"Анатолий Баранов: Какой-то полуграмотный додик в погонах следователя будет единолично решать, что читать целой стране"

Дал интервью "Свободной прессе", которое превратилось вотносительно небольшой комментарий. Бывает. Даю исходный вариант.

В Киеве Госспецсвязь Украины оборудует мощный компьютерный центр, который будет способен перехватывать любую информацию местных пользователей в интернете. Об этом со ссылкой на известного интернет-провайдера Ивана Петухова, сообщает украинское издание «Страна ua». Автор материала предполагает, что власть готовится к принятию закона (в Верховную Раду уже внесен на этот счет законопроект № 6688) о внесудебной блокировке сайтов, под который уже запланирована закупка самого современного оборудования.

Законопроект № 6688 «О противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере» этим летом действительно инициировали депутаты Верховной Рады Иван Винник (БПП), Дмитрий Тымчук и Татьяна Чорновол (два последних — «Народный фронт»). В случае вступления в силу, их инициатива позволит на 48 часов заблокировать любой сайт на Украине по решению следователя. В Национальном союзе журналистов предполагаемый закон уже назвали «диктаторским».

- Почему закон о внесудебной блокировке сайтов ранее был отвергнут? Кто заинтересован в его принятии? Какими ценой его готовы продвигать?

- Любая революция проходит путь от декларации максимально возможных свобод до их полного отрицания, причем часто декларируют свободы и потом их зажимают одни и те же люди. Фамилия Черновол вам ничего не говорит? Ясно, что в ходе переворота к власти пришли некие политические силы, опирающиеся на определенный финансово-промышленный капитал. Но переворот закончился, теперь взявшие власть желают стабилизировать свое положение. И нет такой цены, которую бы не потребовали с народа за свою власть эти силы.

- Насколько реально, что опасения Петухова оправданы, и закон примут сейчас? Можно ли заявление Александра Данченко считать официальным опровержением от парламента, и внушает ли оно оптимизм?

- Логика тут прозрачна – любая власть воспринимает очередные выборы как угрозу. И пытается себя от этой «угрозы» защитить – лучше всего, конечно, вообще отменить выборы, но если не получается, то хотя бы поставить себя в заведомо выигрышное положение. Весь смысл ограничения свободы слова в предвыборный период именно в этом. В силу этого ждать законодательных ограничений свободы слова следует именно сейчас.

- Петухов пишет, что, скорее всего, это делается под президентские и парламентские выборы для того, чтобы изолировать доступ на Украину из внешних ресурсов и наоборот. Для чего? Какая информация и кому опасна?

- В вопросе, в общем, заключен ответ. Интернет создает уникальную возможность получать информацию экстерриториально. Особенно это волнительно на пространстве бывшего СССР, когда даже языкового барьера не существует. Заметили, в России, например, практически не блокируют украиномовные сайты. Так и на Украине, как я понимаю, прежде всего волнуют источники на языке межнационального общения – никто не станет блокировать, скажем, информацию на казахском… В СССР, например, внешнюю информацию блокировали достаточно жестко – русскую службу Би-би-си, «Голос Америки» на русском. И в то же время в магазине где-нибудь на Арбате вы могли свободно покупать литературу на английском, немецком, испанском языках, даже такую, с переводом которой на русский вы могли иметь большие проблемы с «органами». Блокировали именно то, что могло иметь влияние на массовое сознание, а элитные игрушки никого не волновали. В общем, сейчас у власти на Украине есть угроза – выборы. И все, что может повлиять на эти выборы, есть тоже угроза.

- Законопроект позволяет заблокировать любой сайт в стране на 48 часов по решению следователя. В Национальном союзе журналистов уже назвали «диктаторским». Такой ли он диктаторский? Против кого он будет использоваться на практике, и к чему приведет уничтожение анонимности?

- Ну а как еще это назвать, если не произволом? Какой-то полуграмотный додик в погонах следователя будет единолично решать, что читать целой стране, а чего не читать. Диктатура как таковая тут ни при чем – это скорее инструмент для будущей диктатуры. Которая станет формироваться именно при помощи таких инструментов.

- Будет ли это оборудование работать? Реально ли контролировать интернет на Украине технически? Или будет попил, как со стеной Яценюка?

- Судя по тому, что подрядчики солидные, вполне может и работать. Одна надежда на коррупцию – на свободной Украине могут украсть всё! Если во время войны можно украсть деньги на укрепления, то почему нельзя украсть что-то еще? Я не вижу таких идейных сегодня в Киеве, кто позволит себе пропустить мимо себя большие деньги… Чтобы не воровали буквально на всем, нужна жесткая рука, диктатура. Но чтобы устроить диктатуру, нужно потратить определенные деньги «на идею», с точки зрения коррупционера – пустить деньги на ветер. Да еще на выходе получить инструмент, ограничивающий воровство. Думаю, «вильна Украина» будет спасена тамошними жуликами и ворами…