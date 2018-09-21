Затянут пояса только пенсионеры: прокремёлвскую молодёжь щедро профинансируют

Правительство РФ хочет увеличить расходы на прокремлевские молодежные форумы "Таврида" и "Территория смыслов" почти на 103 миллиона рублей. На этих площадках готовят молодые кадры для партии и органов власти, а конкурс, чтобы попасть на летние смены, сравним с конкурсом в лучшие вузы страны.

Увеличение расходов прописано в разделе "Образование" пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2019-2021 годы, пишет РБК. Согласно проекту, ежегодно на проведение одной дополнительной смены на молодежном форуме "Территория смыслов" и на всероссийской молодежном форуме "Таврида" будут выделяться 102,7 миллиона рублей. По сравнению с суммой, потраченной на форумы в 2018 году, рост финансирования составит 20%.

В 2015 году российские власти в совокупности потратили на форумы 531,2 миллиона рублей, в 2020 году эта сумма может вырасти до 618,9 миллиона рублей, подсчитал РБК.

По словам руководителя Росмолодежи Александра Бугаева, в 2018 году конкурс среди подавших заявки на "Тавриду" составил 12 человек на место. Это сопоставимо с конкурсом в престижные российские вузы. Увеличение количества смен на форумах - это "ответ на запрос самих молодых людей и дополнительная возможность для их самореализации", отметил Бугаев.

Молодежные форумы "Территория смыслов" и "Таврида", организуемые Росмолодежью, впервые прошли в 2015 году. Мероприятия в молодежных лагерях регулярно посещают высокопоставленные политики, бывает там и президент РФ Владимир Путин. Оба форума ранее курировал первый замруководителя администрации президента Вячеслав Володин, после его ухода на должность спикера Госдумы в 2016 году за это направление отвечает Сергей Кириенко.

"Территория смыслов" проходит на Клязьме во Владимирской области, "Таврида" - на Бакальской косе, в Раздольненском районе Крыма.

По словам замдиректора Центра политической конъюнктуры Олега Игнатова, подобные лагеря нужны для подготовки кадров для политических партий, органов федеральной и региональной власти.

Кстати, правительство Медведева и на «материальную мотивацию» госслужащих в 2019-21 гг. могут превысить 630 млрд руб. Это сопоставимо с теми суммами, которые планируется выручить в первые годы пенсионной реформы. При этом государство планирует наращивать постоянную (зарплатную) часть денежного содержания чиновников.

Новшества содержатся в проекте федерального бюджета. Для улучшения «материальной мотивации» чиновничества в 2019 году зарезервировано 138,6 млрд руб., а в 2020 году — 208,9 млрд руб. По сравнению с действующим бюджетом эти суммы больше на 39 млрд и 109 млрд руб. соответственно. В 2021 году на эту же статью расходов предполагается выделить ещё больше — 284,4 млрд руб.

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