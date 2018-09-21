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Московский листок

Крымский "Генбанк" тайно спасал Центробанк 11 "страховыми" миллиардами

Опубликовано 21.09.2018 в разделе комментариев 0

банки центробанк крымнаш
Крымский "Генбанк" тайно спасал Центробанк 11 "страховыми" миллиардами

Центробанк РФ тайно направил в Крым для спасения "Генбанка" 20 млрд рублей. Эти деньги появились на счете банка, где отражаются средства некоммерческих организаций в федеральной собственности, в феврале 2018 года. На этот счет перечисляют средства, привлеченные от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В АСВ подтвердили, что предоставили "Генбанку" более 11 млрд руб. на 15 лет для покрытия дисбаланса, 5 млрд на 15 лет для повышения капитализации и еще более 4 млрд на шесть лет для поддержания ликвидности. 

Странность заключается в том, что от такого способа оздоровления кредитных организаций Центробанк РФ отказался еще в 2017 году. Но, видимо, отказ от скомпрометировавшей себя схемы санации банков не распространяется на полуостров Крым, пишут "Ведомости". 

Теперь регулятор осуществляет санацию самостоятельно через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Новый механизм был задействован при спасении "ФК Открытие", "Промсвязьбанка", "Бинбанка". Но в случае с "Генбанком", о санации которого в Центробанке объявили в августе 2017 года, была использована старая схема. 

Как пояснил изданию бывший сотрудник ЦБ, это связано с тем, что в руководстве опасались введения новых санкций против ФКБС, если бы деньги в Крым перечислялись через этот фонд. "ФКБС - это отдельная организация, западные партнеры могли бы включить ее в санкционные списки", - заявил источник. Он отметил, что в этом случае в санкционные списки попали бы и санируемые ФКБС банки - "ФК Открытия", "Промсвязьбанка" и "Бинбанка". 

"ФК Открытие", "Бинбанк", "Генбанк" и "Промсвязьбанк" участвовали в госпрограмме докапитализации банков через ОФЗ (облигации федерального займа) и в 2015 году получили на эти цели свыше 100 млрд рублей через Агентство по страхованию вкладов. Эти деньги были учтены как субординированные кредиты. Сейчас банки находятся на санации, при которой субординированные кредиты переводятся в капиталы банков. 

"Генбанк" (ранее - "МНБанк") является одним из системообразующих банков полуострова. Банк находится под санкциями США, не признающих присоединение Крыма к РФ в 2014 году. 

Банк активно развивает присутствие на банковском рынке Крыма, уступая по объему бизнеса и ключевым показателям деятельности лишь РНКБ. Более 99,99% акций "Генбанка" принадлежит АО "Собинбанк" ("дочка" попавшего под санкции банка "Россия" Юрия Ковальчука и его партнеров) - в качестве системного инвестора "Собинбанк" был приглашен в августе 2017 года для реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости "Генбанка". 

10 августа 2017 года в "Генбанк" была назначена временная администрация на период до передачи его инвестору. 29 января 2018 года функция АСВ в качестве временной администрации была продлена на полгода. С 29 мая 2018 года исполнении АСВ функций временной администрации было досрочно прекращено. 

"Генбанк" входит в топ-150 крупнейших российских банков.

Отметим, что такие странности в поведении ЦБ учащаются. Например, повышение ключевой ставки Центробанком с 7,25% до 7,5% годовых - тоже было преждевременным. «Регулятор поспешил и перестраховался», — считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. 

В интервью ТАСС он заявил, что следовало бы «подождать исчерпания влияния всех решений, в том числе связанных с международной обстановкой, которые влияют на курс рубля и инфляцию», и только потом повышать ставку. Аксаков напомнил, что инфляция находится у целевого показателя в 4%, и ЦБ считает, что до конца года она будет ниже. 

То есть, продолжил он, принимать решения, которые приводят к удорожанию денег на рынке, не надо было. Тем более, что компании испытывают «финансовый голод»: деньги слишком дорогие для того, чтобы в них занимать для реализации проектов. 

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