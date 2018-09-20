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Московский листок

Россия снова вымирает

Опубликовано 20.09.2018 в разделе комментариев 5

путин смертность
Россия снова вымирает

С начала 2018 года число россиян сократилось на 88,7 тысячи человек. Данные об этом опубликованы на сайте Федеральной службы государственной статистики.

Согласно документам, в январе-июле 2018 года родились 928,9 тысячи человек, что на 40,5 тысячи меньше значения предыдущего года. Умерших при этом стало больше: с начала этого года — 1,099 миллиона россиян.

Кроме того, по данным социологов, жители страны стали менее охотно вступать в брак: всего за год было зарегистрировано 495,5 тысячи новых семейных пар, что на 65,7 тысячи меньше, чем в прошлом году. В то же время разводов стало больше на 1,6 тысячи: распались 349,4 тысячи семей. 

***

Наверно не надо объяснять, что и роста продолжительности жизни при таких темпах вымирания ожидать не следует? Тем более, что сейчас замеряют не средню продолжительность, а какую-то "ожидаемую". Ну так вот ожидать ничего хорошего не стоит.

Конечно, вымирать такими темпами мы будем довольно долго, и к концу столетия в России все еще будет проживать миллионов 50 граждан. Но об освоении новых территорий и даже о каком бы то ни было росте производства говорить не приходится - работать уже сейчас некому, а уж на фоне такого вымирания...

Из каждый трех семей два распадаются. В условиях развитой экономики и социальной сферы одинкая женщина легко воспитает ребенка. Но в ситуации кризиса... Это значит, что в каждых двух из терх семей дети будут недополучать чего-то очень нужного. Навряд ли это все пойдет на пользу обществу.

Страна вернулась к тому, от чего пыталась уйти - от демографической катастрофы.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Крамольник написал 20.09.2018 01:41
Все нормально. Когда-то Маргарет Тэтчер "оговорилась", сказав, что в России достаточно и 50 млн. человек населения. Для обслуживания нефтяной и газовых труб, для добычи полезных ископаемых и обслуживания захоронений ядерных отходов со всего мира хватит и 50 млн. "россиян". Так что без всякой войны, о надвигающейся опасности которой клекочут российские "ястребы", мы сами себя уничтожим.
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Бей хохлов, спасай Россию!
**** написал 20.09.2018 01:08
Да, хохлов нужно мочить.
Потому как - а почему люди детей не хотят?
Потому что не нужно людЯм такой радости, чтобы ихние дети были вынуждены сидеть за одной партой с какими-то хохлятами, цыганятами, кавказятами...
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А когда пришел полный неводговорящейрыбки-понял Старик, что насчет Фукусимы многого не договаривают!
!!!IQIQ-TOTBOGTODATOT!!!&&& написал 20.09.2018 01:04
"Конечно, вымирать такими темпами мы будем довольно долго, и к концу столетия в России все еще будет проживать миллионов 50 граждан. Но об освоении новых территорий и даже о каком бы то ни было росте производства говорить не приходится - работать уже сейчас некому, а уж на фоне такого вымирания..."
- Таки да это таки пустяк - яподжапы вон тоже - нация вымирающая. (как и Гордые Укры), еп-уцца они слабо, семей не заводят, часто молодые япы запираются в своих комнатках и голами там сидят - даже термине есть такой у япов - "тамтос-ука", а на "северные территории" претендуют - то таки кладбища там в вечной мерзлоте долбить будут - таки непонятно - то таки да...
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Re:
хаха написал 20.09.2018 00:16
А при чем тут хохлы? На хохлов-то как раз всем на-срать!
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(без названия)
да пос рать! написал 20.09.2018 00:08
мы то и дальше будем орать - в Сирию! на Донбасс! Мочи хохлов! Хунта!
пущай кладбища растут, как в Колпино, бабло то капает на антиукраинскую пропаганду и пропаганду фашизма-путинизма. А на россию нам всем пос рать! на всякие волокаламски, красноярски, тьму-таракански.
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