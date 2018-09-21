Дорогие россияне проводят свою "дедолларизацию" - Сбербанка

Частные клиенты в августе сняли с валютных депозитов "Сбербанка" 1,2 миллиарда долларов, в остальных банках России - еще около 300 миллионов долларов. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные Центробанка РФ и консалтинговой компании Frank RG.

Bloomberg связал отток с валютных депозитов "Сбербанка" с опасениями россиян, что против госбанков России могут ввести санкции США. Повлияли на ситуацию и слухи о возможной конвертации валютных вкладов в рубли. Комментируя предложенный главой "ВТБ" Андреем Костиным план по отказу от расчетов в американской валюте, пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что планов подобной конвертации "нет ни со стороны администрации, такого нет, насколько я знаю, вообще".

В самом "Сбербанке" заверили, что динамически управляют балансом и поддерживают диверсифицированную структуру пассивов. "Отток или приток средств в размере миллиарда долларов при размере валютной части баланса в 94-95 миллиардов и более необходимо рассматривать как результат управляемой эволюции баланса банка", - сообщили РБК в банке.

В целом объем валютных депозитов в "Сбербанке" с начала года снизился на 10%. Средства в валюте занимают примерно 29% от всех вкладов на счетах в Сбербанке.

В начале августа заместитель председателя правления "Сбербанка" Александр Морозов рассказывал, что не наблюдает каких-либо "необычных движений" клиентских средств. По его словам, клиенты банка конвертировали рубли в валюту в объеме до 20 миллионов долларов в день. Помимо этого банк за первую неделю августа зафиксировал приток клиентских средств в размере более 40 миллиардов рублей в эквиваленте. "Все в рамках сезонности", - добавил Морозов.

Отметим, что желание обналичить доллары у населения появилось на фоне "дедолларизации", которой пригрозил банкир Костин аж самой Америке...

При этом и Министерство финансов поддерживает предложение главы ВТБ Андрея Костина об отказе от доллара, поскольку полагает, что американская валюта не должна быть элементом делового оборота в России. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев, передает «РИА Новости».

Как пояснил чиновник, запрет на хождение доллара вводить не предполагается, однако речь идет о том, что доллар не должен быть элементом обычного делового оборота. Он отметил, что расчеты между третьими странами должны осуществляться в нацвалютах, экспорт из России — за рубли или национальные валюты. Кроме того, должны быть минимизированы расчеты в иностранных валютах между российскими организациями.

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