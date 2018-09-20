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Московский листок

Субсидий на Украине всё меньше, а газ-то всё дороже

Опубликовано 20.09.2018 в разделе комментариев 0

украина газ субсидии
Субсидий на Украине всё меньше, а газ-то всё дороже

Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-августе 2018 года составила 761,1 млн грн, что в 4,3 раза (или на 2 млрд 478,5 млн грн) ниже показателя января-августа 2017 года. 

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), указанные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, г.Севастополя и части временно оккупированных Донецкой и Луганской областей. 

По данным Госстата, с начала 2018 года субсидии назначены 2 млн 947,4 тыс. домохозяйств, что на 58% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. 

Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одну семью в августе-2018 сократился на 37,3% по сравнению с августом-2017 и составил 96,5 грн. 

Согласно данным статведомства, в августе-2018 субсидии на оплату жилкомуслуг получали 2 млн 438,2 тыс. домохозяйств, что на 11,7% больше, чем в июле. 

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, в 2017 году общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг, составила 3 млрд 980,1 млн грн, что в 1,4 раза ниже показателя за 2016 год.

От редакции: Субсидия для многих украинцев - единственная возможность ВООБЩЕ выплатить долги по ЖКХ. МВФ же, похоже, воспользовался редкой возможностью провести (завершить) социальный эксперимент на громадной выборке. Само наличие субисидии (это когда государство посчитало и косвенно признало то, что не способно дать возможности зарабатывать гражданину ДОСТАТОЧНО, чтобы хотя бы платить по счетам) - бесит МВФ, эта мера попахивает социализмом, который и искореняется последовательно при сохранении всей советской инфраструктуры. Сейчас же, как и в РФ, вздорожает газ, а вместе с ним квартплата. Без субсидий, как здесь шутят - "заплатить за свет - значит быть сжитым со свету". Впрочем, в РФ ситуация зеркальная и злорадствовать тут просто уже некому, кроме разве что топ-менеджеребцов Газпрома. В реальности многие тут (в Киеве и на селе) давно перешли на электрообогрев воды, что сделало назвисимыми от газа.

Д.Ч.

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