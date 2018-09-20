Революция начнется "снизу"

Революционный процесс в царской России можно отсчитывать по-разному. Автор этих строк согласен, что пролетарский этап начался с деятельности Плеханова и Ленина. Но в этаком узком и практическом смысле все произошло в семнадцатом году прошлого века именно «сверху»; то есть, со взятия столиц и распространения из центра в регионы. И некоторые читатели левых взглядов, возможно, предполагают аналогичный расклад и в нынешних условиях.

Автор и рад бы согласиться с такой аналогией – меньше хлопот для провинции, где он проживает, так сказать – но, увы, будет диалектически наоборот на этот раз. Революция пойдет «снизу»; из провинций в столицы по образу кубинской революции или Минина-Пожарского на современный лад. И события в Иркутске, Новосибирске, Хакассии и Владивостоке намекают на это весьма прозрачно.

Но пока только намекают, во-первых. Если кто-то посчитает, что автор «одухотворился» подобными мизерными подвижками настолько, что желаемое выдает за действительное, тот сильно ошибается. Впереди огромное поле работы. Черт его знает, как все вывернется, тем более в виду назревающего мирового кризиса. Может рвануть и так, что опять начнется «сверху». Но все же, и во-вторых, «прозрачность» в том, что общественная практика клонит именно в оную сторону, а не в другую или третью.

И если это так; стоит подумать и о конкретных механизмах этого процесса. То есть, отсюда становится очевидным, что даже провинциальные губернские высоты взять без предварительной муниципальной работы настолько трудно, что фактически невозможно.

***

Все на свете имеет слабые места, и путинская олигархия не исключение. Она вынуждена скидывать местное самоуправление на «вольные хлеба» по нынешней конституции; ведь всех в столицы с соответствующим уровнем жизни не запихнешь. Но тогда можно и похерить «разделение властей» на местном уровне; и заменить советской системой на вполне законном основании. Рассмотрим пока предположительную деятельность советского муниципалитета внутри буржуазного государства как тактическую цель. И рассмотрим в самом больном аспекте - социальной политики. Ведь, говоря уже в целом, всякая большая река начинается с маленького ручейка. А уже о конкретных способах достижения цели будет речь впоследствии и по ходу дела.

1. Занятость.

Если создается советская муниципальная собственность даже при буржуазном режиме, то она имеет все возможности поддерживаться должным кредитованием. Опираясь на гарантии бюджета развития, на залоги имущества и так далее, такое производство ни только не заглохнет, но расширится с соответствующей устойчивой занятостью. В крайнем случае – если банки монополистов упрутся рогом в землю - можно и муниципальный банк организовать на часть бюджетных средств как основу, и что в социал-демократических странах существует давным-давно. И, наоборот, многие частные хозяйства не тянут на должное кредитование по своей немощности с соответствующей хилой занятостью. Это настолько очевидно, что вопрос даже в другом – как бы советскому муниципалитету не повторить кредитную безответственность прошлого Союза.

Но люди уже научены горьким опытом, тем более организованные в профсоюзы и фабзавкомы. Они сами будут наказывать за неплатежеспособность; и сами осуществлять трудовую ротацию по внедрению новой техники. Отсюда будет эффективность труда, экономический рост и именно ротация, а не безработица, и о чем автор писал множество раз. А уж поголовная организованность на уровне профсоюзов и фабзавкомов будет обеспечена советским муниципалитетом как само собой разумеющееся. Если советский муниципалитет имеет все возможности создавать и поддерживать профсоюзы в частном секторе на своей территории; то о своей собственности и говорить нечего.

И еще раз: рост занятости обеспечивается ростом экономики. Рост экономики зависит от нормального кредитования в гигантской степени. Но именно советская муниципальная собственность достаточно авторитетна и мощна, чтобы претендовать на такое кредитование в отличие от многих частных предприятий. И, с другой стороны, кредитная размазня прошлого Союза не повторится. Другие советские трудовые коллективы не позволят муниципальному руководству закрывать на это глаза, и снимут моментально в случае чего. Поэтому все это в совокупности и обеспечит устойчивый рост трудовой занятости. (А уж городская служба занятости тем более в зоне влияния муниципалитета, и состыковать работу своих же предприятий с возможностями этой службы хоть тактически, хоть в стратегической перспективе не составит особого труда.)

2. Жилищная политика.

На ловца и зверь бежит в этом вопросе настолько, что не надо лишних слов. То есть, всякое советское хозрасчетное предприятие имеет фонд социального развития помимо фонда науки и техники и оплаты труда. И не типа шоколадки на новый год и прочая нынешняя буржуйская чепуха, а нормальный фонд с соответствующими отчислениями. Но вот вам и нормальная жилищная политика! Подошла очередь работника на «распасовку» этого фонда, и покупай-кредитуй жилье безо всякой долевой нервотрёпки и воровства. А если еще и зарплата по труду, а не по стоимости рабочей силы; то можно и рассрочкой-ипотекой добавить-соединить и так далее, и это уже виднее по ходу дела. А где вы видели нормальные социальные фонды и реальную зарплату на большинстве нынешних буржуазных предприятий?.. Риторический вопрос.

Да, и кстати, очень многие пункты выше и ниже пересекаются, как и все в этой жизни. К примеру, кредитование - рост экономики - рост занятости - рост налоговых отчислений в бюджет - и опять кредитование будут идти по спирали вверх, что опять повысит фонд социального развития, отсюда рост жилищного строительства - и что опять даст новую занятость для тех же строителей. А отсюда весомый спрос по отсутствию гастарбайтеров с их уводом средств за границу и опять по новой вверх, и что будет подтверждено ниже тем более. То бишь, все это весьма комплексный процесс, который, будучи заведенным, овладеет инерцией маховика в лучшую сторону. Но чтобы охватить тему хотя бы в целом и общем, стоит продолжить все же по основным пунктам.

3. Охрана здоровья.

Очевидно, что борьба за нормальные социальные стандарты вообще, и в здравоохранении, в частности – это борьба против самого «верха». Не надо думать, что автор заболел политической местечковостью. Разумеется, без решительного перелома во всей стране в виде социалистической революции - не будет перелома и в социальной политике. Разговор совсем о другом. Если для этой самой революции будет подготовленная почва в виде хотя бы социал-демократической губернской власти или советских муниципалитетов, пусть и окруженных врагами – что ж в этом плохого?!.. Плацдарм для атаки весьма облегчает боевую операцию.

Но более того, и в частности, реальное соблюдение требований трудового кодекса может помочь здоровью как эликсир молодости; и власть советского муниципалитета здесь так кстати, что не передать словами. Ведь здоровье губится во многом перегрузками по времени, несоблюдением техники безопасности, плохой спецодеждой и инвентарем особенно на химических и подобных предприятиях и так далее и тому подобное. И советский муниципалитет может закрутить гайки в этом смысле в отношении работодателей на своей территории весьма туго; и что уже будет немалым достижением и в области охраны здоровья. Хотя базовые социальные стандарты, разумеется, являются результатом всего общественного перелома – но надо с чего-то начинать.

4. Социальная защита и поддержка.

Это большая тема, но тем не менее. Советский муниципалитет, к примеру, опираясь на поддержку народа, может отстаивать весьма твердо свои позиции в «налоговых войнах» и с губернской властью, и с федеральной, и с подразделениями ФПГ на своей территории. Уже один земельный налог имеет массу преимуществ, не говоря о других; но только в том случае, если в местных органах власти сидят подлинные слуги народа, а не проститутки монополистов. А весомый сбор налогов наполнит казну и обеспечит социальные статьи в том числе.

Но взять хотя бы немаловажный момент насчет стоимости базовых товаров и услуг для социально незащищенных слоев населения. «Социальные» цены ныне весьма скудны и по ассортименту, и по количеству. Больше показухи, потому что ценовые скидки на услуги фактически отсутствуют, а помыться-постричься таковым слоям населения нужно не менее, а даже более. Но именно муниципальные предприятия, получая поддержку и в виде разумного кредитования, отсюда мощи и весомости оборотов, могут ни только не проиграть, но даже выиграть и с «социальными» ценами. И еще раз: даже если частник и не сволочь, но он не сможет предложить широкие «социальные» ценовые программы по немощности своего оборота и невозможности отбить убытки. По мелочи так-сяк даже с дотациями, но все это мизерно и показушно. А муниципальное предприятие может сделать это и достаточно широко, и достаточно быстро, и достаточно эффективно.

Кстати, и что весьма немаловажно, «социальные» цены ничто иное как хотя бы частичная, но отмена бандитской монетизации. Роль инфляции можно нивелировать таким образом достаточно оперативно, за что от пенсионеров и прочих социально незащищенных будет огромное спасибо Советской власти. А можно и вообще воссоздать именно льготы в перспективе, неподверженные инфляции вообще. Деньги для этого можно обеспечить, как уже замечено, упертостью в «налоговых войнах» и эффективностью советского местного хозяйства на базе подлинного хозрасчета. А будет широкий спрос всех слоев населения – будет вдобавок и широкое развитие мелкого бизнеса и индивидуального предпринимательства.

5. Образование.

По образованию будет отдельный материал по оказии и доброй воле редакции сайта. И то верно; до шестидесяти (выше-ниже в долях, это уже частности) процентов бюджетных расходов муниципалитета занимают расходы на образование. Да, с трансфертами «сверху», - но здесь столь много бардака, и сей бардак столь вопиющ, - что будьте любезны и позвольте отдельной темой. Надо лишь заметить, что беспредел в этом смысле огромен в виду уравниловки, в тысячу раз худшей по сравнению с прошлым Союзом. Получается, чем больше муниципалитет зарабатывает, тем меньше он получает трансфертов по ФЕДЕРАЛЬНЫМ же статьям. Эксплуатация чистой воды. Но об этом в следующий раз в виду сложности темы.

6. Культура и досуг. Физкультура и спорт.

Местным монополистам начхать на означенную тему по двум базовым причинам. Ах да, показуха по приезду начальства и по праздникам будет в виде фейерверков и прочей лабуды, и можно не сомневаться. А вот насчет рутинной и систематической работы – не дождетесь.

Во-первых, оная мешает «бизнесу» достаточно часто. Вернее, очень часто. Детская площадка мешает проектам автомобильной стоянки; футбольное поле мешает точечной застройке; велосипедная дорожка мешает строительству торговых центров; лесные насаждения мешают строительному рынку; и дальше любой читатель может продолжить по своему усмотрению. Слава богу, советские времена застолбили многие объекты типа парков и стадионов – а то бы и этого не было. Короче, это настолько общеизвестно и можно прочитать в любой местной газете, что нет особой нужды повторяться.

А во-вторых, не факт, что буржуазные нувориши даже местного, но монопольного пошиба собираются жить в энной местности до старости с соответствующей потребностью в культурных и спортивных мероприятиях и сооружениях. Ну, вообще не факт. Оная «мэрская семья» уже имеет виллу в Испаниях-Италиях – но тогда, спрашивается, зачем заморачиваться со всей этой лабудой?!.. Ну, надо сбацать церковь для показухи (как же, модно, «духовность», мать иху); ну, покрасил лавочки к выборам; конечно, сырьевые тузы построили спортзалы и сауны якобы для своих работников; и то не везде, и то по субботам-воскресеньям начальники цехов и чуть пониже пьют там до вечера и так далее; а для остальных, тех же бюджетников и рядовых работников, что остается?!.. Ноль.

Хочешь в фитнесс-центр?.. Плати. Хочешь в нормальную баню?.. Плати. Хочешь ребенка в хоккейный клуб, теннисную секцию или бассейн?.. Плати. Спрашивается, а на хрен бюджетные деньги-то собираются по этой статье?.. Где все эти расходы и результаты?.. А в тех же виллах. Кстати, очень многие муниципальные сайты насчет деятельности счетных палат пустые или мизерные, как мозг страуса по отношению к весу тела.

И, разумеется, советский муниципалитет положит всему этому бардаку решительный конец. Если муниципальная собственность будет в руках народа – то и бюджетные расходы, профильные в нашем случае, будут идти на пользу всему народу. Конечно, монопольные тузы побегут звать на помощь продажную прокуратуру и полицию в случае чего; но и среди оных не так уж мало своих людей. К примеру, хоть мужик и полицай, но жена учительница, отец рабочий, мама пенсионерка, ребенка надо учить здоровому образу жизни, - так что и с этой стороны не такая уж страшная история. Потому что низы «органов» могут парализовать, и весьма успешно при должном руководстве, происки «верхов»; так как подобные махинации знают назубок. Все дело именно в организационном контакте на базе советской экономической и политической перспективы.

7. Молодежная политика.

Как ни парадоксально, но эту сверхбольную тему можно охарактеризовать всего несколькими строчками. Если и первое, и второе, и третье, и четвертое с пятым и шестым сделать нормально – то и седьмой пункт будет блестеть, как натертый пятак на солнце.

Молодежь – наше будущее. Это наша гордость и наша любовь, несмотря ни на какие трудности. Молодежь должна жить лучше, чем мы. То бишь, говоря конкретнее, если советский муниципалитет даже в условиях окружающего путинского режима будет бороться и за нормальную занятость, и за доступность жилья, и за охрану здоровья, и за нормальное образование, и далее по списку – то молодежная политика будет почти автоматически успешной. А это самое главное. Если молодежь будет приезжать, а не уезжать; если и сама будет штамповать ребятишек, так сказать, без ложной скромности; то хоть муниципалитет, хоть регион, хоть вся страна будут процветать. Что и требовалось доказать.

***

Автор этих строк попробует баллотироваться на муниципальных выборах в следующем году. Друзья предлагают, и достаточно настойчиво. Как получится, кто ж знает; но время пришло. Отдавать свято место мудакам от «Единой России» - себя не уважать. В этом случае скромность ни то что не красит, а подобна рабству. Но что и читателям с социалистическим мировоззрением советую всецело!

Вся загвоздка лишь в том, что КПРФ саботирует подлинную оппозиционную деятельность. Сия партия и сам не ам, и другим не дам. Собака на сене. Но напор «снизу» уже настолько силен, что пробивает даже эту пробку. Поэтому, чтобы привлечь к себе подлинное, то есть политическое внимание, и победить – надо показать свою боевитость даже по сравнению с КПРФ, не говоря о жириновцах и мироновцах. А сделать это можно решительной агитацией именно за советские муниципалитеты как главные инструменты подлинной социальной политики! Зюгановцы боятся об этом даже помыслить.

И не надо надеяться на какое-то чудо «сверху». Мол, что-то сделает Трамп; «силовики» передерутся с «либералами»; и прочее бесконечное «политологическое» бла-бла-бла. С одной стороны, разумеется, мировой кризис будет назревать; но, с другой стороны, без черновой и низовой работы никакого движения вперед не будет. То бишь, революция начнется «снизу» на этот раз – а не «сверху». И, кстати, помощь левой столичной интеллигенции будет нужна в этом смысле гигантски. Вместе и победим.