтоб не стать жертвой "греха"? То есть не кончить как-то неканоническим образом... Изуверства всякие придумывали, от секса через дырочку в простыне до обрезания у девочек "смущающих", "греховных" частей тела.
Это не говоря о самом понтифике и его подчиненных, вынужденных соблюдать целибат, то есть отказываться от секса насовсем. На дар божий плюют, получается.
А так - исторический день, день отказа римской церкви от изуверства в главном деле - в деле получения людьми естественного удовольствия.
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Впрочем, у нас церковь по большей части православная, и римский епископ нам не указ. Будем по-прежнему воздерживаться, ограничивать себя в самом простом и естественном, страдать совершенно по-пустому...
Или как?
У нас ведь другие проблемы совсем: давать или не давать. Нет, вы не про то подумали - давать иди не давать хохлам автокефалию. И так, и эдак получается скверно.
А тут еще папа со своей новацией - я вот уже подумываю, не переквалифицироваться ли в католики?
Анатолий Баранов
Владимир П написал 19.09.2018 16:55
Слава Адаму Смиту! Слава Гайдару, Чубайсу и всему правительству РФ во главе с Медведевым! Слава также правительствам США, Китая и всем прочим! И либеральным экономистам и публицистам, включая Ихлова, слава!Какое это счастье - иметь собственный автомобиль, чтобы каждый день ездить на нем в оффис. Долой совковый общественный транспорт! Даешь собственный самолет, чтобы слетать на нем раз в неделю в Париж для завивки собственной собачки у самого модного собачьего парикмахера! А уж какое счастье на личной яхте размером с авианосец курсировать вместе с гаремом по морям и океанам! Какое счастье иметь возможность простому гражданину свободной капиталистической страны сесть в самолет и поваляться 2 недели на пляже в Турции! Какое счастье жить не в простом бревенчатом домике, а в 30-этажной свечке, каждый день спускаясь и поднимаясь в лифте на 29-й этаж! А как мы будем счастливы, когда построим супермосты, соединяющие острова и континенты! И проложим новые торговые пути! И еще больше будем потрублять, потреблять и потреблять! Это ничего, что когда-то придется рассчитаться. Это же будет потом.
142536 написал 19.09.2018 16:22
Владимир П написал 19.09.2018 16:18
По их мнению, эмиссионный бюджет углекислого газа – допустимое количество выбросов СО2, не превышающее уровень глобального потепления – практически исчерпан". Перед концом света имеет смысл натрахаться под завязку. На том свете - в раю, в аду - этим не занимаются. В раю души чинно бродят по райским кущам, в аду - горят в геене огненной.