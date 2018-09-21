Собянин начал очередной мэрский срок символическим актом: открыл новый суд

Мэр столицы Сергей Собянин и председатель Мосгорсуда Ольга Егорова открыли в пятницу новое объединенное здание Тверского и Мещанского районных судов. "Поздравляю вас с новосельем! День для вас, конечно, очень важный. Сидели вы в ужасных условиях, в морально и физически устаревших зданиях, так плохо приспособленных, маленьких", — сказал С.Собянин, общаясь с работниками судов.

Градоначальник назвал новое здание "дворцом правосудия", добавив, что он оснащен всем необходимым.

"Можно сказать, что это умный суд, в котором есть электронные сервисы, базы данных, взаимодействие со службами приставов, аудио- и видеофиксация — все необходимое для совершения правосудия и, конечно, хорошие условия для горожан, которые обращаются к вам со своими бедами", — отметил мэр.

Объект построен недалеко от "площади трех вокзалов" на месте старого малоэтажного здания Мещанского суда по адресу: ул.Каланчевская, вл.43А (Красносельский район ЦАО). Общая площадь девятиэтажного здания усложненной треугольной формы составляет 19,7 тыс. кв.м, оно рассчитано на 250 сотрудников.

В здании обустроен объединенный вестибюль с гардеробом и помещением охраны; в левой части комплекса разместился Тверской райсуд, в правой — Мещанский. Для первого предусмотрено 12 залов судебных заседаний по рассмотрению уголовных дел и десять залов по рассмотрению гражданских дел. Для Мещанского суда запроектировано 16 и 8 залов соответственно.

- Уловила, оппозиция? - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - Вы там всё бузили, мешали волеизъявлению всенародному в дни праздничные и пьяные, так вот вам, товарищи, и ответ мэра. Запоминайте, оранжевые крамольники, здание в оранжевых заплатках - механизм выстроен такой пропускной способности, что как только забунтуете вновь, то вот здесь и окажетесь. Мечты конструктивистов (а именно этот стиль тут пародируется) воплотились несколько неожиданно - они-то закладывали принципы освобождения, освещения, преодоления замкнутости стен в проекты, а тут - всё наоборот. Этакая очистительная рыжебокая зубастая машина серой власти, пыль на улицах подметающая. В левой руке - сникерс, в правой руке - марс. Тверской районный суд и Мещанский (самые звучащие в СМИ, самые центральные и загруженные в дни народных волнений) - оптимизированно слиты воедино. И ничего, что от Тверского района суд непозволительно далеко - главное, он близок к вокзалам, откуда отправляются "столыпинские" вагоны. То же, что до сих пор суды ютились в "непрофильных" зданиях - позитивный отголосок Советской Эпохи, мало было преступлений, много места для судов и не требовалось: в основном административки, которые можно было и в школьных зданиях штамповать. Скромно, почти по Кафке - где-то на антресолях. Теперь же - вот вам лязгающая машина буржуазного кривосудия! "Судить вам, не пересудить" - вот мессядж "новоизбранного"... Времена грядут как раз такие. Лужков "подарил" Москве капиталистической Мосгорсуд на Преображенке, и Собянин вот не отстаёт. Места там благодатные: рядом "Склиф", онкоцентр и серый небоскрёб РЖД, где два этажа занимал Якунин с охраной и отдельными туалетами... "Оснащён всем необходимым" - как Мосгорсуд, надеюсь? Пресс-хаты в подвале имеются? "Стаканы" - боксы, где в духоте обвиняемые ждут часами? Эх, где вы Гудрун, Баадер, RAF, так смело взрывавшие тюрьмы-новостройки в ФРГ?