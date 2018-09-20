Россия снова вымирает

С начала 2018 года число россиян сократилось на 88,7 тысячи человек. Данные об этом опубликованы на сайте Федеральной службы государственной статистики.

Согласно документам, в январе-июле 2018 года родились 928,9 тысячи человек, что на 40,5 тысячи меньше значения предыдущего года. Умерших при этом стало больше: с начала этого года — 1,099 миллиона россиян.

Кроме того, по данным социологов, жители страны стали менее охотно вступать в брак: всего за год было зарегистрировано 495,5 тысячи новых семейных пар, что на 65,7 тысячи меньше, чем в прошлом году. В то же время разводов стало больше на 1,6 тысячи: распались 349,4 тысячи семей.

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Наверно не надо объяснять, что и роста продолжительности жизни при таких темпах вымирания ожидать не следует? Тем более, что сейчас замеряют не средню продолжительность, а какую-то "ожидаемую". Ну так вот ожидать ничего хорошего не стоит.

Конечно, вымирать такими темпами мы будем довольно долго, и к концу столетия в России все еще будет проживать миллионов 50 граждан. Но об освоении новых территорий и даже о каком бы то ни было росте производства говорить не приходится - работать уже сейчас некому, а уж на фоне такого вымирания...

Из каждый трех семей два распадаются. В условиях развитой экономики и социальной сферы одинкая женщина легко воспитает ребенка. Но в ситуации кризиса... Это значит, что в каждых двух из терх семей дети будут недополучать чего-то очень нужного. Навряд ли это все пойдет на пользу обществу.

Страна вернулась к тому, от чего пыталась уйти - от демографической катастрофы.

А.Б.