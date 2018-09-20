"Бездарные вбросы" в Приморье попытаются заменить даровитыми и талантливыми в январе

Избирательная комиссия Приморского края на заседании в четверг отменила результаты выборов второго тура губернатора по рекомендации Центризбиркома, сообщает "Интерфакс-Дальний Восток". За такое решение проголосовали 12 из 13 членов комиссии, один против.

"Итоги выборов невозможно признать достоверными. Краевая избирательная комиссия учитывает, что существенные нарушения голосования могут служить основанием для признания выборов незаконными. На основании изложенного предлагаю принять следующее решение: признать итоги выборов недействительными", - сказала председатель крайизбиркома Татьяна Гладких.

По словам секретаря комиссии Натальи Камаевой, в ходе второго тура выборов в избирком Приморья поступило "беспрецедентное количество жалоб, более 200", передает ТАСС. Большая их часть (115) - касались подкупа и подвозов избирателей на участки, уточнила Камаева.

"В соответствии с пунктом 5 ст. 20 Федерального закона об основных гарантиях избирательного права указанные обращения были незамедлительно направлены нами для проведения проверки. В настоящее время информации об окончании проверок не поступало", - сообщила она.

Также были жалобы на незаконную агитацию в день голосования, на нарушения во время подсчета голосов и другие. Материалы по жалобам на нарушения переданы в УМВД для проверки и проведения расследования.

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко продолжит выполнять обязанности по руководству регионом после отмены итогов голосования на выборах губернатора, передает ТАСС со ссылкой на члена Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Сиябшаха Шапиева.

Коммунист Андрей Ищенко, в свою очередь, намерен оспорить в суде отмену результатов второго тура выборов губернатора региона. "Потом все переведем в судебную плоскость. Будем отсуживать [решение краевого избиркома] для того, чтобы это решение отменить", - сказал он.

Ищенко добавил, что готов участвовать в выборах. "Мы уже подали несколько исковых заявлений по Уссурийску. Будем подавать по городам Артем, Уссурийск, Владивосток. И на отмену решения сегодняшнего [краевого избиркома], принятого в рамках законодательства", - добавил он.

Памфилова: "Гарантировать прозрачность перевыборов может только господь бог"

Глава Центризбиркома Элла Памфилова полностью поддержала решение Приморской избирательной комиссии об отмене выборов губернатора и назвала его единственно возможным, передает "Интерфакс".

"Это решение закономерное. В сложившейся ситуации иного выхода и не было", - заявила Памфилова. По ее словам, "невозможно было адекватно и точно оценить волю избирателей, поскольку по ряду участков, где должны были проголосовать более 24 тысяч избирателей, нечего было пересчитывать".

"Документы находились там бесконтрольно, с ними делали, что угодно. Их нельзя было использовать для пересчета", - подчеркнула глава ЦИК. Она поблагодарила коллег из Приморского избиркома за то, что "они поступили так, как должны были поступить". "От этого решения выиграли избиратели Приморья", - заключила глава ЦИК.

Она также заявила, что ЦИК сделает все возможное, чтобы повторные выборы губернатора в Приморском крае прошли честно и транспарентно. Но на вопрос журналиста, гарантирует ли она прозрачность перевыборов, Памфилова ответила, что гарантировать это может только господь бог.

"Но в чем я уверена, так это в том, что мы для этого сделаем все возможное, и даже более чем возможное", - подчеркнула глава ЦИК.

От редакции: Пункт первый: фальсификация выборов - это серьёзная статья, поэтому сейчас, если всё было так, как пытается представить паникующая ЦИК, должны открываться дело за делом, громкие и беспощадные. "Бездарно вброшенные" 24 тысячи голосов за "едрёного" кандидата - это как минимум тысячи уголовных дел. Работы для органов действительно будет много. Но интересно другое - это странное, невиданное "совещательное" наклонение. Пункт второй: ЦИК рекомендует признать недействительными, местный избирком решает - хотя, очевидно, что решили где-то повыше. Причём никого из "крайних" в этой истории спасать не будут. Надо же отчитаться перед обманутыми избирателями лицами реальных обманщиков?

Позиция ЦК КПРФ так и не ясна в этой истории. У кандидата явно украли победу, прикрыв завесой "бездарно вброшенных" 24 тысяч голосов. Что, теперь будут вбрасывать "давровито", талантливо? И вот тут "да поможет нам бог" и высказывается Эллочкой на Эзоповом языке? Тёмная история, говорящая лишь о том, что системные партии даже в пределах избранной ими парламентско-законнической борьбы, "парламентского кретинизма" - бессильны обличать власть, хотя не надо тыкать в конкретного Путина или других своих работодателей. Проблема кроется именно тут, за пределами субъективного фактора даже: системность оппозиции предопределяет её результат на выборах, и даже негодование масс по поводу пенсионной реформы, нового НДС и прочих "путинских указов" последнего срока - КПРФ не может использовать во благо себе и в опрадание долгих лет пребывания внутри Системы. И хотела бы - а не может, ошибка-то "системная". Избрав в регионах профильной работу при средней и мелкой буржуазии (при строительных магнатах Приморья, например - им ведь тоже надо бороться с конкурентами и властями, чинящими препоны в бизнесе), а на уровне ЦК - работу при буржуазии кремлёвской, крупной, партия подменила классовую борьбу классовым сотрудничеством. Это надо понимать изначально, чтобы затем понимать и в частностях поведение бесхребетной "крупнейшей оппозиционной" партии.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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