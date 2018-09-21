Торжество справедливости в отдельно взятом Мосгорсуде

По тому, что вчера не появилось сообщений о торжестве справедливости, вы, наверное, уже поняли: Мосгорсуд в апелляционной инстанции оставил без изменения решение своего же судьи Павла Мелёхина о продлении срока стражи Петру Милосердову. Ни один довод апелляционных жалоб, которые писали сам Пётр и четыре адвоката, не был учтён, как будто и не было ни того ночного суда, ни множественных нарушений, на которые пошёл Мелёхин:

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- заседание было проведено в ночное время, в конвойном помещении, в закрытом режиме с нарушением права гласности;

- судья Мелёхин лишил права Милосердова на общение с адвокатами перед заседанием, была возможность в перерыве, но с нарушением конфиденциальности;

- в 00:00, когда у Петра истёк срок стражи, судья Мелёхин не освободил его из-под стражи (таким образом, кстати, можно было бы спокойно всем подняться из подвала в зал суда, чтобы продолжить заседание там). Но тут все очевидно: в этом случае следователь Талаева должна была бы ходатайствовать не о продлении меры пресечения, а об избрании, на что у неё не было и быть не могло соответствующего постановления, подписанного руководителем ГСУ СК по Москве;

- судья Мелёхин рассмотрел "старое" ходатайство следствия, поданное месяцем ранее в другой суд - Хамовнический, о новом ходатайстве следователь Талаева не позаботилась;

- судья Мелёхин не исследовал предоставленные материалы, включая данные о затягивании следствия, волоките и фальсификации документов, поданных и в том числе и ему;

- судья Мелёхин не выяснил, все ли адвокаты в установленном порядке извещены о проведении заседания, а один из защитников узнал об этом уже по факту - следователь Талаева не посчитала нужным об этом сообщить (напомним, она привела на ночной суд адвоката по назначению, который, поняв, что его втягивают в мутную историю, всё же предпочёл удалиться);

- в качестве обоснования следователь Талаева привела абсурднейший довод, что с материалами дела не ознакомились адвокаты (хотя и в этом соврала), судья Мелёхин этот довод не отвёл;

- судья Мелёхин не определил, так что же именно стало основанием для продления стражи;

- ... дальше идёт бесконечное перечисление нарушенных статей УПК РФ.

Когда вчера выступали адвокаты, у всех трёх судей Мосгорсуда время от времени, буквально, глаза лезли на лоб, они начинали листать материалы, словно не веря: такого не может быть. Может, ваша честь председатель Мосгорсуда Егорова. И ваши судьи знают это, убедились в этом и прикрывают другого судью. *** Суд о продлении Петру стражи назначили на 21 сентября. Мосгорсуд, 13:30. Вот и способ, который нашла следователь Талаева. Прокуратура ЦАО не утвердила её обвинительное заключение, вернула дело на доследование. То есть в этом случае Милосердова надо отпустить. Но следователь обжаловала постановление прокуратуры ЦАО в вышестоящей прокуратуре, Москвы. И на время, которое требуется для рассмотрение жалобы, Талаева запросила продлить стражу. Прокуратура установила множественные нарушения. Одно из них (только одно) заключается том, что Талаева ознакомила Милосердова не со всеми материалами (хотя сама она на предыдущих судах утверждала, что со всеми). Так, выяснилось, что задним числом она в дело включила сотни страниц, а целый том и вовсе не показала. То есть сейчас Талаева требует, чтобы за её обман, подлог и халатность заплатил своей свободой Милосердов. Теперь соль. Прокуратуре Москвы законом отведено на принятие решения по жалобе Талаевой максимум 10 дней, ни часом больше. Талаева же запросила продления стражи на 30 суток.