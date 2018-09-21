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Московский листок

Потерпевшими по делам о пытках и "прогоне сусликов" признаны только пять зэков двух ярославских колоний

Опубликовано 21.09.2018 в разделе комментариев 0

беспредел казахстан полицейщина фсин
Потерпевшими по делам о пытках и "прогоне сусликов" признаны только пять зэков двух ярославских колоний

По пыткам заключенных в ярославских колониях N1 и N8, где избивали Евгения Макарова и "гоняли сусликов", возбуждено уже шесть уголовных дел, пятеро заключенных признаны потерпевшими. 

Потерпевшими в настоящий момент являются заключенные Степан Нуждин, Евгений Макаров, Артур Гукосян, Тарновский и Николаев, имена последних двоих не уточняются, передает ТАСС со ссылкой на юриста фонда "Общественный вердикт" Ирину Бирюкову. По ее словам, число потерпевших в ближайшее время может увеличиться. 

"Уголовные дела возбуждены по каждому потерпевшему. По Евгению Макарову возбуждено два дела - по избиениям в июле в ИК-1 и в декабре в ИК-8. Таким образом, это уже шесть дел", - пояснила Бирюкова, отметив, что эти уголовные дела объединены в одно производство. 

О пытках в ярославской ИК-1 написала в конце июля "Новая газета". В публикации было размещено видео с регистратора надзирателя. На видеозаписи запечатлено, как сотрудники колонии поочередно бьют распластанного по столу и скованного наручниками Евгения Макарова, а также льют ему на голову воду из ведра. Все это сопровождается криками заключенного и шутками со стороны сотрудников ИК. Сам инцидент произошел 29 июня 2017 года. 

По факту избиений следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. 17 сотрудников колонии отстранили от работы, 12 фигурантов арестовали. Еще одного - замначальника ИК-1 по воспитательной работе Ивана Калашникова - поместили под домашний арест по состоянию здоровья. В начале августа Евгению Макарову вручили постановление о признании его потерпевшим по уголовному делу. 

18 и 19 сентября суд продлил арест 13 фигурантам до 20 декабря, сообщала "Новая газета" со ссылкой на Telegram-канал фонда "Общественный вердикт". 

23 августа "Новая газета" обнародовала новые видеоролики, предоставленные, как и в прошлом случае, юристами фонда "Общественный вердикт". На сей раз в объектив камеры попали частично сотрудники, уже избивавшие Макарова в ИК-1, частично - новые охранники. Дело также происходило в ИК-1. 

На одной записи, снятой, предположительно, в декабре 2016 года, запечатлено, как сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) избивают группу заключенных, которых заставляют бегать по коридору. Затем заключенных снова прогоняют "сквозь строй". "Суслики бегут!" - "Плохо бегут!" - "Надо поторопить", - цинично комментируют происходящее сотрудники ФСИН. 

В конце ролика заключенных уводят в дальнюю комнату, куда за ними всей толпой отправляются тюремщики с дубинками в руках. Один из сотрудников заглядывает в камеру и просит у заключенного простынь, которую зачем-то подставляют под струю воды. На другом ролике один из осужденных, раздетых по пояс, падает в обморок. 

29 августа сообщалось о задержании двух сотрудников ФСИН в ярославской колонии N8 - Сардора Зиябова и Дмитрия Никитинко, - которые, как выяснилось, "гоняли сусликов" вместе с коллегами из ИК-1.

Отметим, что при пристальном "хайповом" внимании к российской экзекуторской политике в колониях, происходящее в том же соседнем Казахстане (причём там-то всё гораздо хуже) - никому не интересно. Как расследовались и расследуются дела по пыткам и жестокому обращению в исправительных учреждениях Казахстана. Как заставляют молчать и как подвергают новым пыткам тех, кто не молчит и добивается надлежащего расследования.

В учреждении ЕЦ-166\5 сравнительно недавно, 26 июня, например, с целью принуждения и запугивания был жестоко избит осужденный Тусупов Еркебулан. Ранее он подвергался пыткам в связи с чем, было подано соответствующие заявление, однако ни какого надлежащего расследования не было, Тусупов стал писать в надзорные органы жалобы, а для того, что бы он замолчал его как всегда и как всех БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ закрыли в СУС подвергая новым пыткам. Раны заживут, синяков не останется, посидит месяцев 9 научат уму разуму и всем хорошо. 

Вот это называется - надлежащее расследование по факту пыток! Bот так по всему Казахстану.  

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