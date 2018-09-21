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Московский листок

Действующй президент Вьетнама Чан Дай Куанг скончался в возрасте 61 года

Опубликовано 21.09.2018 в разделе комментариев 2

Действующй президент Вьетнама Чан Дай Куанг скончался в возрасте 61 года

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг скончался в возрасте 61 года, сообщили вьетнамские государственные СМИ. 

Чан Дай Куанг скончался в пятницу в больнице от "тяжелого заболевания, несмотря на усилия местных и иностранных врачей и профессоров", говорится в сообщении телевидения Вьетнама.

Как сообщают СМИ со ссылкой на местное издание VN Express, смерть политика наступила из-за проблем с сердцем. 

Чан Дай Куанг родился в 1956 году. Он возглавлял Вьетнам с 2016 года и являлся 10-м президентом страны. До этого он занимал пост министра общественной безопасности. В 2012 году ему было присвоено звание генерала.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: А пенсию кто будет получать?!
ghfdlf написал 21.09.2018 10:03
И не только в россии мужчины живут меньше 65 лет. ДОЛОЙ АНТИЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ РЕФОРМУ от ПУТИНА-МЕДВЕДЕВА.
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А пенсию кто будет получать?!
-Что это? написал 21.09.2018 09:57
Подвел "единую Россию"!
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