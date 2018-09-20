Добытые государственными рекетирами у пенсионеров реформой рублики "всплывут" в зарплатах чинуш

Правительство планирует вновь повысить зарплаты чиновникам. Расходы на «материальную мотивацию» госслужащих в 2019-21 гг. могут превысить 630 млрд руб. Это сопоставимо с теми суммами, которые планируется выручить в первые годы пенсионной реформы. При этом государство планирует наращивать постоянную (зарплатную) часть денежного содержания чиновников.

Новшества содержатся в проекте федерального бюджета. Для улучшения «материальной мотивации» чиновничества в 2019 году зарезервировано 138,6 млрд руб., а в 2020 году — 208,9 млрд руб. По сравнению с действующим бюджетом эти суммы больше на 39 млрд и 109 млрд руб. соответственно. В 2021 году на эту же статью расходов предполагается выделить ещё больше — 284,4 млрд руб. При этом, судя по планам правительства, значительная часть средств будет конвертирована в чиновничий оклад. Следовательно, чиновники получат повышение реального оклада в противоположность остальным россиянам, которым работодатели всячески урезают оклады и переводят зарплаты в премиальную часть.

Следует напомнить, что если в РСФСР в 1988 г. насчитывалось 1,16 млн чиновников, то в современной России их 1,27 млн человек. Притом что население современной России не только гораздо меньше, чем в России советской, но и продолжает неуклонно вымирать: с начала года россиян вновь стало меньше на 92 тыс чел.

Таким образом, деньги, полученные от ограбления будущих российских пенсионеров, будут направлены непосредственно на подпитку разжиревшего чиновничьего аппарата.

От редакции: Рассуждения власти в эфире (причём не так важно, какая ветвь буржуазной власти выступает - или сам "ствол") о пользе пенсионной реформы - становятся всё более противоречивыми. То Центробанк уже (!) обнаруживает пользу ограбления и закабаления пенсионеров для ВВП, то вдруг эти самые думаки решают отдавать (лично?) пенсионерам деньги коррупционеров... Видно, что буржуазная власть мечется. Ей надо любыми путями открыть этот канал пополнения казны - но непонятно ещё для чего, ведь цели её деятельности непрозрачны для трудящихся, и тут вот начинаются разночтения. Но что значит повышение в нынешней кризисной ситуации и без того нереально высоких окладов чинуш?

Это ещё раз воровство. Причём те полтора триллиона, что планировалось выручить из карманов пенсионеров реформой (для сравнения: в 2014-м году такую сумму правительство Медведева выделяло Роснефти не задумываясь из Фонда национального благосостояния - где теперь этот Фонд и где его создатель Кудрин?!) - надо будет пустить на пропаганду и "социализацию" всё этой же реформы - как бы из бюджета, не из карманов пенсионеров на оболванивание их же самих... Но все же понимают, это уже какой-то запредельный лохотрон вроде рулетки, где "фишки" с одного поля перемещают на несколько других полей, а уже через игру - перемещают ещё куда-то. Да, мундиаль дорого обошёлся. Но ещё дороже обходится трудовому народу буржуазная власть - это вот за всеми махинациями становится всё яснее. И что власть из этих шулерских лап надо забирать бесповоротно.

Д.Ч.

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