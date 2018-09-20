В Москве сменились внешние мозги градоначальника

Я правильно понимаю, что Ракову сильно понизили?

Перевод с главы аппарата на зама по соц.вопросам, выглядит как реакция на понимаемый факт провала выборов и всей публичной политики Собянина. Должность зама по социальной политике ССС видимо видит приложением к функции воспитания своих детей. Но городскую медицину и образование жалко по-настоящему. Ракова способна добить то, что еще выжило после Печатникова.

А Сергунину похоже назначили "любимой женой". На место Раковой с ее функциями. Или не совсем с ее?

Пикантность перестановки в том, что по гуляющей в среде московских чиновников истории (правдивой или нет, не знаю) эти две дамы однажды таскали друг друга за волосы, в одном из коридоров мэрии, поссорившись из-за внимания градоначальника. Как поговаривают, на глазах изумленных подчиненных.

Может это и сказка конечно, но знает ее любой чиновник мэрии.

А вообще все эти новости из собянинского гарема, конечно, отвратительны и ничего в сущности не меняют. Как была политика ССС нацелена на освоение огромного московского бюджета и уродование Москвы, так и будет. От редакции: Фаворитизм - видимо, неизбежная обратная сторона любого несменяемого авторитарного правления. Один человек не может руководить городом с населением в 12 миллионов человек, следовательно, его функции неизбежно будут делегироваться другим людям. Только в демократической системе эти функции делегируются в соотвествии с законом и волей избирателя, а в авторитарном - кому угодно. Кто рядом оказался, у кого попа красивше и так далее. В качестве комплимента бывшей Раковой стоит отметить, как быстро эта в прошлом провинциальная секретарша подмяла под себя всю столичную "элиту" - жестко, безапелляционно. И все эти "выдающиеся" и "влиятельные" моментально встали раком (извините за каламбур) и принялись вилять всеми местами в такт начальственным позывам. А со столичной "социалкой" все понятно, хуже не будет, некуда. А.Б. Быть фашистами - их работа! Людей убивает не рак, а государство

