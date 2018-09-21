Действующй президент Вьетнама Чан Дай Куанг скончался в возрасте 61 года

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг скончался в возрасте 61 года, сообщили вьетнамские государственные СМИ.

Чан Дай Куанг скончался в пятницу в больнице от "тяжелого заболевания, несмотря на усилия местных и иностранных врачей и профессоров", говорится в сообщении телевидения Вьетнама.

Как сообщают СМИ со ссылкой на местное издание VN Express, смерть политика наступила из-за проблем с сердцем.

Чан Дай Куанг родился в 1956 году. Он возглавлял Вьетнам с 2016 года и являлся 10-м президентом страны. До этого он занимал пост министра общественной безопасности. В 2012 году ему было присвоено звание генерала.