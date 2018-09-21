В Польше появится "Форт Трамп" - на востоке...

Польша планирует разместить американскую военную базу на восточной или северо-восточной границе, сообщает RMF FM. Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что базу «Форт Трамп» разместят у восточной границы страны. При этом он отметил, что пока рано говорить о конкретных местах.

Вопрос о создании постоянной военной базы США на польской территории была одной из тем переговоров президента Польши Анджея Дуды с президентом США Дональдом Трампом, состоявшихся во вторник в Вашингтоне. Глава Белого дома заявил, что его страна рассматривает возможность создания такой базы, отметив, что Польша готова компенсировать Соединенным Штатам свыше $2 млрд за постоянное присутствие американских военных на своей территории.

"Все понимают, что такое решение, как размещение в Польше постоянных американских баз, было бы большим событием, значительно повлияло бы на безопасность всего региона", - сказал Дворчик, подчеркнув, что "еще слишком рано говорить о конкретных местах".

Ранее президент Польши Анджей Дуда предложил назвать новую американскую базу, которую США могут открыть на территории страны, «Форт Трамп».

Власти Польши обратились к США с просьбой об обеспечении постоянного военного присутствия как союзника НАТО в свете возможной российской агрессии. Так, по словам Дуды, «Форт Трампа» должен будет стать «оплотом» в возможном конфликте.

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