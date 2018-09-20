Акция за "белых братьев", помогавших карателям в ДНР и ЛНР, не встретила понимания в Киеве

В центре Киева у здания Верховной Рады, где в четверг, 20 сентября, собрались участники акции в поддержку ветеранов антитеррористической операции - иностранных граждан, произошли столкновения между митингующими и сотрудниками полиции. Как передает УНИАН, беспорядки начались после того, как некоторые участники акции в одежде с символикой партии "Национальный корпус" попытались прорваться через кордоны охраняющих парламент стражей порядка, начав перелезать через ограждение.

Полицейские не пускали активистов, и те бросились в драку. Во время потасовки протестующие бросали петарды. В результате один полицейский получил травму ноги. Медицинскую помощь ему оказали на месте. Столкновение, по словам очевидцев, длилось не более минуты, после чего ситуация была урегулирована. Прямую трансляцию происходящего на площади Конституции ведет УНН.

"Участники акции пытались прорваться к зданию Верховной Рады. Бросили дымовую шашку, потом петарду", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Главном управлении Национальной полиции в Киеве. В настоящее время информации о задержанных и пострадавших у полиции нет.

Издание "Цензор.net" также пишет о взрывах, прогремевших во время столкновения активистов "Национального корпуса" и полиции.

Как сообщили ТАСС в полиции Киева, в результате беспорядков "сотрудник полиции, зацепившись за металлическое ограждение, получил травму ноги". На место происшествия выехала оперативная группа, проводятся следственные действия по установлению виновных.

В пресс-службе полиции Киева подчеркнули, что правопорядок в правительственном квартале обеспечивает "достаточное количество полицейских и военных Нацгвардии Украины".

От редакции: Конечно, всем правым силам, которые никогда не составляли и не будут составлять большинства украинского общества, печально натыкаться на такое непонимание со стороны публики, ими же и подсаженной в Раду и Владу. Ведь они недавно так красиво и хмуро делали устрашающий маршИрт по Крещатику, ведь это они гибли в АТО, отстаивая границы самого святого для националистов - Государства. А им по заборам лазить не дают и ещё выдают на суд "страны-агрессора" и Европы "интербригадовцев", безуспешно помогавших устанавливать в ДНР и ЛНР white power и I like to moveitь-мОвить - это ли не национал-предательство?

Увы, правым трудно смириться с ролью, которую лишь утвердившийся их Евромайданом во власти олигархат - отвёл им после переворота 2014-го года. Быть пугалом для "небратьев" и всё того же Евросоюза (чтобы выбивать транши - а то ведь следующая зупинка уже гуманитарная катастрофа, резня на уровне Косово, куда потребуется вливать гораздо больше, чем миллиард евро, чтоб из Львовской области пожар не перекинулся в ту же Венгрию или Польшу) - но пугалом контролируемым. Пассионарное меньшинство, каким себя сознают националисты, - очень нужно, но всё реже тому же Порошенко, предвыборная кампания которого строится на триаде "Армия-мова-вира". Как видим, место для правых там только во второй "позиции" - но это область культуры, туда с оружием не берут, а идти учителями в школы, как когда-то народовольцы, нынешние фанатики украинской государственности (которая, увы, но началась именно с Ленина) явно не готовы... Интересно, что ситуация (как с подорожанием газа) - зеркальна, одинакова по обе стороны постсоветской границы и линии соприкосновения.

Точно такое же отношение власти, сильно укреплённой в 2014-м кремлёвской власти именно активизмом и самопожертвованием героев "русской весны", испытывают на себе ополченцы Донбасса: Аверин, Фомченков. Те, кто признавал безусловную ценность "русского государства" (не разбирая или игнорируя сознательно, какой класс в этом государстве правящий) и разделял его империалистическую внешнюю политику. Кое-кто из культур-нацболов тогда назвал это "временным перемирием" - правда, после гибели Захарченко и собственного бегства с передовой этот кое-кто (имя сильно упало в цене) забыл уточнить: так перемирие закончилось, и "мой президент" - уже не президент для тех, кто выволакивал после "болотного протеста" его рейтинг на своих плечах?!

Д.Ч.

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