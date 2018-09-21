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Московский листок

Анатолий Баранов: Какой-то полуграмотный додик в погонах следователя будет единолично решать, что читать целой стране

Опубликовано 21.09.2018 в разделе комментариев 4

украина война киев
Анатолий Баранов: Какой-то полуграмотный додик в погонах следователя будет единолично решать, что читать целой стране

Дал интервью "Свободной прессе", которое превратилось вотносительно небольшой комментарий. Бывает. Даю исходный вариант.

В Киеве Госспецсвязь Украины оборудует мощный компьютерный центр, который будет способен перехватывать любую информацию местных пользователей в интернете. Об этом со ссылкой на известного интернет-провайдера Ивана Петухова, сообщает украинское издание «Страна ua». Автор материала предполагает, что власть готовится к принятию закона (в Верховную Раду уже внесен на этот счет законопроект № 6688) о внесудебной блокировке сайтов, под который уже запланирована закупка самого современного оборудования.

Законопроект № 6688 «О противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере» этим летом действительно инициировали депутаты Верховной Рады Иван Винник (БПП), Дмитрий Тымчук и Татьяна Чорновол (два последних — «Народный фронт»). В случае вступления в силу, их инициатива позволит на 48 часов заблокировать любой сайт на Украине по решению следователя. В Национальном союзе журналистов предполагаемый закон уже назвали «диктаторским».

- Почему закон о внесудебной блокировке сайтов ранее был отвергнут? Кто заинтересован в его принятии? Какими ценой его готовы продвигать?

- Любая революция проходит путь от декларации максимально возможных свобод до их полного отрицания, причем часто декларируют свободы и потом их зажимают одни и те же люди. Фамилия Черновол вам ничего не говорит? Ясно, что в ходе переворота к власти пришли некие политические силы, опирающиеся на определенный финансово-промышленный капитал. Но переворот закончился, теперь взявшие власть желают стабилизировать свое положение. И нет такой цены, которую бы не потребовали с народа за свою власть эти силы.

- Насколько реально, что опасения Петухова оправданы, и закон примут сейчас? Можно ли заявление Александра Данченко считать официальным опровержением от парламента, и внушает ли оно оптимизм?

- Логика тут прозрачна – любая власть воспринимает очередные выборы как угрозу. И пытается себя от этой «угрозы» защитить – лучше всего, конечно, вообще отменить выборы, но если не получается, то хотя бы поставить себя в заведомо выигрышное положение. Весь смысл ограничения свободы слова в предвыборный период именно в этом. В силу этого ждать законодательных ограничений свободы слова следует именно сейчас.

- Петухов пишет, что, скорее всего, это делается под президентские и парламентские выборы для того, чтобы изолировать доступ на Украину из внешних ресурсов и наоборот. Для чего? Какая информация и кому опасна?

- В вопросе, в общем, заключен ответ. Интернет создает уникальную возможность получать информацию экстерриториально. Особенно это волнительно на пространстве бывшего СССР, когда даже языкового барьера не существует. Заметили, в России, например, практически не блокируют украиномовные сайты. Так и на Украине, как я понимаю, прежде всего волнуют источники на языке межнационального общения – никто не станет блокировать, скажем, информацию на казахском… В СССР, например, внешнюю информацию блокировали достаточно жестко – русскую службу Би-би-си, «Голос Америки» на русском. И в то же время в магазине где-нибудь на Арбате вы могли свободно покупать литературу на английском, немецком, испанском языках, даже такую, с переводом которой на русский вы могли иметь большие проблемы с «органами». Блокировали именно то, что могло иметь влияние на массовое сознание, а элитные игрушки никого не волновали. В общем, сейчас у власти на Украине есть угроза – выборы. И все, что может повлиять на эти выборы, есть тоже угроза.

- Законопроект позволяет заблокировать любой сайт в стране на 48 часов по решению следователя. В Национальном союзе журналистов уже назвали «диктаторским». Такой ли он диктаторский? Против кого он будет использоваться на практике, и к чему приведет уничтожение анонимности?

- Ну а как еще это назвать, если не произволом? Какой-то полуграмотный додик в погонах следователя будет единолично решать, что читать целой стране, а чего не читать. Диктатура как таковая тут ни при чем – это скорее инструмент для будущей диктатуры. Которая станет формироваться именно при помощи таких инструментов.

- Будет ли это оборудование работать? Реально ли контролировать интернет на Украине технически? Или будет попил, как со стеной Яценюка?

- Судя по тому, что подрядчики солидные, вполне может и работать. Одна надежда на коррупцию – на свободной Украине могут украсть всё! Если во время войны можно украсть деньги на укрепления, то почему нельзя украсть что-то еще? Я не вижу таких идейных сегодня в Киеве, кто позволит себе пропустить мимо себя большие деньги… Чтобы не воровали буквально на всем, нужна жесткая рука, диктатура. Но чтобы устроить диктатуру, нужно потратить определенные деньги «на идею», с точки зрения коррупционера – пустить деньги на ветер. Да еще на выходе получить инструмент, ограничивающий воровство. Думаю, «вильна Украина» будет спасена тамошними жуликами и ворами…



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Всего комментариев к статье: 4
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Как поехала в париж 3,1416-ськоротица, А назад она уже не воротится! И сгубила там ее не репрессия,
!!!QQQTTTOTQ!TAKIDA!!!&& написал 21.09.2018 01:38
А банальная, тупая депрессия!
"Анатолий Баранов: Какой-то полуграмотный додик в погонах следователя будет единолично решать, что читать целой стране"
- Таки это - от неразвитости в стране демократии! Таки для полного развития демократии - таки этот "додик" должен быть еще и извратом - то таки да...
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(без названия)
Мюнцер написал 21.09.2018 01:24
Товарищ Баранов, а при чем тут революция? На Украине был просто буржуазный переворот, а не революция. Что же касается до революции - то она провозглашает свободы только для того класса, в интересах которого совершается. Буржуазная революция дает все свободы только буржуазии, а пролетарская - только пролетариату. Не могла же победившая буржуазия дать все свободы дворянам, которых она отстранила от власти или крестьянам и ремесленникам, которые могли бы отстранить от власти ее саму. И победивший рабочий класс не мог дать свободы буржуазии, которая стремилась вернуть старые порядки, совершить контрреволюцию. Кстати, большевики никогда этого и не обещали. Они с самого начала говорили, что будет диктатура пролетариата.
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Клоуны, млять
123523525454 написал 21.09.2018 00:35
То гей-бонды, то копию формуляр "восстановлят" в 1984 году с оригинала 1096-го, то свой самолет собьют - но виноваты как всегда евреи. Теперь эти рукожопы учат свободы слова.
Это пц, это какой-то особый подвид человека.
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Оп ашу ать!
312556434663 написал 21.09.2018 00:30
Как харащо, что у вас на Расее полная свобода слова, что вы стали примером для всего человечества! Вот вы баролись - и пабедили, теперь можно нести светоч свабоды саседям!)....
Пц как смешно!
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