"Новичком" опохмелялись и пустые бутылки под кроватью оставили?

Британский вариант хуцпы

Тот идиотизм в данном деле, который являют в деле Скрипаля члены кремлёвского режима и прочие «профессионалы спецслужб» Рашки (с активным участием того самого, который «Дебилы, бл…ть!»), никак не даёт оснований пересмотреть старую версию - отравили предателя и его дочь сами англичане! И мне нет ни какой необходимости пересматривать написанную ещё в марте 2018 года статью «В деле Скрипаля англичанка гадит. Но кому??». И до сих пор меня ничто не заставило усомниться, что англичане и их последыши, американцы, под соусом «национальных интересов», способны на любую, самую бессовестную подлость.

Напоминаю, что для англосаксов выдающаяся подлость это выдающийся подвиг, и агентам, фабрикующим «дело Скрипаля», нечего стыдиться в глазах англосаксов - в их глазах они совершили подвиг. Подвиг подлости. В английском языке нет понятия «совесть», но есть термин, отсутствующий в русском языке и не понятный нам, — humbug. Согласно словарям это «ложь, прикрытая благовидным предлогом, ложь, ловко замаскированная под правду». Что-то вроде еврейской хуцпы. Отсюда следует, что когда англичане используют этот «хамбаг» для очередной подлости против других народов, они не испытывают ни мук совести, ни сомнений.

А у нас дебилы воспринимают британский humbug, как божью истину!

Недавно прочёл на тему Скрипалей несколько работ не знакомого мне Бориса Ихлова (вам лучше начать с этой https://www.opentown.org/news/194493?user=69132). Я в молодости и зрелые годы получил образование и работал химиком (металлургом) на заводе, на котором отравляющие газы были побочным продуктом производства. А этот Ихлов в молодости служил срочную службу в химических войсках, посему и меня, и его одинаково тошнит от всех этих слабоумных деталей «отравления Скрипалей нервно-паралитическим отравляющим веществом».

В связи с этим, просто добавлю, упущенное мною ранее и то, что упустил Ихлов.

Нет того, что быть обязано!

Когда я писал свою статью, Скрипаль с дочерью по легенде были в коме, но сейчас они здоровы. Что из этого следует? А следует то, что Скрипали, являясь потерпевшими по делу, обязаны дать показания, в которых должны убедить нас, что они отравились не заказанным в пивном баре крабом с простроченным сроком годности.

Вам не кажется ненормальным то, что «англичанка» (судя по её метаниям) не берёт у Скрипалей показаний об этом? Или почему мы ничего не знаем о том, что показали Скрипали «англичанке» по этим вопросам? В деле Скрипалей кто угодно вякает и стенает о потерпевших, а самим потерпевшим не дают слова. Это как воспринимать? Как честное расследование?

На сегодня «англичанка» выдала вот такую официальную версию, запечатлённую Википедией:

«Как предполагается, нервно-паралитическое вещество в виде геля было нанесено на ручку. Открывая дверь первым, Сергей получил самую большую порцию яда, Юлия прикоснулась к двери второй, отравившись меньшим количеством вещества. Третий пострадавший — сержант Ник Бейли — был первым полицейским, осматривавшим жилище Скрипалей, где он также вступил в контакт с отравленной дверью…».

Итак, Скрипали, с гелем на руках (??), с 9-00 до половины второго не покидали закрытого пространства автомобиля Скрипаля. Потом поставили автомашину на стоянку и пошли в пивной бар, потом в итальянский ресторан, потом пошли на прогулку и только в пятом часу дня (через 7 часов хождений с гелем «Новичка» на руках) Скрипалям, наконец, стало плохо.

Правда, сейчас «англичанка» уже пересмотрела свои «факты» и теперь отравляющее вещество (ОВ) «Новичок» было нанесено на ручку входной двери Скрипалей опрыскиванием из флакона духов («Дебилы, бл…ть!»©). Но нет уверенности, что и это надолго, и что завтра «англичанка» не будет сыпать на дверь Скрипалей ядовитым порошком или натирать дверную ручку отравленным кирпичом. Дебилам всё сойдёт!

Но пока продолжим, так сказать, энциклопедическую версию с гелем.

Вы представляете себе, что такое гель?

Почему бы не спросить у Скрипалей и сержанта Бейли, ощущали ли они у себя на руках гель? Причём, по этой британской брехне, самую большую дозу получил именно сержант. Именно он хватался за эту пресловутую ручку и когда входил, и когда выходил из дома Скрипалей. Но сержант отделался чуть ли не просто лёгким испугом.

А у Скрипалей надо спросить не только об этом. Ведь те, кто внедряет в умы эту версию «англичанки», как ни в чём ни бывало сообщают:

«Точный момент отравления, когда они взялись за дверную ручку, до сих пор не ясен. Около 9 утра Скрипаль с дочкой уехали из дома по каким-то делам, отключив телефоны. Посему отследить их по биллингу мобильной связи оказалось невозможным. Далее следует пробел на 4,5 часа, во время которого они неизвестно, где были и неизвестно, когда вернулись домой. Во всяком случае, следствие не раскрыло информацию об этом для СМИ».

Смотрите, как просто и невинно «англичанка» сообщает об отключении телефонов! Как часто вы покидаете дом с предосторожностями для того, чтобы никто не мог знать, где именно вы были, и с кем встречались? А «англичанке» не интересно, куда это Скрипали тайно ездили, - молчит британское следствие об этом вопиющем факте, но зато исправно вопит о, якобы, «русском следе» в виде фото каких-то мужиков, якобы, в Солсбери, якобы сфотографированных, якобы, камерами видеорегистрации.

Так где показания Скрипалей о событиях того дня - куда они ездили, с кем тайно встречались, и где именно их версия того, где именно их отравили?

Это же комедия, это же какое-то очередное «шоу Бенни Хила», а не следствие!

Вы не смейтесь, но 16 сентября в Солсбери, в итальянском ресторане по соседству с тем, в котором отравили Скрипалей, была отравлена ещё одна пара супругов - «30-летняя уроженка Новгорода Анна Шапиро и ее 42-летний супруг Алекс Кинг».

Спецслужбы «англичанки» тут же завопили, что эта пара отравлена не «Новичком», а стрихнином.

Судя по этому, отравление русских посетителей итальянских ресторанов в Солсбери уже стало доброй британской традицией.

Техническая сторона вопроса

Теперь об отравляющем веществе (ОВ).

Если это было ОВ «Новичок», то признаки отравления этим газом имеются. Опытнейший химик, работая с эти ОВ, как-то потерял бдительность и немного вдохнул его паров. Ему тут же ввели противоядие, но это не помогло.

«В мае 1987 года советский химик Андрей Железняков проводил испытания с веществом А-232 в лаборатории ГосНИИОХТ в Москве. Во время испытаний небольшое количество активного вещества попало в воздух. У Железнякова сразу же начали проявляться симптомы отравления: головокружение, шум в ушах, сыпь и галлюцинации. Потерявшего сознание Железнякова доставили в Институт Склифосовского. Он очнулся только через десять дней. Несмотря на быстрое и интенсивное лечение, он начал терять способность ходить, развивалось хроническое ослабление рук, гепатит с последующим циррозом, эпилепсия, депрессия, неспособность читать и концентрироваться. В 1992 году Железняков скончался».

Есть и криминально убитые «Новичком»

«Известный банкир тех лет Иван Кивелиди был отравлен в Москве в своем рабочем кабинете 1 августа 1995 г. Новичком была обработана трубка телефона у него на столе. Причем по данным следствия убийца не поливал и не мазал трубку ничем, а снял декоративную накладку с болта на слуховой мембране, поместил в отверстие крошечную ватку с ядом (видимо, пинцетом) и поставил накладку на место. Испарений от этой ватки хватило, чтоб убить двух человек.

Кивелиди стало плохо через 2 часа после контакта с трубкой. К вечеру он уже был в реанимации, в коме, с отказом основных жизненных функций. Спасти его не смогли. На следующий день плохо стало его секретарше, которая убиралась в кабинете. Через сутки она тоже умерла, став второй жертвой отравления».

Отравления различной тяжести получили ещё 10 человек, входивших в кабинет, но они выжили.

Ещё (хотя я уже и не знаю, для кого это пишу).

Нервнопаралитическое ОВ этого типа никто не будет использовать в готовом виде - в виде геля, или в виде жидкости, да ещё и во флаконе для духов, - это самоубийство. Это ОВ транспортируют в виде двух прекурсоров - совершенно безвредных реактивов, которые, только соединившись вместе уже на поле боя или там, где это ОВ требуется, образуют ядовитые пары.

Когда спецслужбы Малайзии по заданию ЦРУ или южнокорейских спецслужб убивали брата Ким Чен Ына - Ким Чен Нама, то, по крайней мере, они сымитировали применение нервнопаралитического ОВ. В аэропорту Куала-Лумпур ОВ типа VX наносили на лицо Кима две женщины. То есть, одна брызнула ему на лицо типа одним прекурсором, а вторая накрыла его платком, смоченным типа вторым прекурсором, в результате на лице Кима эти реактивы типа соединились, начав реакцию образования ОВ, пары этого ОВ Ким типа вдыхал и вдыхал, от чего типа через 20 минут и умер.

(На самом деле, как показывают видео камеры наблюдения, Ким Чен Нам имел вид совершенно здорового человека, когда, сбросив мокрый платок, подошёл с жалобой к ближайшим охранникам аэропорта, и далее, следуя в их сопровождении, он без колебаний прошёл мимо здравпункта, то есть не видел необходимости в медицинской помощи. А в здравпункт его вернул второй охранник, и именно «после оказания Ким Чен Наму медицинской помощи» в этом здравпункте, он и умер. Но технически всё было безупречно - два прекурсора и смерть через 20 минут).

А в Британии даже не пытаются хоть как-то учесть технические детали отравления ОВ «Новичок» - в Британии полная уверенность в дебильности потребителей британской информации - уверенность, что этим потребителям что ни дай, а они всё примут за святую правду, и будут тупо эту брехню повторять и распространять.

Рояль в кустах

Такие верующие в британские СМИ люди за чистую монету примут и сообщение, что следы «Новичка» в сентябре обнаружили в гостиничном номере, в котором в марте типа жили отравители. И верующие не спросят: а отравители там что - «Новичком» опохмелялись и пустые бутылки под кроватью оставили? Откуда там следы ОВ через полгода? Ведь ОВ «Новичок» разлагается водой, и если через полгода влажных уборок в номере, в котором жили «отравители», следы «Новичка» всё ещё присутствуют, то сами «отравители», все постояльцы этого номера после них и горничные, убиравшие этот номер, должны были «дать дуба» за эти полгода! Причём, тут же, в номере.

Это совсем невозможно понять?

То, что «англичанка» по записям видеокамер наблюдения в Солсбери нашла «отравителей» из России, да ещё и с характерной бородой не через день, а аж через полгода, - это «воще»!

Вот сообщение, которому уже год:

«На границе Китая и Макао через пункт пропуска Гонгбей ежедневно проходит 400 000 человек. Однако на территории работает не более 20 таможенников. Персоналу помогают системы распознавания лиц, которые идентифицируют человека всего за три секунды и быстро выявляют контрабандистов и неплательщиков налогов». Причём: «На процесс сопоставления человека с базой данных из 1,4 млрд лиц уходит всего 3 секунды».

Заметьте: лишь в одном пункте пропуска в сутки, а не за полгода, сравнивается 400 тысяч фотографий в паспорте с 1,4 миллиарда фотографий в системе. А тут на сравнение прилетевших в эти дни в Лондон (в сутки в Лондон прилетает до 100 тысяч человек) сравнивали с сотней фото в регистраторах Солсбери полгода?!

Это говорит о том, что отравителей Скрипалей до сентября вообще никто не искал! «Англичанка» и так знала, кто отравил. И все эти нынешние фото с этими отравителями - это изделие Adobe Photoshop, да ещё и глупые, судя по совпадающему до секунды времени на таймерах.

Я понимаю, что для массы читателей эти доводы ничего не значат - может, Мухин прав, а, может, и не прав…

Но то, что Скрипали, едва очнувшись, должны были рассказать вам, что с ними произошло, это понять можно? То, что ОВ «Новичок» это боевое отравляющее вещество и от него гибнут сразу, - это понять можно? Что если отравленному солдату противника станет плохо только через 7 часов, как Скрипалям, то этот отравленный солдат за 7 часов «до Берлина добежит»?

Как в такое может верить человек хотя бы с зачатками ума?

А в это время в Рашке

Что касается отечественных государственных дебилов, то мне кажется, что тому, что они делают или, вернее, не делают, даже их естественный дебилизм не оправдание.

Их обвиняют в преступлении, из-за которого на народ России обрушивают санкции за санкциями. Да, они объявили о возбуждении уголовного дела за покушение на убийство гражданки России, ну так пошлите в Солсбери следователей! «Англичанка» не пускает? Ну, так пошлите следователей под видом журналистов! Пошлите просто журналистов! Пошлите следователей под видом туристов! Ведь вся информация, которая по этому делу приходит в общество, приходит только от брехунов Великобритании, и воспринимается как единственная правда.

Следователи «им. Бастрыкина» нам до сих пор не дали ни единицы информации. В результате «англичанка» беспрепятственно лжёт и лжёт!

Через полгода «англичанка» вконец обнаглела и объявила, что нашла «отравителей» из России, предъявила их фото, билеты на самолёт и копии паспортов на имя Петрова и Башарова. Что ожидалось от дебилов Рашки, напомню, объявивших об возбуждении уголовного дела по факту отравления дочери Скрипаля? От них требовалось немедленно задержать этих Петрова и Башарова, допросить их с предупреждением об уголовной ответственности, и протокол отправить в Великобританию и опубликовать.

А что делают эти дебилы? Они неделю тренируют пару сотрудников спецслужб едва-едва похожих на тех, фото которых выдала «англичанка», давая одному из них отрастить хоть что-то похожее на бородку. Вооружают бедняг дебильной до крайности версией «поездки в Англию и в Солсбери» и посылают их «за защитой» от «англичанки» не в Следственный комитет Рашки, а, по команде путина, - к главному редактору «Рашка тудэй». И там они «гонят» такую глупость, что уже многие комментаторы оценили её как следствие общей дебилизации спецслужб Рашки. Я бы охотно поддержал эту тему о дебилизации, но ведь в данном случае дело не в спецслужбах, а в читателях.

Это нужно совсем отупеть и охренеть, чтобы эту пару считать теми людьми, которые запечатлены на фото из Англии.

https://cdn.fishki.net/upload/post/2018/09/13/2702665/mycollages--1.jpg

Должен сказать, что в случае опознания людей я, в какой-то мере, виноват, поскольку в своё время разоблачая артистов, игравших роль уже сдохшего тогда Ельцина или исчезнувшего Путина, я, что назвается, перемудрил. Почитал учебники по портретной идентификации и начал сравнивать формы ушей и расстояния до различных точек лица на флтографиях сравниваемых персонажей, предлагая это делать и читателям. А надо было советовать чиатателям поступать так, как они различают людей в жизни, - бросить взгляд на человека о ухватить весь его образ в целом. Мы же в жзни смотрим на всего человека сразу, а не на его уши.

Вот взгляните на эти, помещённые выше четыре фотографии и представьте, что вы вместе с ними четверыми сидите за столом за кружкой пива и беседуете. Их зовут Ваня, Петя, Руслан и Коля. Но вот они все четверо встали вышли в туалет, возращаются по одному. Вы спутаете Петю с Русланом и Колю с Ваней?

Версии происходящего

Вот и возникает два вопроса: что произошло и что происходит?

Думаю, что «англичанка», зная кто отравил, сначала вообще не искала «отравителей» из России, ограничиваясь просто болтовнёй об этих поисках. А потом в Европе возник некий инцидент, досточно непонятный:

«Два российских шпиона задержаны в Нидерландах и высланы в РФ, инцидент произошел в начале текущего года. Об этом сообщили голландская газета NRC Handelsblad и швейцарское издание Tages-Anzeiger в четверг, 13 сентября. Точная дата задержания шпионов неизвестна».

С каких это пор разоблачённые шпионы просто высылаются? Ведь нет ни малейших указаний, что эти шпионы, пойманные в Голландии, были работниками посольств, находящимися под охраной дипломатического иммунитета. Пресса придумала им массу «шпионских» занятий, но чем они занимались, и как их звали, не известно даже западным СМИ. Лавров тоже типа «не в курсе дела».

Так вот, по доказательствам, представленным «англичанкой», «Петров и Баширов» ездили по всей Европе по тем же фальшивым паспортам. Вот и вопрос: так это их взяли голландцы или нет?

В любом случае, вот это постоянное перемещение «Петрова и Баширова» по Европе говорит о том, что это курьеры. Что они что-то развозили - возможно, наличные деньги, возможно, героин или кокаин (напомню, что в ведомстве Лаврова, в посольстве Рашки в Аргентине местная полиция обнаружила несколько центнеров кокаина).

И после того, как швейцарцы с голландцами обнаружили этих шпионов, «англичанка», проверив билеты «Аэрофлота», с удивлением для себя обнаружила, что эта пара, оказывается, прилетала и в Лондон, и, главное, в те дни, когда Скрипали были отравлены. Удача попёрла «англичанке» в руки! Наштамповав на скорую руку с помощью Adobe Photoshop «фотографий с видеокамер в Солсбери», британские джеймсы бонды объявили этих «Петрова и Баширова» отравителями Скрипалей.

И этим поставили Кремль раком, медленно стягивая с него штанишки.

Дело в том, что ведь Кремль не может открыть этих настоящих курьеров, поскольку для их «отмазывания» в отравлении Скрипалей, потребуется объяснить, что именно они делали за границей. И не сбрешешь, поскольку, полагаю, «англичанка» предупредила Кремль, что если тот будет по-настоящему опровергать эту версию отравления, то «англичанка» объяснит, чем курьеры в Лондоне и в Европе занимались. А это страшно для каких-то больших людей туземной администрации Рашки.

Причём, не важно, те ли это шпионы, которых арестовали в Голландии или другие, но по тому, что в Рашке их не искал СК, не допрашивали и боялись показать следователи, видно, что рассекречивание этих настоящих курьеров «Петрова и Баширова» очень больно ударит по Кремлю.

Это версия того, что произошло. Теперь версия того, зачем Кремль пошёл на позор с этим интервью этих уже дважды фальшивых «Петрова и Баширова»?

А Кремль (дебилы любят в этом случае употреблять слово «Путин») сдаёт «англичанке» дело Скрипалей, представляя миру заведомо глупое доказательство, якобы, своей невиновности, а на самом деле - своей вины. То есть в деле Скрипалей «англичанка» шантажом о какой-то преступной деятельности кукловодов Кремля, заставила правительственных дебилов Рашки прекратить сопротивление и дать «англичанке» безусловное доказательство вины Рашки - дать признание неких «работников спецслужб» Рашки в том, что они, дескать, были в Солсбери в момент отравления.

Вот, собственно, всё, что на данное время можно предположить после анализа доступных обстоятельств.

Но удивляет только то, что это какие-то непонятные звенья одной цепи событий:

1. Суды отстраняются от защиты «чести и достоинства» Золотова.

2. СК отстраняется от защиты «Петрова и Баширова».

3. Памфилова отстраняется от фальсификации выборов в Приморье.