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Московский листок

Выселение в Раменском. У автора ФОРУМа.мск отобрали видеокамеру

Опубликовано 21.09.2018 в разделе комментариев 0

Выселение в Раменском. У автора ФОРУМа.мск отобрали видеокамеру

Cудебные приставы таки пришли в дом по адресу п. Спартак, д. 15 (Раменский район. Станция Быково).

Он же собственник, значит он прав. Ожидаются новые бесчинства приставов 

Идет принудительное выселение. Приставы выносят и выкидывают. Правоохранительные органы благосклонно взирают и "не усматривают".

Ничего личного - одна из выселяемых сама была до пенсии судебным приставом в этом районе. Теперь вот ощущает все прелести своей бывшей службы, находясь по другую сторону.

У корреспондента Александра Зимбовского отобрали камеру, силой, пользуясь численным превосходством. Не отдают. Полиция "не усматривает". Статью 144 в Уголовном кодексе РФ, которая так и называется "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов", никто не читал и про нее даже не слыхал.

 



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