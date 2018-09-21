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Московский листок

Межкорейский саммит попытался столкнуть с мёртвой точки диалог КНДР и США

Опубликовано 21.09.2018 в разделе комментариев 0

сша кндр южная корея разрядка
Межкорейский саммит попытался столкнуть с мёртвой точки диалог КНДР и США

Прошло 3 месяца со дня, когда проведены были Сингапурский саммит и переговоры глав КНДР и США, принято совместное заявление. Международное сообщество желает того, чтобы успешно выполнилось Совместное заявление КНДР и США, немедленно закончились экстремальные враждебные отношения между КНДР и США и установились перманентный и прочный мир и стабильность на Корейском полуострове и в регионе. 

Газета «Нодон синмун» от 18 сентября в авторских комментариях отметила, что нынешняя реальность вызывает разочарование людей. В комментариях утверждается следующее.

Диалог между КНДР и США зашел в тупик. Вся ответственность за остановку на мертвой точке корейско-американского совещания лежит на США. Прямо говоря, причина заключается в том, что США не проявляют воли к укреплению взаимного доверия, - например, не объявляют обещанную ими декларацию окончания войны. И настаивая только на своем «прежде - денуклеаризация», которая в корейско-американских диалогах прошлых времен вообще не обсуждалась, проявляют эксцентричную настойчивость. Полагая, что после проверяемой, необратимой и полной денуклеаризации нашего государства можно обсуждать и другие вопросы.

Почему США сейчас так странно поступают? Сами пальцем для налаживания двусторонних мирных отношений не шевелят, а нам выдвигают односторонние и грабительские требования. Здесь, в авангарде столь странного государственного подхода, несомненно, беснуются и стараются рассорить страны консервативные политики США. 

Чтобы выполнить Совместное заявление КНДР и США, от всей души должны поработать и США – одна из двух сторон диалога. 

Дальнейшее продвижение вперед корейско-американского диалога вполне зависит от того, с каким подходом решат выступить в итоге США. 

США должны глубоко задуматься, и с искренностью, смелостью и серьезным подходом выйти на корейско-американский диалог, что будет полезно и США. Со стороны КНДР для этого делается всё возможное.

В подтверждение этой линии Председатель ТПК, Председатель Госсовета КНДР, высший руководитель партии, государства и армии товарищ Ким Чен Ын 18 сентября в Пхеньянском международном аэропорту тепло встретил президента Мун Чжэ Ина, посетившего Пхеньян для участия в историческом межкорейском саммите.

Товарищ Ким Чен Ын вместе со супругой Ли Соль Чжу прибыл в аэропорт. 

В аэропорту были член Президиума Политбюро ЦК ТПК и председатель Президиума Верховного Народного Собрания (ВНС) КНДР Ким Ен Нам, член Президиума Политбюро ЦК ТПК, зампред Госсовета КНДР и зампред ЦК партии Чве Рён Хэ, зампреды ЦК ТПК Ким Ен Чхор и Ли Су Ён, министр иностранных дел Ли Ён Хо, начальник Главного Политуправления КНА генерал армии сухопутных войск Ким Су Гир, министр Народных Вооруженных Сил генерал армии сухопутных войск Но Гван Чхор, председатель Пхеньянского городского комитета ТПК Ким Нын О, председатель Комитета по делам мирного объединения Родины Ли Сон Гвон и председатель Пхеньянского народного комитета Ча Хи Рим. 

В 10 часов утра самолет с президентом и сопровождающими его лицами приземлился в Пхеньянском международном аэропорту. 

Высший руководитель и его супруга Ли Соль Чжу встретили президента Мун Чжэ Ина и его супругу Ким Чжон Сук. 

Высший руководитель горячо приветствовал президента Мун Чжэ Ина, прибывшего с официальным с визитом в Пхеньян.

Президент Мун Чжэ Ин выразил глубокую благодарность за то, что председатель Госсовета Ким Чен Ын лично прибыл в аэропорт и так тепло встретил его.

Школьники подарили букеты цветов президенту Мун Чжэ Ину и его супруге. 

Вместе с президентом Мун Чжэ Ином прибыли начальник Кабинета по государственной безопасности Чхонвадэ Чжен Ы Ён, министр объединения Чжо Мен Гюн, министр иностранных дел Кан Ген Хва, министр обороны Сон Ен Му, министр культуры, спорта и туризма До Зон Хван, министр земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Ким Хен Ми, министр морских дел и рыболовства Ким Ен Чхун, руководитель национальной разведывательной службы Со Хун, директор лесного хозяйства Ким Чжэ Хен, глава службы безопасности Чхонвадэ Чжу Ен Хун, помощник Чхонвадэ по экономике Ким Хен Чхор, секретарь протокола Чхонвадэ Ким Чжон Чхон, глава государственных дел Чхонвадэ Юн Ген Ен, пресс-секретарь Чхонвадэ Ким Ы Гем, – официальные сопровождающие, и деятели разных кругов – специальные сопровождающие и журналисты. 

Прошла церемония приветствия президента Мун Чжэ Ина. 

При произведении артиллерийского салюта из 21 залпа высший руководитель и президент Мун Чжэ Ин обошли почетный караул видов войск КНА. 

Высший руководитель и президент Мун Чжэ Ин поднялись на трибуну смотра и посмотрели церемониальный марш почетного караула разных видов войск Корейской Народной Армии. 

Проходя мимо стихийно собравшихся граждан КНДР, высший руководитель и президент Мун Чжэ Ин неоднократно махали им рукой в знак горячего приветствия. 

Машина с президентом Мун Чжэ Ином и почётным эскортом мотоциклистов направилась к месту его проживания.

По дороге более ста тысяч жителей города с чувством любви к соотечественникам приветствовали президента Мун Чжэ Ина, посещающего Пхеньян для участия в межкорейском саммите, и его сопровождающих. 

Высший руководитель вместе с президентом Мун Чжэ Ином пересели на отрытый автомобиль у входа в квартал Рёнмот.

 

Уважаемый высший руководитель вместе с президентом Мун Чжэ Ином махал рукой приветствующим массам. 

Открытый автомобиль с лидерами Севера и Юга прибыл в резиденцию для почетных гостей "Пэкхвавон". 

Высший руководитель вместе с супругой Ли Соль Чжу проводил президента Мун Чжэ Ина и его супругу на месту их проживания.

Представители коллектива резиденции подарили букеты цветов президенту Мун Чжэ Ину и его супруге, и горячо приветствовали их. 

5-й межкорейский саммит состоялся 18 сентября в штаб-квартире ЦК Трудовой Партии Кореи. 

Председатель ТПК, Председатель Госсовета КНДР, высший руководитель нашей партии, государства и армии товарищ Ким Чен Ын провел переговоры с президентом Мун Чжэ Ином. 

Уважаемый высший руководитель тепло встретил президента Мун Чжэ Ина, нанесшего визит в штаб-квартиру ТПК, и сфотографировался с ним на знаменательную память. 

Перед переговорами президент Мун Чжэ Ин на память исторического Пхеньянского межкорейского саммита оставил в книге посещения штаб-квартиры ТПК запись «Стремление соотечественников к миру и процветанию – единодушно! 18 сентября 2018 г. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин». 

На переговорах проведен обмен глубокими мнениями по разным вопросам для всестороннего и верного выполнения Пханмунчжомской декларации и дальнейшего ускорения развития межкорейских отношений. 

Уважаемый высший руководитель и президент Мун Чжэ Ин высоко оценили нынешнее положение межкорейских отношений, позитивно и прекрасно развивающихся после успешно состоявшихся в нынешнем году саммита и переговоров. Руководители провели искреннюю и чистосердечную беседу о важных вопросах, представляющих взаимные интересы. 

В переговорах приняли участие с нашей стороны зампред ЦК ТПК Ким Ен Чхор и первая заместительница заведующего отделом Ким Ё Чен.  

А с южной стороны – начальник Кабинета по государственной безопасности Чхонвадэ Чжен Ы Ён и руководитель национальной разведывательной службы Со Хун.



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