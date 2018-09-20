Асад явно переоценил скорбь Национального Лидера по погибшим в Иле-20

Президент Сирии Башар Асад направил российскому лидеру Владимиру Путину соболезнования в связи с крушением самолета Ил-20. В телеграмме, текст которой накануне опубликовало агентство SANA, он обвинил в случившемся Израиль.
"От своего имени и от имени сирийского народа хотел бы выразить глубокие соболезнования Вам лично и всему дружественному российскому народу в связи с крушением военного самолета Ил-20 в Средиземном море, что привело к гибели героических российских военных, выполнявших свои благородные обязанности с их товарищами в российских вооруженных силах по борьбе против терроризма в Сирии", - говорится в послании Башара Асада, которое цитирует ТАСС.
"Этот трагический инцидент стал результатом заносчивости и буйства Израиля, который всегда использовал самые грязные средства для достижения своих низменных целей и агрессии в нашем регионе", - отметил сирийский лидер. Обращаясь к Путину, Асад выразил уверенность, что "такие трагические события не заставят нас и вас отказаться от продолжения борьбы с террором".
"Выражаю глубочайшие соболезнования и сочувствие президенту Путину, семьям погибших героев и дружественному российскому народу", - заключил президент Сирии.
Вон как - Путин сочувствие выражают... Прямо, как Тулеев извинялся не перед семьями погибших в "Зимней вишне", а перед ним же, перед начальством.
Впрочем, на этот раз никто не переоценивает на родине скорби Путина по брошенным им же в пекло "маленькой победоносной".
Вот снова пишет Влад Шурыгин:
- Смотрю я на нашу власть и тихо хренею. Сбитый турками Су-24 и погибший наш лётчик Олег Пешков на месяц стали главной темой российских СМИ. Просто в экстазе заходились! А тут из-за подлости израильтян мы потеряли целый воздушный корабль - Ил-20, вместе с которым погибло пятнадцать наших офицеров. ПЯТНАДЦАТЬ!!! Только вчера! И что? Да ничего! Уже дана команда тему задвинуть! Все сегодняшние эфиры на эту тему сняты. Всё! Забудьте! Даже фамилии погибших нигде официально не были озвучены. На сайте минобороны вообще молчок! На первой странице маневры "Восток 2018" да "Главный храм МО"
Только на сайте РенТВ мелькнул список:
1. Сергей Гаврютин
2. Константин Назаров
3. Александр Вечернин
4. Тимофей Баранов
5. Павел Ткаченко
6. Александр Бурлака
7. Григорий Зиновьев
8. Денис Гордов
9. Роман Долматов
10. Виктор Квасенков
11. Алексей Седунов
12. Владимир Яковлев
13. Алексей Арзуманов
14. Андрей Сергеенков
И то не полный!
По печатным публикациям вообще сплошной "накат" на сирийцев, воспевание "корректности" российско-израильского военного сотрудничества и рассказы о том как часто встречается "фридом файер". Типа, обычное дело! Сбили. С кем не бывает...
Если после "Курска" мысль о том, что наше высшее руководство, мягко говоря, торгует нашими погибшими солдатами и офицерами только возникла - уж больно синхронно после него американца поприжали уши на несколько лет - никакой критики, никаких палок в колёса. После сбитого Су-24 и погибшего лётчика это стало уже убеждением - турецкий "откат" за смерть лётчика был слишком очевиден, то теперь я в этом просто уверен!
Столь циничная манипуляция общественным мнением, когда через сутки такая чувствительная и шокирующая военная потеря задвигается на вторые полосы и исчезает из эфира на задворки, не может произойти без команды.
Озвучил её Путин, заявивший, почти примирительно: "...это скорее похоже на цепь трагических случайностей..."
Ну, типа, сбили и сбили. Случайно!
Все тут же взяли под козырёк - намёк вождя понят!
Натаньяху даже извиняться не стал, - так, выразил соболезнование. Израильское МО вообще нагло возложило всю ответственность на сирийцев, типа стреляют не пойми куда! А заодно и на нас самих, мол, вы же должны сирийцами командовать, вот и пеняйте сами на себя...
Для вескости в Москву даже командующего ВВС отправят с картами и схемами доказывать дуракам-гоям, что их карты и схемы это ерунда, а вот израильские самые, что ни на есть ништяковые и правильные. И израильские ВВС чисты как девственницы в раю.
А за кулисами начинается очередной торг на гробах ещё даже не похороненных наших солдат. Вы нам за эти косточки ещё преференций подсыпьте, там о санкциях в Америке похлопочите, и, вообще, давайте договоримся о взаимном гешефте...
Всё это отвратительно!
И при всей сиюминутной выгоде, такое наше поведение даёт нашим врагам полное право считать, что с русскими можно себя вести как угодно. Национальную честь и достоинство они всегда обменяют по выгодному курсу на преференции и подачки.
Да вы хотя бы похороните своих погибших по-человечески! Фамилии их назовите! А не отдавайте это на откуп не пойми кому!
И, окститесь, наконец! Это страшная трагедия тех, на ком собственно Россия, которую вы уже почти по-царски считаете своей, и держится...
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Национальный Лидер видит в гибели Ила-20 лишь цепь случайностей
Крис написал 20.09.2018 14:02
Не лишне было бы просветить нас, читателей,г-н РФ, в этом отношении...
.Дмитрий.г.Запорожье+-,,, написал 20.09.2018 13:40
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Прикрываясь русским Илом от асадовской ракеты
Над Сирийской мирной хатой гордо реет Ф-16
Принадлежность самолета выдает еврейский профиль
То стрелой взмывая в небо,то урылом волны касаясь
Он кладет свой хрен с обрезом
На кацапскую систему ПВО неподедимой
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А вот итог агрессии кацапопитеков против Сирии
Ан-26-1(-32 кацапопитека)
Су-24-2(-3 кацапопитека)
Ми-8- 2(-6 кацапопитеков)
Ми-28-2(-2 кацапопитека)
Ми-35(24)-2(-2 кацапопитека)
Су-25-1 (-1 кацапопитек)
Су-33-1
МиГ-29-1
Ту-154-1(-92 кацапопитека)
Ил-20-1 (- 15 кацапопитеков)
Это без потерь авиации Асада.Вот примерно так.
Пофигист 182 написал 20.09.2018 13:19
Россия воюет в Сирии с 2015 года за это время были совершены тысячи боевых вылетов, в том числе совместных с сирийцами, и все это время у нас не было ни одного серьезного инцидента. По его мнению это говорит о том, что все системы распознавания свой-чужой отлажены прекрасно, и сирийские ПВО в принципе не могут ударить по своим.При постановке задачи пилот или командир получает не только метео- и другие данные, но и информацию о т.н. кодах распознавания. Например, "сегодня до 12-4, после 16-9 и т.п". Это означает, что командир должен поставить имеющийся в каждом боевом самолете галетный переключатель в определенное время в определенное положение. И на экранах локаторов зенитчиков и других самолетов он будет однозначно распознаваться. Кроме того, существует система транспондеров, специальных огней и прочее (разведчики правда, ее иногда отключают т.к. она дает сильную "засветку"; в частности, этим любят баловаться американцы, когда летают у наших границ, но в районе боевых действий на такое может пойти только самоубийца). Не только С200, но даже самые старые системы, вроде С75 времен войны во Вьетнаме, в принципе не могут работать по своим фактически, даже если бы пуск ракеты и состоялся, такая ракета просто не попала бы в самолет. Кроме того, Ил-20 серьезная машина, способная самостоятельно отражать атаки вражеских ЗРК.
Трагедия могла произойти только в том случае, если экипаж нашего самолета не воспринимал источник атаки как опасность, знакомый точно знает, у российских ВКС были договоренности с израильтянами.
Если же наши военные и правда по какой-то причине отключили системы распознавания, информация об этом обязательно должна храниться не только в черных ящиках погибшего самолета, но и передаваться на землю.
Точный ответ на вопрос о виновности израильских агрессоров и стоящих за ними США может дать изучение обломков погибшего самолета, которое покажет, какой ракетой был поражен Ил-20, а равно и черные ящики. Если их вдруг не найдут, тогда напомним нынешнему Президенту о гибели Курска. Тогда спасательная операция тоже началась только после того, как спасать было некого, а молодой президент Путин только и мог сказать на вопрос журналистов о том, что случилось с подлодкой Курск. Она утонула.