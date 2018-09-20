Россия снова вымирает

С начала 2018 года число россиян сократилось на 88,7 тысячи человек. Данные об этом опубликованы на сайте Федеральной службы государственной статистики.
Согласно документам, в январе-июле 2018 года родились 928,9 тысячи человек, что на 40,5 тысячи меньше значения предыдущего года. Умерших при этом стало больше: с начала этого года — 1,099 миллиона россиян.
Кроме того, по данным социологов, жители страны стали менее охотно вступать в брак: всего за год было зарегистрировано 495,5 тысячи новых семейных пар, что на 65,7 тысячи меньше, чем в прошлом году. В то же время разводов стало больше на 1,6 тысячи: распались 349,4 тысячи семей.
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Наверно не надо объяснять, что и роста продолжительности жизни при таких темпах вымирания ожидать не следует? Тем более, что сейчас замеряют не средню продолжительность, а какую-то "ожидаемую". Ну так вот ожидать ничего хорошего не стоит.
Конечно, вымирать такими темпами мы будем довольно долго, и к концу столетия в России все еще будет проживать миллионов 50 граждан. Но об освоении новых территорий и даже о каком бы то ни было росте производства говорить не приходится - работать уже сейчас некому, а уж на фоне такого вымирания...
Из каждый трех семей два распадаются. В условиях развитой экономики и социальной сферы одинкая женщина легко воспитает ребенка. Но в ситуации кризиса... Это значит, что в каждых двух из терх семей дети будут недополучать чего-то очень нужного. Навряд ли это все пойдет на пользу обществу.
Страна вернулась к тому, от чего пыталась уйти - от демографической катастрофы.
А.Б.
Крамольник написал 20.09.2018 01:41
**** написал 20.09.2018 01:08
Потому как - а почему люди детей не хотят?
Потому что не нужно людЯм такой радости, чтобы ихние дети были вынуждены сидеть за одной партой с какими-то хохлятами, цыганятами, кавказятами...
!!!IQIQ-TOTBOGTODATOT!!!&&& написал 20.09.2018 01:04
- Таки да это таки пустяк - яподжапы вон тоже - нация вымирающая. (как и Гордые Укры), еп-уцца они слабо, семей не заводят, часто молодые япы запираются в своих комнатках и голами там сидят - даже термине есть такой у япов - "тамтос-ука", а на "северные территории" претендуют - то таки кладбища там в вечной мерзлоте долбить будут - таки непонятно - то таки да...
хаха написал 20.09.2018 00:16
да пос рать! написал 20.09.2018 00:08
пущай кладбища растут, как в Колпино, бабло то капает на антиукраинскую пропаганду и пропаганду фашизма-путинизма. А на россию нам всем пос рать! на всякие волокаламски, красноярски, тьму-таракански.