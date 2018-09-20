Грибообразное "достоинство" Трампа надолго заняло американскую общественность

В начале октября 2018 года, за месяц до промежуточных выборов в США, в продажу поступит книга бывшей порноактрисы Сторми Дэниелс (настоящее имя - Стефани Клиффорд), в которой она подробно рассказывает о своем романе более чем десятилетней давности с нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.

Книга "Полное раскрытие" - это именно то, что можно ожидать от Сторми Дэниелс, самой неожиданной героини американской политики, пишет газета The Guardian, журналисты которой уже ознакомились с содержанием этого произведения Дэниелс с большим количеством интимных подробностей, вплоть до формы гениталий президента США.

"Если бы у меня были отношения с Дональдом Трампом, то вы бы узнали о них не из новостей, а из книги", - говорилось в заявлении Сторми Дэниелс, которое ее представитель передал прессе в начале 2018 года. Именно тогда стало известно, что адвокат Трампа Майкл Коэн в 2016 году незадолго до выборов президента США заплатил Дэниелс $130 тысяч за молчание.

Спустя девять месяцев Коэн под присягой признался, что нарушил правила финансирования избирательных кампаний, заплатив Дэниелс, и утверждал, что сделал это по приказу Дональда Трампа, чтобы избежать негатива в прессе. Согласно утверждениям Дэниелс, миллиардер состоял с ней в связи, когда его жена Мелания была беременна.

В книге Сторми Дэниелс мало новых подробностей - в первую очередь потому, что в прессе уже публиковались ее рассказы о романе с Трампом. В книге она рассказывает о непростом детстве в Луизиане, влюбленности в Патрика Суэйзи в фильме "Грязные танцы" и об опыте работы в стриптиз-барах, который привел ее в порноиндустрию, пишет Русская служба BBC.

Именно в этой профессии она состоялась и стала известной актрисой, сценаристом и режиссером со множеством профессиональных наград. Дэниелс даже всерьез раздумывала в 2009 году баллотироваться в сенат от Луизианы, но решила, что не потянет участие в предвыборной гонке.

Рассказ о романе совпадает с тем, что публика уже знает: Дэниелс познакомилась с Трампом в 2006 году на гольф-турнире, куда была приглашена в качестве гостьи, миллиардер позвал ее на ужин, после чего у них был секс, который ее не впечатлил. По ее словам, половой орган нынешнего президента США меньше среднего и по форме напоминает грибочек из видеоигры Mario Kart. Секс с Трампом, как утверждает Клиффорд, был наименее впечатляющим за всю ее жизнь: "Я лежу раздраженная тем, что у меня секс с парнем, у которого лобковые волосы как у йети и член, похожий на персонаж-грибочек из Mario Kart".

От редакции: Да уж... Грибы тоже бывают, знаете ли, разные! С широченными шляпками, например. Однако в данном случае вся проза писалась ради уменьшительных эпитетов. И чего ещё ждать от столь разносторонне талантливой персоны? Восторжений? Забавны тут, конечно, не писательские перлы, а сами американцы, готовые занимать эфир подобным шумом. Тем временем империализм продолжает убивать во всём мире - "может, это прозвучит неполиткорректно" (как выражается Трамп), но они управляют миром в целях обогащения "золотого миллиарда" и прежде всего его американского ядра. А какой при этом у кого "грибок" - дело явно третьестепенное, но отчего же не посутяжить, чтобы отвлечься от прозы экономического кризиса и междоусобиц буржуазии? Когда в последний раз в США было сколь-нибудь заметное событие в писательском мире?

Нет, не знаем. Со времён Буковски (классика именно этого направления) - пустота... На нью-йоркские книжные ярмарки из РФ либералы сотоварищи Захары ездят только себя показать. Так что не знаем мы "актуальных" писателей США и не узнаем - все полки Сторми заняла. А если узнаем, то спустя много лет. Зато про грибок Трампа узнали сразу - секс-центричность страны-гегемона заставит долго ещё пребывать в этом школьном туалете. Зато российские и все постсоветские либералы косвенно порадуются "подлинной" демократии - вот же, какая тама свобода слова! А у нас-то ни Кабаева, ни кто-либо из близких к телу ничего подобного не напишуть - нация рабов, недовыдавленных "совков"... Даже Катя "Муму" Герасимова - от которой так ждали бестселлера о достоинствах оппозиции, - и та оказалась одноразовым изделием, не порадовала либералов-книгочеев "книгой без фотографий", а уж тираж-то был бы внушительным. Но тут иная публика - и любые Stormy stories тут на пять минуток сенсации.

Д.Ч.

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