Суд арестовал все акции Грудинина в "Совхозе имени Ленина"

Видновский городской суд Московской области наложил арест на все акции ЗАО "Совхоза им. Ленина", принадлежащие экс-кандидату в президенты РФ, предпринимателю Павлу Грудинину по требованию его бывшей жены, сообщает РБК со ссылкой на адвоката бывшей супруги Елену Бойцову.

"Суд по нашему ходатайству вынес это решение. Это определение было передано реестродержателю совхоза — АО «Регистратор Р.О.С.Т.». Они должны его исполнить", - сообщила Бойцова. По ее словам, арестовано 1 млн 933 акций, их стоимость рассчитывается.

Сам Павел Грудинин отказался комментировать решение суда.

Напомним, Грудинин официально развелся со своей женой Ириной в июле этого года. Брак был расторгнут судом Бабушкинского района Москвы. Процесс прошел в закрытом режиме по просьбе адвокатов политика.