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Московский листок

Суд арестовал все акции Грудинина в "Совхозе имени Ленина"

Опубликовано 19.09.2018 в разделе комментариев 4

Суд арестовал все акции Грудинина в "Совхозе имени Ленина"

Видновский городской суд Московской области наложил арест на все акции ЗАО "Совхоза им. Ленина", принадлежащие экс-кандидату в президенты РФ, предпринимателю Павлу Грудинину по требованию его бывшей жены, сообщает РБК со ссылкой на адвоката бывшей супруги Елену Бойцову.

"Суд по нашему ходатайству вынес это решение. Это определение было передано реестродержателю совхоза — АО «Регистратор Р.О.С.Т.». Они должны его исполнить", - сообщила Бойцова. По ее словам, арестовано 1 млн 933 акций, их стоимость рассчитывается.

Сам Павел Грудинин отказался комментировать решение суда.

Напомним, Грудинин официально развелся со своей женой Ириной в июле этого года. Брак был расторгнут судом Бабушкинского района Москвы. Процесс прошел в закрытом режиме по просьбе адвокатов политика.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
. . . . написал 19.09.2018 20:07
по справедливости при разводе семьи Путина его жене должна была отойти половина Российской федерации.
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(без названия)
и еще пара слов написал 19.09.2018 19:42
Ишь ты! Вот Вова Путлер развелся с Людой, и у Люды даже мысли не возникло потребовать половину бабла, наскирдованного Вовой. А у Паши Петросяна не жена, а... тьфу на нее!
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Российский "суд" самый судебный суд в мире! Ура, "товарищи" кремлеботы!
НЕПРЕДАВАШКА! написал 19.09.2018 19:27
Российский "суд" самый судебный суд в мире! Ура, "товарищи" кремлеботы:
http://www.youtube.com/watch?v=FfZlmtqTKmo
Начинайте дружно верещать и оплевывать народного кандидата П.Н. Грудинины. Ведь вам же за это из нашего бюджета платят мзду!
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как сказал
Тутанхамон написал 19.09.2018 19:19
Видимо недостаточно хорошо агитировал за Путина на прошедших выборах.Его пример другим наука.
Тутанхамон
Если ты пьешь с ворами &#8212; опасайся за свой кошелек
Если ты пьешь с ворами &#8212; опасайся за свой кошелек
Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног
Если ты выдернешь волосы &#8212; ты их не вставишь назад...
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