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Московский листок

Советские кадры созидателей уходят из украинской политики: умер Виталий Мосол

Опубликовано 21.09.2018 в разделе комментариев 1

украина ссср усср кадры чернигов
Советские кадры созидателей уходят из украинской политики: умер Виталий Мосол

На 90-м году жизни скончался бывший председатель Совета министров Украинской ССР, бывший премьер-министр Украины Виталий Масол, сообщает заместитель председателя Черниговского областного совета Арсен Дидур. 

"Печальная новость. На 90-м году жизни скончался Виталий Андреевич Масол - известный государственный деятель и политик, мудрый, высокопрофессиональный и щедрый душой человек, которого я лично знал и уважал. Почетного гражданина Черниговской области, политика, возглавлявшего правительство двух стран - УССР и Украины, многие эксперты и сейчас считают наиболее профессиональным управленцем нашего государства", - написал А.Дидур в своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу. 

В.Масол родился 14 ноября 1928 года. Был избран народным депутатом Украины I-II созывов Верховной Рады, занимал должность премьер-министра Украины с 16 июня 1994 г. по 6 марта 1995 г. Он также был председателем Совета министров Украинской ССР в 1987-1990 гг.

От редакции: Как же не боятся писать такое нынешние политические деятели, и ещё на разрешённом в Украине фейсбуке? Ведь это прямая похвала Советской власти - действительно взрастившей такие кадры, что хватило на несколько стран и эпох, в прямом и переносно-широком смысле. "Комсомольцы двадцатых годов" - действительно вытаскивали страну из трясины не раз, а тут ведь и опыт Великой Отечественной, пережитой во вполне сознательном возрасте товарищем Масолом. Кстати, Черниговская область - одна из немногих в Укарине, сохранивших индустрию во многом, если не вообще, только благодаря таким советским кадрам.

Пиво "Черниговское" имеет хождение не только по России аж до Сибири (причём на данный экспорт не влиял ни Евромайдан, ни газовые войны, - "Бiла нiчь" всегда продавалась на "Речном вокзале"), но и по ближайшим странам Евросоюза. А ведь основан-то этот самый пивзавод, ставший едва ли не флагманом постсоветской индустрии был как раз при Мосоле - в 1988-м году, когда он возглавлял Совмин УССР. Какие кадры пришли на смену "комсомольцам 1920-х"? Дерибанщики - одно слово, метко влепленное народом им на лбы. Так их и советский "олдскул" называл.

Д.Ч.



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Всего комментариев к статье: 1
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Д.Ч.
.Дмитрий г.Запорожье.+-.,,, написал 21.09.2018 14:52
Лишний раз убеждаешься в том,что кацапопитеки, это такая нация кацапорылых недосуществ прошедших за 30 лет стремительный процесс деградации от человека,причем практически разумного,до недочеловека.Дарвин бы дорого заплатил за то, что бы описать процесс деградации кацапопитека в своей работе "Деградация вида".Отличие Украины от засратой кацапопитеками кацапомойки состоит в том,что в Украине ни одно производство не уничтожено,за исключеним предприятий производящих м\схемы и захваченных кацапьем в войны части территорий Донбаса и Крыма и ЗАЛК(Запорож Алл Комбинат,который уничтожил Дерипаска).Работает все промышленные предприятия.С разной степенью эффективности,но работают.Именно это и бесит прежде всего плешивое плюгавое кацапорылое Х.У.Й.Л.О и все руководство кацапомойки,ну а проекты реализуемые в Украине благодаря Порошенко и сотрудничеству с ЕС вообще превосхдят все что тут пишет местный фантаст Калашников.Что касается Мосола,ну умер и умер.Прожил практически 90 лет.Вполне прилично.Можно выразить сожаление родным и близким,но так жизнь устроена.Все там будем.
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