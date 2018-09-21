Предательство не прощает и капитализм

Ликвидировав плановую экономику социализма Генеральный секретарь ЦК КПСС , а потом и президент России думали, что капитализм с распростёртыми руками и бесконечной экономической помощью примут Россию в свой круг на равных. Всё, империи зла не стало и теперь можно расслабиться, так как нет потенциального врага. Денежные средства получаемые государством можно полностью направить на развитие экономики и улучшению жизни народа. Что же поучилось на самом деле? США помогли, затратив миллиарды долларов, избавиться от социализма при этом разрушив плановую экономику. Второе в мире по экономическому развитию государство превратилось в сырьевой придаток капиталистических стран. Ни одно государство не стало нам надёжным партнёром. Казалось бы Союза нет, Россия стала таким же капиталистическим государством, поэтому США не от кого защищаться и защищать партнёров по НАТО. Очевидно Горбачёв, Ельцин, нынешний президент плохо изучали К.Маркса. Капиталистическое государство достигшее определённых экономических успехов будет пытаться поработить даже своих партнёров. Живой пример - это нынешний президент США, который провозгласил своё господство над всем миром. Пока его сдерживает только ядерное оружие России, которое было создано именно плановой экономикой. Рынок кроме разорения страны и обнищания народа ничего не принёс в замен плановой экономики.

И всё таки капитализм в разных странах имеет свои особенности. Например, в России капитализм с бандитски - воровским лицом задавил народ окончательно. При этом президент на экономических совещаниях всегда говорит об улучшении жизни народа. Даже продлил годы дожития, принимая новую пенсионную систему. С одной стороны он прав. Именно от президента России зависит продолжительность жизни народа. Только она не увеличивается, народ уходит в мир иной в любом возрасте. Многие из которых не доживают до нынешней пенсии. В России самое большое количество абортов. Российский капитализм убивает не родившихся. От домашнего насилия ежегодно погибает до 15 тысяч женщин. От чего такое насилие в семьях? От российского капитализма. Работы нет, а та которую предлагают оплачивается на уровне содержания служебных собак. Миллионы молодёжи слоняются в своих регионах в поисках хотя бы средней зарплаты, которую озвучивают наши чиновники. Не найдя встают на путь криминала.

Капитализм убивает народ зарплатой, ценами, тарифами, налогами, штрафами и всё это надо оплатить из зарплаты или пенсии от 10 - 15 тысяч рублей. Кроме этого народ погибает на производстве, от системных пожаров, убийств, алкоголя, наркотиков, врачебных ошибок, часть из которых совершают сознательно. На днях по телевидению услышал интересную новость. Леса горят почти круглый год за исключением зимних месяцев. Однако и в зимние месяцы лес подвержен пожарам. И какова реакция власти? Никакой. Такие пожары не проходят бесследно.

Доктор Л.Бокерия говорит, что только за три месяца в стране задержано 367 медиков - рядовых врачей, заведующих кардиологическими и неврологическими отделениями, несколько министров за то, что они выписывали больным бесполезные и дорогие лекарства. За 12 лет "фашисты" из числа медиков и сотрудников коммерческих аптек заработали 30 миллиардов рублей. Германские фашисты действовали открыто их народ видел, а эти убивали пациентов скрытно. И наверное, принимая пациентов, улыбались, смотрели собачьими взглядами в лица страждущих. Кто сделал таких врачей? Российский капитализм. Не зря его народ называет бандитски - воровским. Точнее не придумаешь. Л. Бокерия продолжает говорить о том, что аптеки в стране забиты бесполезными лекарствами. Могло такое быть в советское время? Я родился перед войной, испытал многое, но такого наблюдать не приходилось. Были нарушения никто возражать не будет, но такое травить людей сознательно 12 лет - это хуже фашизма. А где же наш профессор медицины "уважаемая" министр здравоохранения В.Скворцова? Чем она занимается? Строит высокотехнологичные и реабилитационные центры, учит медиков по интернету, консультирует даже при проведении сложных операций. Но это забота строителей и профессуры медицинской. Министр должен организовать работу медицинских учреждений, которая бы лечила граждан, а не помещала на кладбище. Почему же президент не отреагировал на такое бесчеловечное преступление. Надо задержать и министра. Теперь народ думает, что и Вероника была в конце этой цепочке. Может это не так, тогда власть пусть объяснит народу как это происходило 12 лет. Есть ли надежда, что такого больше не повторится и что оно уже ликвидировано. Л.Бокерия говорит, что аптеки - это коммерческая структура и им всё равно что продавать лишь бы был спрос. Главное для капиталиста деньги. Значит надо ликвидировать капитализм на первых порах в аптеках. Передать их в руки государства. Я понимаю, что это невозможно при нынешней власти, которая ничего не хотит делать, только получать налоги и жить в своё удовольствие. В.Скворцова ведь тоже власть, да ещё какая. Здоровье нации и продолжительность жизни почти полностью зависят от организации здравоохранения, которое разрушено как и производство. В связи с возрастом мне часто приходится обращаться к врачам и сидеть под дверьми в ожидании приёма. Разговариваем между собой. Ни разу не услышал от обратившихся к врачам положительный отзыв. Врач молча смотрит анализы, выписывает лекарства и предлагает прийти через неделю, десять дней, месяц. Но ни разу не было сказано, что вам больше не надо обращаться к терапевту, хирургу и так далее. В зависимости от того кто занимается обратившимся. Многие ходят, год, два и не выдержав бросают лечение. Оно ничего не даёт. Мало того из деревень направляют в областные клиники, а это дорого и далеко, однако результат один. Врач даже не притрагивается к пациенту, смотрит только на результат анализа.

Предатели сменили общественно - политический строй и сразу началось разворовывание страны и развал экономики. Идеология отменена вместо её доллар. Идёт грабёж страны теми у кого есть возможность в зависимости от занимаемого положения в стране. Чиновники грабят бюджет. Такая возможность им предоставлена капитализмом российским. Олигархи природные ресурсы. Ректоры, директора, начальники, командиры, министры распоряжаются фондом заработной платы по своему усмотрению и имеют право выписывать себе премиальные. Медики продажей бесполезных лекарств. Например, в Махачкале главный врач Алиев Маджид продавал лекарства через свою аптеку завышая цены и выписывал премиальные через банкоматы и от такой деятельности построил четырёхэтажный особняк с лифтом, который реагировал только на отпечатки пальцев. В городе владел несколькими предприятиями, наверняка с криминальным оттенком. Грабя народ так отделал особняк , что мог конкурировать с особняками президента. Проигрывал только по размеру. И между прочим он не одинок. Это реальные деяния капитализма. На большее он не способен. Единственный врач, который имел свою вооружённую охрану. Конечно местная власть видела, но мер не принимала. Таков капитализм. Они ведь тоже не живут на зарплату. Нынешняя власть объявила в международный розыск подрядчика Роскосмоса. Хапнул и до свидания. До чего дошёл российский капитализм. Воруют в космической отрасли и воруют основательно. Даже объявляют в розыск. А что же делало начальство космической отрасли?

Сунься в любую контору и там сразу почувствуешь российский капитализм. ЦБ выдал новость. Оказывается в стране 2 тысячи организаций, которые не законно выдавали кредиты. Естественно за приличные проценты. Значит эти конторы имели наличные деньги. Откуда такая роскошь? Миллиарды выведены из оборота государства преступным путём, что позволило мошенникам организовать подпольные банки.

ООН публикует результаты исследования стран с высоким уровнем человеческого развития. На первом месте Норвегия. Продолжительность жизни - 82 года. Объём ВВП на душу населения - 68 тысяч долларов. Россия на 49 месте. Продолжительность жизни 71 год. ВВП на душу населения - 24 тысячи долларов. А вот ЦБ публикует свои данные. ВВП на душу населения - 9 тысяч долларов. Вторая цифра ближе к действительности. Жизнь народа это подтверждает. И куда нас ведёт власть? Только в могилу.

При этом налоги растут не только в цене, но и их количество. Полтавченко предлагает ввести налог на туристов, по примеру Сочи. Такими налогами и зарплатой власть привязывает народ сидеть дома. Может быть Полтавченко получит прибавку в бюджет, а транспортники потеряют доход. Таков капитализм. В России нет центральной власти, каждый регион хозяйничает по- своему лишь бы платил налоги. Вот так мы и живём в бардаке, который навязала власть.

Читайте что пишет Б.Кагарлицкий директор института глобализации и социальных движений. "Самое главное то, что эта реформа доказала, что никакого сильного лидера в виде В.Путина не существует. Это лишь ширма за которой олигархи обстраивают свои дела и решают свои локальные вопросы". Подтверждает это и О. Дерипаска. "Если откинуть всякие сказки о демократии, якобы кто - то что - то решает, зайдя в кабинку для голосования. На самом деле кабинки существуют для того, чтобы население могло туда заходить - торжественно под музыку". Дерипаска называет строй - "сказкой о демократии". "На выборах решают не избиратели. Выбирают олигархи того, кто им будет удобен".

Предали народ и коммунисты. Идёт сыр - бор с выборами в Приморском крае. А.Тарасенко от партии "Единая Россия" опережает коммуниста на полтора процента. А.Ищенко говорит, что они выявили вбросы в нескольких районах. Кандидат от КПРФ получивший на губенаторских выборах на полтора процента меньше объявляет голодовку и хочет поставить палатки на главной площади Владивостока. Тихий майдан и таким путём решил добиться справедливости. Естественно это сразу стало известно в Кремле, который на чеку и может вмешаться в любое время и вмешивается. С администрации президента позвонили лидеру КПРФ и сказали чтобы он принял меры по недопущению голодовки и палаток. Геннадий Андреевич распустив слюни незамедлительно звонит А.Ищенко и требует отказаться от голодовки и палаток. Предлагает им по вечерам выходить на главную площадь и стоять там до победы. Читатель, как вы думаете что это? Это предательство народа. 48 % избирателей, которые проголосовали за Ищенко Зюганов их предал. Ради чего? Ради того, чтобы партия власти осталась у власти во всех регионах. Ведь не зря В.Путин на саммите, разговаривая с китайским бизнесменом, сказал, что он не собирается никуда уходить. Геннадий Андреевич это сразу взял на заметку и помогает как может продлить власть "Единой России". Как иначе можно оценить поступок Зюганова? Только так и не иначе. Вообще ни у коммунистов, ни у других депутатов не осталось грамма совести. Их зарплата, премиальные и льготы, отсутствие отчётности перед кем либо, настолько развратили, что они в наглую действуют в пользу партии власти. Не стесняясь ни народа, ни своих близких. Вот поэтому они не идут в люди, они предали народ ещё до того как стали депутатами. И только народ, исполняя статью 3 Конституции РФ может изменить власть. Другого не дано. Жаль, что мало кто это понимает.