Советские кадры созидателей уходят из украинской политики: умер Виталий Мосол

На 90-м году жизни скончался бывший председатель Совета министров Украинской ССР, бывший премьер-министр Украины Виталий Масол, сообщает заместитель председателя Черниговского областного совета Арсен Дидур.

"Печальная новость. На 90-м году жизни скончался Виталий Андреевич Масол - известный государственный деятель и политик, мудрый, высокопрофессиональный и щедрый душой человек, которого я лично знал и уважал. Почетного гражданина Черниговской области, политика, возглавлявшего правительство двух стран - УССР и Украины, многие эксперты и сейчас считают наиболее профессиональным управленцем нашего государства", - написал А.Дидур в своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

В.Масол родился 14 ноября 1928 года. Был избран народным депутатом Украины I-II созывов Верховной Рады, занимал должность премьер-министра Украины с 16 июня 1994 г. по 6 марта 1995 г. Он также был председателем Совета министров Украинской ССР в 1987-1990 гг.

От редакции: Как же не боятся писать такое нынешние политические деятели, и ещё на разрешённом в Украине фейсбуке? Ведь это прямая похвала Советской власти - действительно взрастившей такие кадры, что хватило на несколько стран и эпох, в прямом и переносно-широком смысле. "Комсомольцы двадцатых годов" - действительно вытаскивали страну из трясины не раз, а тут ведь и опыт Великой Отечественной, пережитой во вполне сознательном возрасте товарищем Масолом. Кстати, Черниговская область - одна из немногих в Укарине, сохранивших индустрию во многом, если не вообще, только благодаря таким советским кадрам.

Пиво "Черниговское" имеет хождение не только по России аж до Сибири (причём на данный экспорт не влиял ни Евромайдан, ни газовые войны, - "Бiла нiчь" всегда продавалась на "Речном вокзале"), но и по ближайшим странам Евросоюза. А ведь основан-то этот самый пивзавод, ставший едва ли не флагманом постсоветской индустрии был как раз при Мосоле - в 1988-м году, когда он возглавлял Совмин УССР. Какие кадры пришли на смену "комсомольцам 1920-х"? Дерибанщики - одно слово, метко влепленное народом им на лбы. Так их и советский "олдскул" называл.

Д.Ч.