Добытые государственными рекетирами у пенсионеров реформой рублики "всплывут" в зарплатах чинуш

Правительство планирует вновь повысить зарплаты чиновникам. Расходы на «материальную мотивацию» госслужащих в 2019-21 гг. могут превысить 630 млрд руб. Это сопоставимо с теми суммами, которые планируется выручить в первые годы пенсионной реформы. При этом государство планирует наращивать постоянную (зарплатную) часть денежного содержания чиновников.
Новшества содержатся в проекте федерального бюджета. Для улучшения «материальной мотивации» чиновничества в 2019 году зарезервировано 138,6 млрд руб., а в 2020 году — 208,9 млрд руб. По сравнению с действующим бюджетом эти суммы больше на 39 млрд и 109 млрд руб. соответственно. В 2021 году на эту же статью расходов предполагается выделить ещё больше — 284,4 млрд руб. При этом, судя по планам правительства, значительная часть средств будет конвертирована в чиновничий оклад. Следовательно, чиновники получат повышение реального оклада в противоположность остальным россиянам, которым работодатели всячески урезают оклады и переводят зарплаты в премиальную часть.
Следует напомнить, что если в РСФСР в 1988 г. насчитывалось 1,16 млн чиновников, то в современной России их 1,27 млн человек. Притом что население современной России не только гораздо меньше, чем в России советской, но и продолжает неуклонно вымирать: с начала года россиян вновь стало меньше на 92 тыс чел.
Таким образом, деньги, полученные от ограбления будущих российских пенсионеров, будут направлены непосредственно на подпитку разжиревшего чиновничьего аппарата.
От редакции: Рассуждения власти в эфире (причём не так важно, какая ветвь буржуазной власти выступает - или сам "ствол") о пользе пенсионной реформы - становятся всё более противоречивыми. То Центробанк уже (!) обнаруживает пользу ограбления и закабаления пенсионеров для ВВП, то вдруг эти самые думаки решают отдавать (лично?) пенсионерам деньги коррупционеров... Видно, что буржуазная власть мечется. Ей надо любыми путями открыть этот канал пополнения казны - но непонятно ещё для чего, ведь цели её деятельности непрозрачны для трудящихся, и тут вот начинаются разночтения. Но что значит повышение в нынешней кризисной ситуации и без того нереально высоких окладов чинуш?
Это ещё раз воровство. Причём те полтора триллиона, что планировалось выручить из карманов пенсионеров реформой (для сравнения: в 2014-м году такую сумму правительство Медведева выделяло Роснефти не задумываясь из Фонда национального благосостояния - где теперь этот Фонд и где его создатель Кудрин?!) - надо будет пустить на пропаганду и "социализацию" всё этой же реформы - как бы из бюджета, не из карманов пенсионеров на оболванивание их же самих... Но все же понимают, это уже какой-то запредельный лохотрон вроде рулетки, где "фишки" с одного поля перемещают на несколько других полей, а уже через игру - перемещают ещё куда-то. Да, мундиаль дорого обошёлся. Но ещё дороже обходится трудовому народу буржуазная власть - это вот за всеми махинациями становится всё яснее. И что власть из этих шулерских лап надо забирать бесповоротно.
Д.Ч.
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15326426 написал 20.09.2018 22:41
Но что значит повышение в нынешней кризисной ситуации и без того нереально высоких окладов чинуш? = Да просто отжимают запросто у старых людей 55-65 лет даже пособие на старость в 100 евро и от радости уже их рассовывают по карманам (хотя вроде законе еще не принят и не подписан путиным?)
La Terrible написал 20.09.2018 22:17
15326426 написал 20.09.2018 22:13
1. Министерство финансов увеличит расходы на материальную мотивацию федеральных чиновников в 2019—2021 годах, следует из проекта федерального бюджета.
На эти цели за три года направят 631,9 млрд рублей: в 2019-м — 138,551 млрд, в следующем году — 208,904 млрд, а в 2021-м расходы возрастут до 284,417 млрд.
2. ...повышение пенсионного возраста сейчас, а не через десять лет с точки зрения рынка труда создает меньше рисков для тех людей, кто попадет под пенсионную реформу», — отмечается в мониторинге РАНХиГС.
3. Следующий шестилетний цикл в экономике России будет непростым, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства. «Мы должны учитывать ситуацию на сырьевых и финансовых рынках, а также не в меньшей степени возможные расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления», — предупредил Медведев.
4. Бюджеты регионов бросят на поддержку Дерипаски...
5. За август корпоративные клиенты вывели со счетов 4,9 млрд долларов - на 60% больше, чем в июле (3 млрд). Заявления главы ВТБ Андрея Костина о том, что долларовые вклады могут быть конвертированы в рубли, тем временем напугали население. Физлица присоединились к корпорациям и сняли со счетов 1,1 млрд долларов. Еще 600 млн долларов вывели с депозитов в России иностранные банки.
6.Кремль готовится к заморозке теневых резервов России, для кого компания копит эти деньги, остается загадкой, ответ на которую, вероятно, знают только в Кремле. Не имея долга и не инвестируя в приобретения, "Сургутнефтегаз" годами аккуратно складирует валюту на банковских счетах.
Согласно отчету по МСФО, на конец 2017 года его "денежная подушка" достигла 44 млрд долларов, что сопоставимо с золотовалютными резервами таких стран, как Румыния (40млрд) или ЮАР (47 млрд), и вдвое больше ЗВР Австрии или Бельгии (по 23 млрд долларов).
А СТАРЫМ 55-65 ЛЕТ ЛЮДЯМ, БОЛЬНЫМ В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ СЕРЬЕЗНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ К 60 ГОДАМ, ОГРАБЛЕННЫМ ЭТОЙ ВЛАСТЬЮ ЧЕТЫРЕЖДЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ЛЕТ = НЕТ ДАЖЕ ПОСОБИЯ ПО СТАРОСТИ В 100 ЕВРО В МЕСЯЦ?
И ЭТО В ПЕРИОД НАСТУПАЮЩЕГО МИРОВОГО КРИЗИСА, ВОЙН И ПРОЧИХ БЕДСТВИЙ!