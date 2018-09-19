Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Сегодня исторический день - папа разрешил трахаться!

Опубликовано 19.09.2018 в разделе комментариев 3

церковь рпц царь
Сегодня исторический день - папа разрешил трахаться!

Папа Римский Франциск, отвечая на аудиенции на вопросы молодежи католических приходов Франции, назвал сексуальность и секс не табу, а "даром божьим". 

Понтифик объяснил, что "у этого дара две цели — любовь и рождение новой жизни", когда между мужчиной и женщиной "страстная любовь". Такая любовь, по словам Папы Римского, и "дает вечную жизнь".

***

Вот когда на все 100 процентов согласен с понтификом!

Мне еще с юности казалось, что  прелюбодеяние какой-то сомнительный "смертный грех". Понятоное дело убить, обокрасть, лгать в суде - это совсем нехорошо, а потрахаться с кайфом, что такого-то?

Однако ж вопросы появляются. Как же быть с 2 тысячами лет строгого запрета, когда люди порой с собой кончали, чтоб не стать жертвой "греха"? То есть не кончить как-то неканоническим образом... Изуверства всякие придумывали, от секса через дырочку в простыне до обрезания у девочек "смущающих", "греховных" частей тела. 

Это не говоря о самом понтифике и его подчиненных, вынужденных соблюдать целибат, то есть отказываться от секса насовсем. На дар божий плюют, получается.

А так - исторический день, день отказа римской церкви от изуверства в главном деле - в деле получения людьми естественного удовольствия.

***

Впрочем, у нас церковь по большей части православная, и римский епископ нам не указ. Будем по-прежнему воздерживаться, ограничивать себя в самом простом и естественном, страдать совершенно по-пустому...

Или как?

У нас ведь другие проблемы совсем: давать или не давать. Нет, вы не про то подумали - давать иди не давать хохлам автокефалию. И так, и эдак получается скверно.

А тут еще папа со своей новацией - я вот уже подумываю, не переквалифицироваться ли в католики? 

Анатолий Баранов



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: Своевременное решение.
Владимир П написал 19.09.2018 16:55
Хаос капитализма с его неконтролируемым разбазариванием ресурсов, уничтожением окружающей среды ради максимального потребления (даже того, без чего легко можно обойтись), приходит к естественному завершению. То к чему нас призывали и призывают либералы - неограниченная свобода предпринимательства вместо "тоталитарного" планового развития, как и следовало ожидать, уже почти привело не только к деградации вида гомо сапиенс, но и к его концу.
Слава Адаму Смиту! Слава Гайдару, Чубайсу и всему правительству РФ во главе с Медведевым! Слава также правительствам США, Китая и всем прочим! И либеральным экономистам и публицистам, включая Ихлова, слава!Какое это счастье - иметь собственный автомобиль, чтобы каждый день ездить на нем в оффис. Долой совковый общественный транспорт! Даешь собственный самолет, чтобы слетать на нем раз в неделю в Париж для завивки собственной собачки у самого модного собачьего парикмахера! А уж какое счастье на личной яхте размером с авианосец курсировать вместе с гаремом по морям и океанам! Какое счастье иметь возможность простому гражданину свободной капиталистической страны сесть в самолет и поваляться 2 недели на пляже в Турции! Какое счастье жить не в простом бревенчатом домике, а в 30-этажной свечке, каждый день спускаясь и поднимаясь в лифте на 29-й этаж! А как мы будем счастливы, когда построим супермосты, соединяющие острова и континенты! И проложим новые торговые пути! И еще больше будем потрублять, потреблять и потреблять! Это ничего, что когда-то придется рассчитаться. Это же будет потом.
Ответить
Re: Своевременное решение.
142536 написал 19.09.2018 16:22
Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями...
Ответить
Своевременное решение.
Владимир П написал 19.09.2018 16:18
"Климатическая катастрофа может настигнуть Землю в ближайшие годы. К такому пугающему выводу пришла группа ученых из Германии, Франции, Австрии, Швейцарии и Великобритании, пишет журнал Nature Geoscience."
По их мнению, эмиссионный бюджет углекислого газа &#8211; допустимое количество выбросов СО2, не превышающее уровень глобального потепления &#8211; практически исчерпан". Перед концом света имеет смысл натрахаться под завязку. На том свете - в раю, в аду - этим не занимаются. В раю души чинно бродят по райским кущам, в аду - горят в геене огненной.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Будет ли дуэль Золотова с Навальным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Они и сбитый Ил-20 проглотят&#8230;
Они и сбитый Ил-20 проглотят…
19.09.2018
Военные понты Кремля: "Восток-2018"
Военные понты Кремля: "Восток-2018"
19.09.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Сегодня исторический день - папа разрешил трахаться! (3)
"Калашников" поставит Росгвардии комплексы "Стена" для разгона толпы (4)
Курс доллара опустился ниже 67 рублей (1)
В Росавтодоре предложили на МКАД или ТТК платные выделенные полосы (1)
Тарасенко передумал и решил участвовать в новых выборах главы Приморья (4)
Тарасенко отказался участвовать в новых выборах губернатора Приморья (10)
ЦИК рекомендовал признать недействительными итоги выборов губернатора в Приморье (8)
Анатолий Баранов: Никому же не приходило в голову во время войны ехать в Берлин пивка попить? (5)
Третье солсберецкое отравление и управление кадров ГРУ (9)
Сдерживание цен на бензин обойдется в 630 млрд рублей (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: O любви и страсти и верхoвнoй власти - лучшие гoлoса Рoссии пoют в студии Pravda.ru!!!!
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Во имя отца, сына - и по самые по эти...
Дарья Митина Дарья Митина: А вoт и лесник!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Мужик!!!!
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Опять двадцать пять, Сирия
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss