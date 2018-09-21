Выселение в Раменском. У автора ФОРУМа.мск отобрали видеокамеру

Cудебные приставы таки пришли в дом по адресу п. Спартак, д. 15 (Раменский район. Станция Быково).

Он же собственник, значит он прав. Ожидаются новые бесчинства приставов

Идет принудительное выселение. Приставы выносят и выкидывают. Правоохранительные органы благосклонно взирают и "не усматривают".

Ничего личного - одна из выселяемых сама была до пенсии судебным приставом в этом районе. Теперь вот ощущает все прелести своей бывшей службы, находясь по другую сторону.

У корреспондента Александра Зимбовского отобрали камеру, силой, пользуясь численным превосходством. Не отдают. Полиция "не усматривает". Статью 144 в Уголовном кодексе РФ, которая так и называется "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов", никто не читал и про нее даже не слыхал.