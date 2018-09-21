Околорогозинский буржуй Сластихин сбежал из "Роскосмоса" в США с миллионами

Следственный комитет РФ объявил в международный розыск обвиняемого в мошенничестве владельца компании-подрядчика "Роскосмоса" Сергея Сластихина. Он бежал в США, имея миллионные долги и допуск к гостайне.

Заочное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бизнесмену было предъявлено еще 7 августа. На следующий день его объявили в федеральный розыск, а 11 сентября - в международный, пишет РБК. Басманный суд Москвы 20 сентября заочно арестовал Сластихина.

"Установлено, что обвиняемый скрывается за пределами РФ, в настоящее время находится в США", - заявил на судебном заседании следователь.

Бизнесмен является владельцем ООО "Инженерные системы", в настоящее время объявленной банкротом. В июле суд по делу о банкротстве привлек Сластихина к субсидиарной ответственности по обязательствам его компании на сумму 908 миллионов рублей.

По словам знакомого с ходом расследования источника РБК, Сластихин является фигурантом нескольких уголовных дел, ущерб в рамках которых оценивается в сотни миллионов рублей. Дела касаются строек "Роскосмоса". Предприниматель также фактически контролировал компании "ГлобалСтрой" и "Стратегия строительства" - они были подконтрольны "Инженерным системам".

"Работы с компаниями Сластихина были прекращены около трех лет назад. До этого он как подрядчик участвовал в работах по штаб-квартире "Роскосмоса" на Бережковской набережной в Москве и строил административные здания на Байконуре", - рассказал близкий к госкорпорации источник РБК.

В архивной версии сайта компании указано, что она участвовала в реконструкции и техническом перевооружени на аэродроме Крайний на космодроме Байконур, реконструкции зданий центра "Звездный" "Роскосмоса", ООО "Инженерные системы" имело допуск к работе со сведениями, содержащими государственную тайну.

Дмитрий Рогозин, в мае 2018 года назначенный главой "Роскосмоса", начал проверки предприятия ракетно-космической отрасли. До этого выяснилось, что, по данным Счетной палаты, в 2017 году в космической отрасли были финансовые нарушения на сумму 1,865 трлн рублей, и 40% этих нарушений (760 млрд рублей) пришлись на "Роскосмос". Рогозин провел кадровые перестановки на предприятиях и в институтах организации.

В конце июля правоохранители провели обыски в Объединенной ракетно-космической корпорации и головном научном институте "Роскосмоса" ЦНИИмаше, после чего арестовали в рамках дела о госизмене 74-летнего сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева. Ему вменили передачу секретных сведений Фон Кармановскому институту в Бельгии, который, по версии ФСБ, является "структурой НАТО".

Отметим, что такая казнокрадная ситуация в "Роскосмосе" была и 4 года назад, просто хищения не детализировались, не разбирались подробно. Счетная палата (СП) РФ при проведении проверки исполнения бюджета в Роскосмосе в 2014 году выявила различные финансовые нарушения на 92 млрд рублей, сообщила журналистам глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

"Мы по факту исполнения бюджета за 2014 год проверяли Роскосмос. Я сначала не поверила своим инспекторам, потому что объем финансовых нарушений, который был выявлен, это 92 млрд рублей", - сказала она.

По словам Голиковой, это были нарушения бюджетной отчетности, нецелевое использование средств и неэффективное использование средств на строительство объектов.

В целом СП РФ отмечает значительное увеличение нарушений при исполнении бюджета по сравнению с 2013 годом. "Для меня было абсолютным удивлением, я первый раз проводила проверку исполнения бюджета за 2013 год, сейчас за 2014 год, количество нарушений резко возросло", - сказала Голикова.

От редакции: Голубая мечта всех этих православно-космических государственников под "крышей" Рогозина - наворовать и удрать к "вероятному противнику". Причём теперь у них появился значительный конкурент - само государство, которое на голубом глазу грабит пенсионеров в особо крупных (для них) размерах. А чего тогда - точнее, кого, - стесняться и этим вороватым беглым утилизаторам советского космического величия? Они-то хоть воруют не столь позорно, не из ПФР, а из казны - не у самых бедных. Ну, не построят ракету - так это ж не "гробовые" воровать у стариков всё-таки. Но главное, конечно, это то, где наворованное тратить. США место идеальное. Может, об этом же мечтают и нынешние медведевские "модернизаторы" и "цифровизаторы"? Им на семинарчики списывают из бюджета столько, сколько и промышленным шпионам США не снилось - так не проще ли просто взять наличными и сбежать туда же, в США, меньше работы будет кассирам и "органам"?

Д.Ч.

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