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Московский листок

В Польше появится "Форт Трамп" - на востоке...

Опубликовано 21.09.2018 в разделе комментариев 1

сша польша милитаризм
В Польше появится "Форт Трамп" - на востоке...

Польша планирует разместить американскую военную базу на восточной или северо-восточной границе, сообщает RMF FM. Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что базу «Форт Трамп» разместят у восточной границы страны. При этом он отметил, что пока рано говорить о конкретных местах. 

Вопрос о создании постоянной военной базы США на польской территории была одной из тем переговоров президента Польши Анджея Дуды с президентом США Дональдом Трампом, состоявшихся во вторник в Вашингтоне. Глава Белого дома заявил, что его страна рассматривает возможность создания такой базы, отметив, что Польша готова компенсировать Соединенным Штатам свыше $2 млрд за постоянное присутствие американских военных на своей территории. 

"Все понимают, что такое решение, как размещение в Польше постоянных американских баз, было бы большим событием, значительно повлияло бы на безопасность всего региона", - сказал Дворчик, подчеркнув, что "еще слишком рано говорить о конкретных местах".

Ранее президент Польши Анджей Дуда предложил назвать новую американскую базу, которую США могут открыть на территории страны, «Форт Трамп». 

Власти Польши обратились к США с просьбой об обеспечении постоянного военного присутствия как союзника НАТО в свете возможной российской агрессии. Так, по словам Дуды, «Форт Трампа» должен будет стать «оплотом» в возможном конфликте. 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Чукча написал 21.09.2018 17:12
Пусть отсчитают 1800 метров от восточной границы.
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