Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Околорогозинский буржуй Сластихин сбежал из "Роскосмоса" в США с миллионами

Опубликовано 21.09.2018 в разделе комментариев 1

коррупция сша рогозин роскосмос
Околорогозинский буржуй Сластихин сбежал из "Роскосмоса" в США с миллионами

Следственный комитет РФ объявил в международный розыск обвиняемого в мошенничестве владельца компании-подрядчика "Роскосмоса" Сергея Сластихина. Он бежал в США, имея миллионные долги и допуск к гостайне. 

Заочное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бизнесмену было предъявлено еще 7 августа. На следующий день его объявили в федеральный розыск, а 11 сентября - в международный, пишет РБК. Басманный суд Москвы 20 сентября заочно арестовал Сластихина. 

"Установлено, что обвиняемый скрывается за пределами РФ, в настоящее время находится в США", - заявил на судебном заседании следователь. 

Бизнесмен является владельцем ООО "Инженерные системы", в настоящее время объявленной банкротом. В июле суд по делу о банкротстве привлек Сластихина к субсидиарной ответственности по обязательствам его компании на сумму 908 миллионов рублей. 

По словам знакомого с ходом расследования источника РБК, Сластихин является фигурантом нескольких уголовных дел, ущерб в рамках которых оценивается в сотни миллионов рублей. Дела касаются строек "Роскосмоса". Предприниматель также фактически контролировал компании "ГлобалСтрой" и "Стратегия строительства" - они были подконтрольны "Инженерным системам". 

"Работы с компаниями Сластихина были прекращены около трех лет назад. До этого он как подрядчик участвовал в работах по штаб-квартире "Роскосмоса" на Бережковской набережной в Москве и строил административные здания на Байконуре", - рассказал близкий к госкорпорации источник РБК. 

В архивной версии сайта компании указано, что она участвовала в реконструкции и техническом перевооружени на аэродроме Крайний на космодроме Байконур, реконструкции зданий центра "Звездный" "Роскосмоса", ООО "Инженерные системы" имело допуск к работе со сведениями, содержащими государственную тайну. 

Дмитрий Рогозин, в мае 2018 года назначенный главой "Роскосмоса", начал проверки предприятия ракетно-космической отрасли. До этого выяснилось, что, по данным Счетной палаты, в 2017 году в космической отрасли были финансовые нарушения на сумму 1,865 трлн рублей, и 40% этих нарушений (760 млрд рублей) пришлись на "Роскосмос". Рогозин провел кадровые перестановки на предприятиях и в институтах организации. 

В конце июля правоохранители провели обыски в Объединенной ракетно-космической корпорации и головном научном институте "Роскосмоса" ЦНИИмаше, после чего арестовали в рамках дела о госизмене 74-летнего сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева. Ему вменили передачу секретных сведений Фон Кармановскому институту в Бельгии, который, по версии ФСБ, является "структурой НАТО".

Отметим, что такая казнокрадная ситуация в "Роскосмосе" была и 4 года назад, просто хищения не детализировались, не разбирались подробно. Счетная палата (СП) РФ при проведении проверки исполнения бюджета в Роскосмосе в 2014 году выявила различные финансовые нарушения на 92 млрд рублей, сообщила журналистам глава Счетной палаты Татьяна Голикова. 

"Мы по факту исполнения бюджета за 2014 год проверяли Роскосмос. Я сначала не поверила своим инспекторам, потому что объем финансовых нарушений, который был выявлен, это 92 млрд рублей", - сказала она. 

По словам Голиковой, это были нарушения бюджетной отчетности, нецелевое использование средств и неэффективное использование средств на строительство объектов. 

В целом СП РФ отмечает значительное увеличение нарушений при исполнении бюджета по сравнению с 2013 годом. "Для меня было абсолютным удивлением, я первый раз проводила проверку исполнения бюджета за 2013 год, сейчас за 2014 год, количество нарушений резко возросло", - сказала Голикова. 

От редакции: Голубая мечта всех этих православно-космических государственников под "крышей" Рогозина - наворовать и удрать к "вероятному противнику". Причём теперь у них появился значительный конкурент - само государство, которое на голубом глазу грабит пенсионеров в особо крупных (для них) размерах. А чего тогда - точнее, кого, - стесняться и этим вороватым беглым утилизаторам советского космического величия? Они-то хоть воруют не столь позорно, не из ПФР, а из казны - не у самых бедных. Ну, не построят ракету - так это ж не "гробовые" воровать у стариков всё-таки. Но главное, конечно, это то, где наворованное тратить. США место идеальное. Может, об этом же мечтают и нынешние медведевские "модернизаторы" и "цифровизаторы"? Им на семинарчики списывают из бюджета столько, сколько и промышленным шпионам США не снилось - так не проще ли просто взять наличными и сбежать туда же, в США, меньше работы будет кассирам и "органам"?

Д.Ч. 

Новости по теме:

Взлетать в космос с пустыря...

"Роскосмос" куда-то мимо космоса направил 92 млрд рублей

Роскосмос и Рогозин, как страусы, спрятали говорящие головы в песок

На готовящиеся увольнения сотрудники НИИ системы "Ростеха" ответили масштабными хищениями 

Добытые государственными рекетирами у пенсионеров реформой рублики "всплывут" в зарплатах чинуш



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Вожделенная частная инициатива и предприимчивость
Sergo написал 21.09.2018 11:41
Перестроечные ослы считали частнособственнические вожделения "двигателем развития", а "предприимчивость" рассматривали как важнейшее условие прогресса. Горластые политбюровские "ученые", разве только из утюгов не брехали о великих преимуществах стихийно организованных "рыночных" отношениях над плановой социалистической экономикой. За четверть века выяснилось:
1. Плановая экономика многократно превосходит рыночную по всем параметрам.
2. Рыночная экономика позволяет воровать в немыслимых масштабах.
Кому это было выгодно? Риторический вопрос...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Будет ли дуэль Золотова с Навальным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Они и сбитый Ил-20 проглотят&#8230;
Они и сбитый Ил-20 проглотят…
19.09.2018
Вечера на хуторе близ Демонтажа
Вечера на хуторе близ Демонтажа
21.09.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Потерпевшими по делам о пытках и "прогоне сусликов" признаны только пять зэков двух ярославских колоний (0)
Околорогозинский буржуй Сластихин сбежал из "Роскосмоса" в США с миллионами (1)
Он же собственник, значит он прав. Ожидаются новые бесчинства приставов (1)
Воры волеизъявления избирателей должны сидеть в тюрьме! (9)
Действующй президент Вьетнама Чан Дай Куанг скончался в возрасте 61 года (2)
Предательство не прощает и капитализм (6)
Межкорейский саммит попытался столкнуть с мёртвой точки диалог КНДР и США (0)
Торжество справедливости в отдельно взятом Мосгорсуде (2)
Жизнь станет веселей, но не лучше (19)
Анатолий Баранов: Какой-то полуграмотный додик в погонах следователя будет единолично решать, что читать целой стране (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Признак несостоятельности
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Мир возможен
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Mal tourner
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Кутёж достиг эпогея
Максим Калашников Максим Калашников: Максим Калашников: Приморье нажим не ослаблять!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss