Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Грибообразное "достоинство" Трампа надолго заняло американскую общественность

Опубликовано 20.09.2018 в разделе комментариев 1

сша трампнаш
Грибообразное "достоинство" Трампа надолго заняло американскую общественность

В начале октября 2018 года, за месяц до промежуточных выборов в США, в продажу поступит книга бывшей порноактрисы Сторми Дэниелс (настоящее имя - Стефани Клиффорд), в которой она подробно рассказывает о своем романе более чем десятилетней давности с нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом. 

Книга "Полное раскрытие" - это именно то, что можно ожидать от Сторми Дэниелс, самой неожиданной героини американской политики, пишет газета The Guardian, журналисты которой уже ознакомились с содержанием этого произведения Дэниелс с большим количеством интимных подробностей, вплоть до формы гениталий президента США. 

"Если бы у меня были отношения с Дональдом Трампом, то вы бы узнали о них не из новостей, а из книги", - говорилось в заявлении Сторми Дэниелс, которое ее представитель передал прессе в начале 2018 года. Именно тогда стало известно, что адвокат Трампа Майкл Коэн в 2016 году незадолго до выборов президента США заплатил Дэниелс $130 тысяч за молчание. 

Спустя девять месяцев Коэн под присягой признался, что нарушил правила финансирования избирательных кампаний, заплатив Дэниелс, и утверждал, что сделал это по приказу Дональда Трампа, чтобы избежать негатива в прессе. Согласно утверждениям Дэниелс, миллиардер состоял с ней в связи, когда его жена Мелания была беременна. 

В книге Сторми Дэниелс мало новых подробностей - в первую очередь потому, что в прессе уже публиковались ее рассказы о романе с Трампом. В книге она рассказывает о непростом детстве в Луизиане, влюбленности в Патрика Суэйзи в фильме "Грязные танцы" и об опыте работы в стриптиз-барах, который привел ее в порноиндустрию, пишет Русская служба BBC. 

Именно в этой профессии она состоялась и стала известной актрисой, сценаристом и режиссером со множеством профессиональных наград. Дэниелс даже всерьез раздумывала в 2009 году баллотироваться в сенат от Луизианы, но решила, что не потянет участие в предвыборной гонке. 

Рассказ о романе совпадает с тем, что публика уже знает: Дэниелс познакомилась с Трампом в 2006 году на гольф-турнире, куда была приглашена в качестве гостьи, миллиардер позвал ее на ужин, после чего у них был секс, который ее не впечатлил. По ее словам, половой орган нынешнего президента США меньше среднего и по форме напоминает грибочек из видеоигры Mario Kart. Секс с Трампом, как утверждает Клиффорд, был наименее впечатляющим за всю ее жизнь: "Я лежу раздраженная тем, что у меня секс с парнем, у которого лобковые волосы как у йети и член, похожий на персонаж-грибочек из Mario Kart".

От редакции: Да уж... Грибы тоже бывают, знаете ли, разные! С широченными шляпками, например. Однако в данном случае вся проза писалась ради уменьшительных эпитетов. И чего ещё ждать от столь разносторонне талантливой персоны? Восторжений? Забавны тут, конечно, не писательские перлы, а сами американцы, готовые занимать эфир подобным шумом. Тем временем империализм продолжает убивать во всём мире - "может, это прозвучит неполиткорректно" (как выражается Трамп), но они управляют миром в целях обогащения "золотого миллиарда" и прежде всего его американского ядра. А какой при этом у кого "грибок" - дело явно третьестепенное, но отчего же не посутяжить, чтобы отвлечься от прозы экономического кризиса и междоусобиц буржуазии? Когда в последний раз в США было сколь-нибудь заметное событие в писательском мире?

Нет, не знаем. Со времён Буковски (классика именно этого направления) - пустота... На нью-йоркские книжные ярмарки из РФ либералы сотоварищи Захары ездят только себя показать. Так что не знаем мы "актуальных" писателей США и не узнаем - все полки Сторми заняла. А если узнаем, то спустя много лет. Зато про грибок Трампа узнали сразу - секс-центричность страны-гегемона заставит долго ещё пребывать в этом школьном туалете. Зато российские и все постсоветские либералы косвенно порадуются "подлинной" демократии - вот же, какая тама свобода слова! А у нас-то ни Кабаева, ни кто-либо из близких к телу ничего подобного не напишуть - нация рабов, недовыдавленных "совков"... Даже Катя "Муму" Герасимова - от которой так ждали бестселлера о достоинствах оппозиции, - и та оказалась одноразовым изделием, не порадовала либералов-книгочеев "книгой без фотографий", а уж тираж-то был бы внушительным. Но тут иная публика - и любые Stormy stories тут на пять минуток сенсации.

Д.Ч.

Новости по теме:

Сегодня исторический день - папа разрешил трахаться!

Индейцы захватили сотрудников бразильского Минздрава, обвинив их в гибели своих детей



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
после порноконюшни и президентский не покажется
сижупиржувдиван написал 20.09.2018 15:50
Трамп должен опровергнуть в твиттере
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Будет ли дуэль Золотова с Навальным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Они и сбитый Ил-20 проглотят&#8230;
Они и сбитый Ил-20 проглотят…
19.09.2018
Взлетать в космос с пустыря...
Взлетать в космос с пустыря...
20.09.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Грибообразное "достоинство" Трампа надолго заняло американскую общественность (1)
"Новый Карабах" назревает в Кабардино-Балкарии: бунтуют черкесы (2)
Асад явно переоценил скорбь Национального Лидера по погибшим в Иле-20 (4)
"Бездарные вбросы" в Приморье попытаются заменить даровитыми и талантливыми в январе (4)
Против роспуска Думы выступают только сами депутаты и их родственники (13)
Взлетать в космос с пустыря... (1)
В Москве сменились внешние мозги градоначальника (6)
Россия снова вымирает (45)
"Новичком" опохмелялись и пустые бутылки под кроватью оставили? (15)
Революция начнется "снизу" (20)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков/В.Боглаев/М.Калашников: вечера на хуторе близ Демонтажа
Максим Калашников Максим Калашников: Рой ТВ - 90 тысяч подписчиков! И о вымирании и РФ, и Украины
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Ракова больше не будет раком ставить Москву
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Кто государство строить готов?
Максим Калашников Максим Калашников: Взлетать в космос с пустыря
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss