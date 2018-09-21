Жизнь станет веселей, но не лучше

Медведев заявил, что из-за санкций и расширения торговых войн ближайшие годы окажутся непростыми. Все это касалось экономического прогноза до 2024 года: «Это касается и цен на нефть, и роста ВВП, и других показателей. Это связано с неопределенностями: все мы понимаем, что начало этого шестилетнего цикла вряд ли будет простым».
Ну что б хорошего сказал!
Вообще-то мы с 2014 года погружаемся в задницу, но, оказывается, это все было ничего, а вот в ближайшие 6 лет - это будет жопа настоящая!
Кризис, вообще-то не только у нас. Но, как оно всегда бывает, кто-то хочет проскочить за чужой счет. И как обычно - за наш. Трамп заствляет Европу тратиться на то, что раньше оплачивали США, а ЕС переваливает издержки кризиса на нас. В результате будущие европейцы будут жить хуже, чем их родители - видимо, менять машину на новую придется не раз в 3 года, а вдвое реже. Мы тоже станем жить хуже наших ближайших предков - те умудрялись прожить жизнь, ни разу не побывав за границей, нам же, наверно, сделается не по карману и соседняя область. Будем ездить в отпуск не на дачу, а в шашлычную зону ближайшего лесопарка.
Зато отцы Отечества по-прежнему не будут себе ни в чем отказывать, в чем состоится наша особенная гордость! Долларовыми миллиардерами сделаются не только охранники и повара первых лиц государства, но и охранники поваров с поварами охранников.
Пенсии хотя и вырастут на тысячу рублей, но на эту тысячу можно будет купить меньше, чем сейчас на сотню.
Мусорные контейнеры для пищевых отходов уйдут в прошлое, появятся плакаты типа "Не доев бутерброд, ты помогаешь ближнему".
На городских пляжах разрешат купаться голыми, а в метро станут пускать босиком. В социальный пакет станут входить право докурить за начальником и облизать его тарелку. Исчезнет проституция, потому что оплата за проезд в троллейбусе - не деньги...
А через 6 лет Медведев (кто ж еще) скажет, что пора затянуть пояса...
Анатолий Баранов
Арт написал 21.09.2018 01:57
вИывРА написал 21.09.2018 01:27
позор написал 21.09.2018 01:13
цупркцр написал 21.09.2018 01:02
«Независимое суждение требует возможности сравнения. Для них [русских] это было исключено. Рабочие и крестьяне Советского Союза подобны человеку, заточенному на четверть века в темное подземелье, которого не стоит труда убедить, что керосиновая лампа на самом деле является Солнцем” (Йозеф Геббельс).