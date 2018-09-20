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Московский листок

Царь мог отдать приказ "травануть" Верзилова из-за расследования гибели съёмочной группы в ЦАР

Опубликовано 20.09.2018 в разделе комментариев 2

криминал африка ходорковский либералы силовигархия цар вагнеровцы
Царь мог отдать приказ "травануть" Верзилова из-за расследования гибели съёмочной группы в ЦАР

Михаил Ходорковский, который ранее с уверенностью заявил, что издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова, продолжающего находиться в берлинской клинике, отравили из-за его самостоятельного расследования гибели журналистов в Центральноафриканской Республике, утверждает, что съемочную группу в Африке расстреляли русские киллеры. 

Финансирующий Центр управления расследованиями (ЦУР) экс-владелец "ЮКОСа" сообщил изданию The Daily Beast, что это были не "неизвестные вооруженные люди", а "согласно имеющейся у нас сейчас рабочей версии убийства, это были русские киллеры". 

"Они сначала застрелили одного из трех журналистов, а потом получили приказ прикончить остальных", - заявил Ходорковский. 

Как отмечает издание, у Ходорковского "есть доказательства, подтверждающие эти заявления, но он их не предоставил". 

В статье The Daily Beast, которую цитирует издание InoPressa, также отмечается, что Петр Верзилов стал "жертвой заказного убийства, предпринятого кем-то из тех, кто стоял за убийствами в ЦАР". 

Один из убитых там журналистов, режиссер Александр Расторгуев, был близким другом Верзилова. И сам отравленный издатель "Медиазоны" не верит официальному расследованию покушения на журналистов в Центральной Африке, будучи уверенным, что Кремль не намерен выяснять правду о заказчике их убийства. 

В подтверждение связи двух преступлений издание приводит информацию, что за день до того, как Верзилов был госпитализирован с признаками сильнейшего отравления, он получил отчет своей следственной группы с некими сенсационными данными. Как рассказала одна из лидеров Pussy Riot Мария Алехина, среди материалов, полученных из ЦАР - данные телефонных разговоров, показывающие, что незадолго до убийства съемочной группы водителю журналистов несколько раз звонил местный полицейский. 

Другие источники The Daily Beast сообщили, что Верзилов успел переслать своим коллегам данные телефонных разговоров, полученные из ЦАР. 

Однако оглашение новых имен по делу об убийстве трех российских журналистов может привести к новым жертвам. Как заявил в интервью "МБХ медиа" Михаил Ходорковский, "оглашение настоящих имен, вместо условных, обозначенных в отчете Петра и упомянутых его друзьями, может привести к новым жертвам". "Убедительно прошу коллег принять во внимание происходящее и не расшифровывать данную друзьями Петра информацию", - предостерег экс-глава "ЮКОСа".

- Заметим, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - у Ходорковского безусловно есть какая-то информация, ради которой погибло уже очень много людей, и он ещё не решил, как ею распорядиться. С одной стороны, стройная выстраивается картина едва ли не героической борьбы убеждённых либералов в "вагнеровцами" на суше и на море, то есть и в РФ и в ЦАР, с другой, классическая схема доминирования буржуазии даже в сфере обладания информацией - наталкивает на размышления, не торгуется ли Ходорковский в довольно сложной и для него ситуации. Как отразится этот торг на судьбе Верзилова? Кстати, после того, как Путину "небесным полицейским" испортили праздник мундиаля в Лужниках, он мог отдать такой приказ... Чем именно, какими фактами, которые могли бы стать достоянием общественности, в конце концов подтвердит свои "анонсы" опальный, "оппозиционный" олигарх? И почему, если он готов обличать "вагнеровцев" как путинских киллеров до конца - он прикрыл финансирование ЦУР?

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Всего комментариев к статье: 2
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Re: Пыс-пыс
Супер Веселый ФЕКАЛОЛОГ написал 20.09.2018 19:16
Кстати, я убежден на 100 процентов, что эту историю о "детективах" от пана Мурзилова придумали уже после того, как тот был отравлен. Чтобы можно было "приспособить" факт под ПОПАзиционные штучки обосравшейся расейской Попазиции.
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(без названия)
Супер Веселый ФЕКАЛОЛОГ написал 20.09.2018 19:12
Отравили Мурзилу!!!
отравили!!!
Ни за что, ни про что, суки, замочили.
Слышь, Димон (секлетарь ЦК говноКП), ну нельзя же непрерывно обсирацца на виду у публики. А то, понимаш, за красножопую идею обидно.. Хотя должен сказать, что изрядное беспокойство судьбой таких убежденных готемовцев как "пусеньки" и г-н Мурзилов - упечатляить.. А то помню, как на мое сообщение об отравлении меня - некоторые здешние говны (в частности некий "настоящий"; интересно, куда провалился) ответили градом острот и насмешек. А на сообщение об отравлении (убийстве) моей бывш. жены секретарь ЦК говнопидорной КП Муфлоныч дал понять, что Путен не при делах. А вот с Мурзиловым - при делах!!!!!! Потому что Ходор сказал? Гы-гы-гы.. Паки красножопо.
Кстати, в этой сраной стране НИ ОДНА ПРОСТИТУТКА не причинила Путену столько неудобств (назовем это так), как Я ОДИН. А Мурзилов отличился тем, что трахнулся с собственной женой!!! на виду у публики да перед камерами.
Но тут ведь Сам Ходор !! заявил, что Мурзилу отравил Путен. Ну как этому не поверить? Да ышо ежели вспомнить, как братуха Барана и некогда председатель рыдсовета и путинский пропагандон Делягин ходил на "ходорковские чтения", когда тот сидел. Председатель редсовета "красного" Хворума мск и путинский пропагандон - на "ходорковских чтениях"!! Такое не поймут даже уличные проститутки.
Да насрать Путен хотел на таких придурков. И очень сомневаюсь, что Путену вообще что-то было известно о его существовании (как и о существовании Димона Ч.,)до злополучного отравления (с благополучным исходом).
Ну а для общего развития тебе подобных (хотя абсолютно убежден, что вы своего порога достигли и "развитие" не для вас) - НИКАКИХ ИНТЕРЕСОВ У РОССИИ (иначе как РОССИЯ = ПУТИН) - ни в Лугандоне, ни в Сирии, ни в ЦАР НЕТУТИ и быть не может!!!!!!! ПОТОМУ ТАМ И ВОЮЮТ НЕ РЕГУЛЯРЫ, А НАЕМНИКИ. Частные вояки, являющиеся ЛИЧНЫМИ "армиями" Путена и его подельников, активно участвующих в достижении целей глобальной стратегии США. Так что если Мурзилова и отравили - то
1. Путин тут не при делах;
2. Целью этой акции могло быть что угодно, ибо в настоящем времени ПОЛЬЗУЯСЬ СВОЕЙ ДОВОЛЬНО СОМНИТЕЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ - НЕКОТОРЫЕ ПИДОРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ ДЕЛАЮТ ЧТО ХОТЯТ. Ну примерно так, как вы с Бараном; писать можно все, ну а если кто обосрет с головы до ног - можно будет удалить, чтобы никто не видел. Но отвечать за свои делишки - это уж извини-подвинься.
Пока усе обстоит так.
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