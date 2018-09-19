"Калашников" поставит Росгвардии комплексы "Стена" для разгона толпы

Концерн "Калашников" к концу текущего года поставит Росгвардии до 10 комплексов "Стена" для защиты от агрессивно настроенных граждан, сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя концерна.

По его словам, комплексы поступят в подразделения ОМОНа. "В первую очередь, она ("Стена") просто разграждает агрессивную толпу от сотрудников ОМОНа, дает возможность сбить накал", - сообщил представитель компании.

При этом он отметил, что "Стена" испытывалась в московском ОМОНе, где её подвергали различным воздействиям: кидали, жгли, атаковали. "По результатам этих испытаний разработана вторая версия, с нее убран водомет - он оказался лишним из-за излишнего травматизма", - сказал представитель "Калашникова".