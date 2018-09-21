Следом за игиловцем Тумгоевым РФ планирует судить и правосеков Мисиратовых

Следственный комитет России заочно арестовал братьев Руслана и Марлена Мисиратовых, которые являются участниками организации «Правый сектор» (запрещена в РФ).

По данным ведомства, в 2015–2017 годах они принимали участие в боевых действиях против мирного населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в акции, направленной на продовольственную блокаду Крыма.

Руслан и Марлен Мисиратовы объявлены в международный розыск. 10 сентября сообщалось, что ФСБ задержала под Смоленском члена террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), который по заданию Украины готовил убийство одного из лидеров ДНР.

А 15-го сентября уже сама Служба безопасности Украины выдала России боевика Тумгоева, ранее участвовавшего в боевых действиях против русских в Донбассе и Сирии. в Сирии уроженец Ингушетии Тумгоев воевал на стороне террористов, передает «Царьград».

Экстрадицию Тумгоева потребовала ФСБ России. Приказ о его выдаче подписал заместитель главы Генпрокуратуры Украины Инин.

Отмечается, что ранее Тумгоев носил нашивки запрещенной в России экстремистской группировки «Правый сектор».

Украинский депутат Ильенко назвал выдачу Тумгоева «немыслимым».

«Факт выдачи Украиной кого бы то ни было России абсолютно немыслимым. Тем более, когда речь идет о тех, кто воевал за Украину. Выдача Тумгоева превращает Украину в государство, которое не только не может предоставить убежище врагам Москвы, но и добровольно отдает их ФСБ. Готовлю депутатское обращение по этому поводу», — отметил Ильенко.

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