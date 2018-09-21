Он же собственник, значит он прав. Ожидаются новые бесчинства приставов

Мы только что были вынуждены писать о бесчинствах судебных приставов на Ставропольской 17, и вот новый тревожный сигнал.

ОМОН избивает жителей общежития. Первая кровь

21 сентября в 10-00 судебные приставы должны прийти в дом по адресу п. Спартак, д. 15 (Раменский район. Станция Быково).

Данное здание, бывшее общежитие камвольной фабрики, было незаконно (в нарушении закона «О приватизации жилищного фонда» а так же других законодательных актов РФ) захвачено ООО «Релакс». Затем «Релакс» перепродал дом, вместе с жильцами, группе каких-то частных лиц. Жулики, для того, что бы избавится от бывших работников фабрики, обратились в суд. Как это и положено при капитализме, суд принял сторону жуликов.

«Суд даже не захотел рассматривать мои доказательства. Судья заявил, - но, он же собственник, значит он прав», - рассказывает Валентина Винникова, жительница дома, выселение которой назначено на 21 сентября.