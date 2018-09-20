Асад явно переоценил скорбь Национального Лидера по погибшим в Иле-20

Президент Сирии Башар Асад направил российскому лидеру Владимиру Путину соболезнования в связи с крушением самолета Ил-20. В телеграмме, текст которой накануне опубликовало агентство SANA, он обвинил в случившемся Израиль.

"От своего имени и от имени сирийского народа хотел бы выразить глубокие соболезнования Вам лично и всему дружественному российскому народу в связи с крушением военного самолета Ил-20 в Средиземном море, что привело к гибели героических российских военных, выполнявших свои благородные обязанности с их товарищами в российских вооруженных силах по борьбе против терроризма в Сирии", - говорится в послании Башара Асада, которое цитирует ТАСС.

"Этот трагический инцидент стал результатом заносчивости и буйства Израиля, который всегда использовал самые грязные средства для достижения своих низменных целей и агрессии в нашем регионе", - отметил сирийский лидер. Обращаясь к Путину, Асад выразил уверенность, что "такие трагические события не заставят нас и вас отказаться от продолжения борьбы с террором".

"Выражаю глубочайшие соболезнования и сочувствие президенту Путину, семьям погибших героев и дружественному российскому народу", - заключил президент Сирии.

Вон как - Путин сочувствие выражают... Прямо, как Тулеев извинялся не перед семьями погибших в "Зимней вишне", а перед ним же, перед начальством.

Впрочем, на этот раз никто не переоценивает на родине скорби Путина по брошенным им же в пекло "маленькой победоносной".

Вот снова пишет Влад Шурыгин:

- Смотрю я на нашу власть и тихо хренею. Сбитый турками Су-24 и погибший наш лётчик Олег Пешков на месяц стали главной темой российских СМИ. Просто в экстазе заходились! А тут из-за подлости израильтян мы потеряли целый воздушный корабль - Ил-20, вместе с которым погибло пятнадцать наших офицеров. ПЯТНАДЦАТЬ!!! Только вчера! И что? Да ничего! Уже дана команда тему задвинуть! Все сегодняшние эфиры на эту тему сняты. Всё! Забудьте! Даже фамилии погибших нигде официально не были озвучены. На сайте минобороны вообще молчок! На первой странице маневры "Восток 2018" да "Главный храм МО"

Только на сайте РенТВ мелькнул список:

1. Сергей Гаврютин

2. Константин Назаров

3. Александр Вечернин

4. Тимофей Баранов

5. Павел Ткаченко

6. Александр Бурлака

7. Григорий Зиновьев

8. Денис Гордов

9. Роман Долматов

10. Виктор Квасенков

11. Алексей Седунов

12. Владимир Яковлев

13. Алексей Арзуманов

14. Андрей Сергеенков

И то не полный!

По печатным публикациям вообще сплошной "накат" на сирийцев, воспевание "корректности" российско-израильского военного сотрудничества и рассказы о том как часто встречается "фридом файер". Типа, обычное дело! Сбили. С кем не бывает...

Если после "Курска" мысль о том, что наше высшее руководство, мягко говоря, торгует нашими погибшими солдатами и офицерами только возникла - уж больно синхронно после него американца поприжали уши на несколько лет - никакой критики, никаких палок в колёса. После сбитого Су-24 и погибшего лётчика это стало уже убеждением - турецкий "откат" за смерть лётчика был слишком очевиден, то теперь я в этом просто уверен!

Столь циничная манипуляция общественным мнением, когда через сутки такая чувствительная и шокирующая военная потеря задвигается на вторые полосы и исчезает из эфира на задворки, не может произойти без команды.

Озвучил её Путин, заявивший, почти примирительно: "...это скорее похоже на цепь трагических случайностей..."

Ну, типа, сбили и сбили. Случайно!

Все тут же взяли под козырёк - намёк вождя понят!

Натаньяху даже извиняться не стал, - так, выразил соболезнование. Израильское МО вообще нагло возложило всю ответственность на сирийцев, типа стреляют не пойми куда! А заодно и на нас самих, мол, вы же должны сирийцами командовать, вот и пеняйте сами на себя...

Для вескости в Москву даже командующего ВВС отправят с картами и схемами доказывать дуракам-гоям, что их карты и схемы это ерунда, а вот израильские самые, что ни на есть ништяковые и правильные. И израильские ВВС чисты как девственницы в раю.

А за кулисами начинается очередной торг на гробах ещё даже не похороненных наших солдат. Вы нам за эти косточки ещё преференций подсыпьте, там о санкциях в Америке похлопочите, и, вообще, давайте договоримся о взаимном гешефте...

Всё это отвратительно!

И при всей сиюминутной выгоде, такое наше поведение даёт нашим врагам полное право считать, что с русскими можно себя вести как угодно. Национальную честь и достоинство они всегда обменяют по выгодному курсу на преференции и подачки.

Да вы хотя бы похороните своих погибших по-человечески! Фамилии их назовите! А не отдавайте это на откуп не пойми кому!

И, окститесь, наконец! Это страшная трагедия тех, на ком собственно Россия, которую вы уже почти по-царски считаете своей, и держится...

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