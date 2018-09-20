"Новый Карабах" назревает в Кабардино-Балкарии: бунтуют черкесы

Волнения, начавшиеся после межнационального конфликта балкарском в селе Кёнделен из-за попытки черкесских конников проехать через него на обратном пути от вершины горы Канжаль, продолжились в столице Кабардино-Балкарии Нальчике. Там задержали несколько человек.

В Нальчике на площади перед домом правительства 19 сентября прошел несанкционированный митинг, пишет "Коммерсант". Днем на площадь Согласия в столице КБР подошли молодые люди с адыгскими флагами, требуя, чтобы конники обязательно прошли через Кёнделен. Между протестующими и полицейскими начались столкновения.

Наиболее активных участников акции задержали в Нальчике и на подъезде к нему, в частности на так называемом Баксанском посту. "Кавказский узел" пишет о десятках задержанных (не менее 30 человек), но официальных данных об их числе пока нет.

NR также сообщает о десятках задержанных на посту ДПС, расположенном на развилке трассы "Кавказ" в Баксане. Вечером там была слышна стрельба. Издание отмечает, что конфликт в Кёнделене перерос в вооруженное противостояние в ключевых городах КБР.

В интернете появилось видео, на котором запечатлена перестрелка, в которой участвуют правоохранители.

В Республику направлены подразделения Росгвардии из Северной Осетии и Ставропольского края. По некоторым данным, подразделения Росгвардии из Ростовской области уже прибыли в район Кёнделена.

Как сообщалось ранее, днем 19 сентября росгвардейцы перекрыли дорогу возле кабардинского селения Заюково и не пропустили к Кёнделену толпу молодежи.

Источники "Коммерсанта" в Кёнделене заявили, что по решению старейшин участвовать в провокациях и стычках не собираются, но если им придется защищаться, то дадут ответ.

Муфтий КБР Хазратали Дзасежев призвал сограждан не поддаваться на провокации. По его словам, конфликт в районе аула Кёнделен может стать в конечном итоге непреодолимым препятствием на пути достойной жизни и взаимовыгодного сотрудничества жителей Кабардино-Балкарии. Ранее уже сообщалось, что жители села выражали опасение, что их лишат земли.

Межнациональный конфликт начался в селе Кёнделен, через которое хотели пройти 17 сентября черкесские всадники, совершавшие восхождение на вершину горы Канжал в честь 310-летия Канжальской битвы, освободившую кабардинцев от дани. Опасаясь столкновений, колонна конников обошла аул и забралась на гору, но на обратном пути 18 сентября пошла через Кёнделен по требованию кабардинской молодежи, прибывшей в село. Начались масовые драки, погромы, стрельба. Полиция оцепила село и перекрыла дороги. В соседнем балкарском Заюково произошли столкновения кабардинцев с росгвардейцами.

Кстати, в ситуации неразберихи Росгвардия может опробовать новинку "Стена", созданную для подавления несколько иных выступлений. Некогда славные ижевские оружейники, а ныне кузница фашистского оружия — военно-карательный концерн “Калашников” выкатил специальный броневик “Стена”, предназначенный для эффективного разгона и жестокого подавления рабочих демонстраций, митингов протеста, открытых собраний трудящихся и прочих “террористических акций”.

Буржуазная власть уже готова косить рабочих, как траву, летальным оружием. “Стена” показывает, что российская олигархия ждёт не просто отдельных стычек с протестующими трудящимися, а готовится к настоящим боям по всей стране, когда на улицы выйдут уже не тысячи, а сотни тысяч голодных рабочих, нищих служащих, полупролетариев, разорённой мелкой буржуазии, студентов...

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