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Московский листок

"Калашников" поставит Росгвардии комплексы "Стена" для разгона толпы

Опубликовано 19.09.2018 в разделе комментариев 4

"Калашников" поставит Росгвардии комплексы "Стена" для разгона толпы

Концерн "Калашников" к концу текущего года поставит Росгвардии до 10 комплексов "Стена" для защиты от агрессивно настроенных граждан, сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя концерна.

По его словам, комплексы поступят в подразделения ОМОНа. "В первую очередь, она ("Стена") просто разграждает агрессивную толпу от сотрудников ОМОНа, дает возможность сбить накал", - сообщил представитель компании.

При этом он отметил, что "Стена" испытывалась в московском ОМОНе, где её подвергали различным воздействиям: кидали, жгли, атаковали. "По результатам этих испытаний разработана вторая версия, с нее убран водомет - он оказался лишним из-за излишнего травматизма", - сказал представитель "Калашникова".

 



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Всего комментариев к статье: 4
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на второй версии убран водомет
бойницы остались написал 19.09.2018 17:10
так написал 19.09.2018
и Молотов не брал -
молотов там бесполезен - на второй версии убран водомет - но бойницы остались....
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где ее подвергали различным воздействиям: кидали, жгли, атаковали
так написал 19.09.2018 16:51
и Молотов не брал?
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иди
142536 написал 19.09.2018 16:32
Акции пройдут по всей стране 22 сентября. 22 сентября 2018 года в 13.00 в Удельном парке в Санкт-Петербурге в рамках Всероссийской акции протеста состоится митинг протеста против повышения пенсионного возраста, в Нижнем Новгороде на пл. Ленина, В Екатеренбурге пройдет с 12 до 13 часов у памятника войнам-интернационалистам &#171;Черный тюльпан&#187; и т.д. Больше людей несогласных с "геноцидом старых людей"!!!
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из искры разгорится пламя
142536 написал 19.09.2018 16:20
22 сентября 2018 г. в Москве будет проведен третий этап акции протеста (шествие и митинг) против пенсионной реформы власти.11:00 - сбор и построение участников с развернутыми флагами, лозунгами и плакатами по улице Маши Порываевой, 38 (ст. метро &#171;Комсомольская&#187;);
12:00 - начало движения;
12:15 - открытие митинга на проспекте Академика Сахарова, д.9 (проход исключительно со стороны ст.метро &#171;Комсомольская&#187;).
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