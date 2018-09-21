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Московский листок

Жизнь станет веселей, но не лучше

Опубликовано 21.09.2018 в разделе комментариев 4

медведев правительство
Жизнь станет веселей, но не лучше

Медведев заявил, что из-за санкций и расширения торговых войн ближайшие годы окажутся непростыми. Все это касалось экономического прогноза до 2024 года: «Это касается и цен на нефть, и роста ВВП, и других показателей. Это связано с неопределенностями: все мы понимаем, что начало этого шестилетнего цикла вряд ли будет простым».

Ну что б хорошего сказал!

Вообще-то мы с 2014 года погружаемся в задницу, но, оказывается, это все было ничего, а вот в ближайшие 6 лет - это будет жопа настоящая!

Кризис, вообще-то не только у нас. Но, как оно всегда бывает, кто-то хочет проскочить за чужой счет. И как обычно - за наш. Трамп заствляет Европу тратиться на то, что раньше оплачивали США, а ЕС переваливает издержки кризиса на нас. В результате будущие европейцы будут жить хуже, чем их родители - видимо, менять машину на новую придется не раз в 3 года, а вдвое реже. Мы тоже станем жить хуже наших ближайших предков - те умудрялись прожить жизнь, ни разу не побывав за границей, нам же, наверно, сделается не по карману и соседняя область. Будем ездить в отпуск не на дачу, а в шашлычную зону ближайшего лесопарка.

Зато отцы Отечества по-прежнему не будут себе ни в чем отказывать, в чем состоится наша особенная гордость! Долларовыми миллиардерами сделаются не только охранники и повара первых лиц государства, но и охранники поваров с поварами охранников.

Пенсии хотя и вырастут на тысячу рублей, но на эту тысячу можно будет купить меньше, чем сейчас на сотню.

Мусорные контейнеры для пищевых отходов уйдут в прошлое, появятся плакаты типа "Не доев бутерброд, ты помогаешь ближнему".

На городских пляжах разрешат купаться голыми, а в метро станут пускать босиком. В социальный пакет станут входить право докурить за начальником и облизать его тарелку. Исчезнет проституция, потому что оплата за проезд в троллейбусе - не деньги...

А через 6 лет Медведев (кто ж еще) скажет, что пора затянуть пояса...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 4
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Арт написал 21.09.2018 01:57
Хватит уже русским быть холопами и затягивать пояса. Лучше затягивать петли на фашистских ублюдках!
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они не пройдут. боже храни стариков!
вИывРА написал 21.09.2018 01:27
Пусть будут прокляты навечно те, кто проголосует или поддержит "пенсионный освенцим" и гореть им в аду. А мученикам этого "геноцида старых людей 60-летних" - здоровья, меньше мучений на последние годы жизни, на которые их хотят обречь "законом медведским отморозки у власти".
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идет в страну геноцид и неофашизм.
позор написал 21.09.2018 01:13
Все против неофашизма и геноцида! И пусть он не пройдет! Руки прочь от больных и старых! Боже храни всех нас от паразитов и мерзавцев во власти! Всем пенсии в 60 лет и пособия больным, безработным и нуждающимся!
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Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах ...."киндерсюрпризов".
цупркцр написал 21.09.2018 01:02
Страшную картину рисует автор на шестилетку. Но я полагаю, что это все только для людей старше 55 лет ожидает. Конечно в такой период и на фоне мирового кризиса, торговых и настоящих войн, санкций и отбирать у старых людей 55-65 лет даже пособие на коммуналку с хлебом = это их области "геноцида" и нечто похожее было в полпотовской кампучии или фашистской германии, когда ради "развития экономики страны" уничтожали как ненужный хлам или мусор старых и больных. Но там хоть над ними не издевались и не потешались как сейчас делают "володины депутаты" своими якобы послаблениями и чиновники "сказками про бабушку" и как это здорово для стариков в 60 лет "труд до смерти".
&#171;Независимое суждение требует возможности сравнения. Для них [русских] это было исключено. Рабочие и крестьяне Советского Союза подобны человеку, заточенному на четверть века в темное подземелье, которого не стоит труда убедить, что керосиновая лампа на самом деле является Солнцем&#8221; (Йозеф Геббельс).
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