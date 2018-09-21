Воры волеизъявления избирателей должны сидеть в тюрьме!

Кандидаты от КПРФ побеждают «Единую Россию» и ее кандидатов в Приморье уже не первый раз. И не первый раз они сливают протест. Один из ярких примеров – выборы в 2012 году президентом на третий срок Владимира Путина. Тогда оппозиционных кандидатов просто не допустили к участию в тех выборах, не пожелал гарант конституционных прав рисковать понапрасну. Явлинский и другие демократические кандидаты остались за бортом избирательной кампании. Баллотироваться, вернее, изображать демократические выборы разрешили исключительно своим проверенным кадрам, которые неоднократно и на деле уже доказывали свою преданность путинскому режиму: Зюганову, Миронову, Жириновскому и Прохорову. Но Путин умудрился проиграть во Владивостоке договорный матч даже своему спойлеру Геннадию Зюганову.

4 марта в 20.00 закончилось голосование, избирательные участки закрылись для подсчёта голосов, победа на большинстве УИКов по протоколам во Владивостоке получилась у Зюганова, несмотря на многочисленные подвозы и вбросы. Довольные наблюдатели, забрав победные протоколы, разошлись по домам. Большевики праздновали победу. Поднимали тосты за светлое будущее, которое начинается с Дальнего Востока.

Однако утром, выспавшись и протрезвев, к своему ужасу заметили: по данным ГАС «Выборы» победил во Владивостоке Владимир Путин, да ещё и с перевесом в два раза!

Начались семейные разборки со Старшим братом. Коммунисты пошли в путинский суд, который, как и следовало ожидать, проиграли. В ответ на предъявленные в судебном процессе выданные им участковыми комиссиями протоколы, оппонентами из избирательной комиссии Приморского края были предъявлены «правильные» протоколы, с «правильными» печатями и «правильными» результатами.

А коммунистам было заявлено, что протоколы у них не просто неправильные, а сфальсифицированные, так как на них стоят неустановленной формы печати, а у избиркомов были печати другой формы. Тут бы следовало коммунистам поднять вселенский шум, как они сделали сегодня на выборах губернатора Приморья, однако Геннадий Андреевич посчитал это невыгодным и потихоньку слил в канализацию своих владивостокских избирателей и наблюдателей. Приморские коммунисты пошумели мирно в своём узком партийном кругу, не вынося незаконный захват власти во Владивостоке в публичную плоскость, и успокоились.

Не захотел лидер большевиков Зюганов бороться за свою победу, которую вручили ему его избиратели. Как и в случае победы над Ельциным в 1996 году, Геннадий Зюганов передарил эту победу кандидату от партии власти Владимиру Путину. А почему бы не сделать патрону приятный сюрприз, да ещё в день выборов?

9 и 16 сентября избиратели голосовали преимущественно не за коммуниста Андрея Ищенко, а скорее – против кандидата от «Единой России» Андрея Тарасенко. Это было протестное голосование. И проиграл не путинский назначенец Тарасенко, проиграла «Единая Россия». Которая, по отзывам избирателей, уже «достала» всех. 18 лет прожектов – и никаких реальных дел. Жизнь на Дальнем Востоке не становится лучше и комфортнее. Обещания поднять зарплаты и пенсии уже стали всех раздражать, поскольку всё происходит наоборот. Люди в поисках лучшей доли бегут из Приморья, уезжают по 80 тысяч человек в год. Если раньше на Дальний Восток ехали за длинным рублём, то сегодня с Дальнего Востока бегут в Москву и в другие регионы, где заработки выше, а цены – ниже.

Четыре дня люди собираются у администрации края и требуют честного подведения итогов выборов, в которых победу одержал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.

Увы, сегодня власть в лице краевого избиркома победу у коммуниста Ищенко украла окончательно, признав результаты досрочных выборов губернатора Приморского края недействительными.

Избиратели возмущены, понимая, что власть в очередной раз наплевала на их волеизъявление и растоптала цинично гражданский протест.

Однако у многих начинает складываться впечатление, что КПРФ договорилась на самом верху и потихонечку протест сливает. Может, их испугал тот факт, что среди митингующих слишком много представителей партии Навального и других демократических движений? Которые, кстати, помогали коммунистам вести наблюдение на избирательных участках и сделали совместное обращение в поддержку Ищенко на выборах. Это движение Навального, партия «Яблоко», «Демократический выбор» и ПАРНАС. К сожалению, ни от Ищенко, ни от других представителей КПРФ ответной реакции не поступило, демократические партии в Приморье не получили предложений об объединении усилий для отстаивания честных выборов в крае.

Коммунисты, как всегда, идут своим путём и союзники им не нужны. А зачем, когда главный их союзник – это «Единая Россия», а ещё парламентские партии ЛДПР и «Справедливая Россия»?

Это они совместными усилиями протащили в парламенте закон, которым заложили неравные условия на выборах – парламентским партиям зелёный свет, регистрация без подписей и негласный запрет на снятие с выборов. А другим – трудоёмкая работа по сбору подписей, которые потом не признают, и непроходной муниципальный фильтр. Да ещё повсеместно с выборов снимают.

До конца сентября Законодательное собрание назначит повторные выборы губернатора Приморского края. Кандидат от КПРФ Ищенко уверен, что, имея такую поддержку избирателей, он теперь победит в первом туре. Однако есть большое сомнение в этом, поскольку у избирателей наступает разочарование в победивших коммунистах. Невооружённым взглядом видно, что процесс руководством КПРФ потихонечку сливается. Приморские коммунисты, возможно, об этом даже не догадываются и продолжают бузить. Но не сильно или, как выразился кандидат в губернаторы Ищенко, в рамках правового поля. А где это правовое поле, оно давно уничтожено властью, в том числе и не без помощи парламентской партии КПРФ, называющей себя системной оппозицией, то есть состоящей на службе у Единой России?

Никакие фальсификации на выборах невозможны без активного участия в этом процессе членов избирательных комиссий, в том числе и от КПРФ.

Однако, гаранта наших конституционных прав Владимира Путина устраивает такая, сформированная им избирательная система, которой он рулит как вздумается и с помощью которой периодически происходит незаконный захват власти в регионах и в стране. Проявляет преступную халатность. В стране этот захват происходит уже в течение 20 лет и ничего - люди продолжают упорно голосовать за парламентские партии, которые, по сути, и сформировали эти отвратительные и наглые избиркомы. А демократическим движениям, опять – же с помощью КПРФ и других союзников Единой России, приклеили ярлык национальных предателей.

Партии «ЯБЛОКО», другим демократическим движениям тяжело работать в условиях, когда все государственные каналы в пропагандистском угаре поют осанну власти и нагло врут о процветании и успехах на международной арене. По – видимому, санкции и международная изоляция – это и есть успехи. Других, по крайней мере, мы достижений не замечаем.

И ещё. По телевизору нам постоянно рассказывают о Путине, какой он великий лидер и как нам крупно всем повезло с нацлидером. Лепят крутого мачо, для которого не существует непреодолимых задач. Он может решить любой вопрос: дать квартиру ветерану, включить водопровод старушке или починить крышу убогим, вплоть до её замены. Способен развязать войну в любом регионе и преподнести как принуждение к миру.

А господин Володин даже допустил «супер - гениальную» мысль, которая наиболее четко отражает сегодняшнее состояние нашей страны и ее граждан: - «Пока есть Путин — есть Россия, нет Путина – нет России». Судя по всему, нам осталось недолго. А так хотелось ещё пожить в России…

Завтра, 22 сентября в 13.00 на Привокзальной площади состоится митинг КПРФ за честные выборы и поддержку красного губернатора Андрея Ищенко. Региональное отделение Приморского Яблока поддерживает КПРФ в их стремлении сделать выборы в России честными, прозрачными и открытыми. Мы бы добавили ещё: И доступными для всех общественных объединений, а не только для так называемой системной оппозиции – парламентским партиям.

Приглашаем всех сторонников партии «Яблоко» прийти на митинг и поддержать хорошее начинание КПРФ - потребовать роспуска избирательных комиссий, допустивших фальсификации на выборах губернатора Приморского края и привлечению к уголовной ответственности фальсификаторов, независимо от занимаемой ими постов.

Воры волеизъявления избирателей должны сидеть в тюрьме!