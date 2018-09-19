Сегодня исторический день - папа разрешил трахаться!

Папа Римский Франциск, отвечая на аудиенции на вопросы молодежи католических приходов Франции, назвал сексуальность и секс не табу, а "даром божьим".

Понтифик объяснил, что "у этого дара две цели — любовь и рождение новой жизни", когда между мужчиной и женщиной "страстная любовь". Такая любовь, по словам Папы Римского, и "дает вечную жизнь".

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Вот когда на все 100 процентов согласен с понтификом!

Мне еще с юности казалось, что прелюбодеяние какой-то сомнительный "смертный грех". Понятоное дело убить, обокрасть, лгать в суде - это совсем нехорошо, а потрахаться с кайфом, что такого-то?

Однако ж вопросы появляются. Как же быть с 2 тысячами лет строгого запрета, когда люди порой с собой кончали, чтоб не стать жертвой "греха"? То есть не кончить как-то неканоническим образом... Изуверства всякие придумывали, от секса через дырочку в простыне до обрезания у девочек "смущающих", "греховных" частей тела.

Это не говоря о самом понтифике и его подчиненных, вынужденных соблюдать целибат, то есть отказываться от секса насовсем. На дар божий плюют, получается.

А так - исторический день, день отказа римской церкви от изуверства в главном деле - в деле получения людьми естественного удовольствия.

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Впрочем, у нас церковь по большей части православная, и римский епископ нам не указ. Будем по-прежнему воздерживаться, ограничивать себя в самом простом и естественном, страдать совершенно по-пустому...

Или как?

У нас ведь другие проблемы совсем: давать или не давать. Нет, вы не про то подумали - давать иди не давать хохлам автокефалию. И так, и эдак получается скверно.

А тут еще папа со своей новацией - я вот уже подумываю, не переквалифицироваться ли в католики?

Анатолий Баранов