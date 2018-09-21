"ЕдРо" отступает в Хакасии: Виктор Зимин снял свою кандидатуру

Врио главы Хакасии, кандидат от «Единой России» Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы региона, которые должны пройти в воскресенье, 23 сентября, сообщил «Интерфаксу» источник в избирательной комиссии республики.

«Зимин написал заявление в избирком о снятии своей кандидатуры с выборов по состоянию здоровья», — сказал собеседник агентства. Предполагалось, что во втором туре будут участвовать господин Зимин и Валентин Коновалов — первый секретарь регионального отделения КПРФ.

Напомним, 9 сентября в Хакасии состоялись выборы главы региона. За пост боролись четыре кандидата: Виктор Зимин, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Андрей Филягин, господин Коновалов, а также директор ООО «Современные технологии» Александр Мяхар от регионального отделения «Партии роста».

Валентин Коновалов обошел господина Зимина, набрав 44,81%. За Виктора Зимина проголосовали 32,42% избирателей. На третьем месте оказался господин Филягин с 11,23% голосов, на четвертом — господин Мяхар с 6,61%.

Тем временем, видимо, ещё не зная о решении своего шефа, наймиты "ЕдРа" продолжают пакостить молодому кандидату-коммунисту.

В Абакане провокаторы массово расклеивают листовки в неположенных местах, в том числе на окнах автомобилей, сообщает Леонид Развозжаев.

Листовки все без выходных данных. Банда явно пытается как минимум дискредитировать кандидата, а возможно и сорвать выборы.

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