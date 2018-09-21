"Выборы" прошли в Путинской России явно без участия граждан

Больше половины (54%) россиян ничего не знают о результатах выборов, прошедших 9 сентября во многих российских регионах. На вопрос социологов фонда "Общественное мнение" (ФОМ) "Вы уже знаете, что-то слышали о результатах этих выборов или не слышали?" утвердительно ответили только 43% респондентов. Далее их спросили, оценивают ли они эти выборы как успех партии "Единая Россия" или как ее неудачу. 25% ответили, что партия власти добилась успеха, 8% - что потерпела неудачу. Почти столько же (9%) затруднились с ответом.

При этом четверть опрошенных вообще не знают, проходили ли 9 сентября выборы в их регионе. Опрос ФОМ проводился 15-16 сентября среди 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

9 сентября прошли прямые выборы глав 22 российских регионов и депутатов законодательных органов 16 субъектов. В Приморском и Хабаровском краях, Хакасии, Владимирской области никто из кандидатов не набрал больше 50% голосов, поэтому в этих регионах пройдет второй тур голосования. В Приморье он уже состоялся 16 сентября, но утром понедельника разгорелся скандал. Кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко, при подсчете 95% протоколов обгонявший на 5% единоросса Андрея Тарасенко, на последнем этапе подсчета голосов за несколько ночных часов неожиданно проиграл ему с 48,06% против 49,55%.

Оба кандидата обвинили друг друга в потасовках и фальсификациях, коммунист объявил голодовку. В итоге в регион приехала разбираться комиссия ЦИК, и результаты второго тура отменили.

Что касается успеха на выборах "Единой России", в Кремле оказались обеспокоены судьбой губернаторов в регионах, где пройдет второй тур голосования и 14 сентября послали к ним на помощь начальников управлений, партийцев и политтехнологов.

Во Владимирской области глава региона Светлана Орлова немного опередила Владимира Сипягина от ЛДПР - она получила 36,5% голосов против 31,3%. В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Сергей Фургал (35,8%) чуть обогнал губернатора Вячеслава Шпорта (35,6%). Самая плохая для партии власти ситуация в Хакасии: коммунист Валентин Коновалов с 44,8% уверенно обыграл главу республики Виктора Зимина (32,4%).

От редакции: Выборы, как и прочая политика Кремля - носят в РФ крайне кратковременный характер. Пережили день - и ладно. По этой же причине так боялся Золотов майдана в любом городе, где фальсификации станут заметны. Перестраховался, "пальцы кидал" - потому что всё легчайшим образом в эти тёплые дни могло уйти из-под контроля. Примерно как во Владивостоке - народ просто не уйдёт от зданий избиркомов, а потом мирно захватит их, имея на это полное право: ведь и врут и воруют. Поэтому ждать от населения РФ того, что они запомнят, кто там победил и с каким процентом - не приходится. Кто вечером остался властью, тот значит и победил. И вообще, что эти выборы решают? И так далее. Вот так рассуждает дорогой россиянин. Социальная апатия и гражданская отсталость тут - результат многолетней политики Кремля.

Д.Ч.

Материалы по теме:

Воры волеизъявления избирателей должны сидеть в тюрьме!

Собянин начал очередной мэрский срок символическим актом: открыл новый суд

В Приморье-то штормит "неподетски". ЦИК и ЦК КПРФ ведут "сепаратные" переговоры?