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Московский листок

677 рублей в месяц экономии на еде

Опубликовано 22.09.2018 в разделе комментариев 0

путин выборы
677 рублей в месяц экономии на еде

Величина прожиточного минимума в Москва во втором квартале 2018 года составила 16 463 рублей, что на 677 рублей больше, чем в первом квартале, соответствующее постановление столичного правительства размещено на сайте мэра Москвы. В первом квартале текущего года величина прожиточного минимума в столице составила 15, 786 тысячи рублей.

Вот так почти на 700 рублей вырос прожиточный минимум. Много это или мало?

Для кого-то абсолютно незаметная величина - для того, кто живет явно не "по минимуму". 

Для кого-то, чья пенсия или пособие аккурат размером с минимум - это 677 рублей недоедания. Когда имеешь возможность питаться только самой дешевой едой, то получается прилично. С голоду не помрешь, но заметно похудеешь. Или будешь добирать белков - крупой и картохой.

Вот такой у меня вопрос - почему в 21-м веке, в стране, претендующей на величие, все социальные вопросы как и сто лет назад идут по грани выживания? Выживем - не выживем?

Не думаю, что так случайно получается. У нас достаточно богатая страна, чтобы обеспечить каждому необходимое количество белков, жиров и углеводов с витаминами. Но почему их все время кому-то не хватает? И этих "кого-то" - миллионы...

Вот пенсию обещали увеличить на тысячу к концу года, а прожиточный минимум подняли на 700 рублей почти - к середине года! Видимо, самым бедным надо прожить эти полгода в долг? Или не жить пока пенсию не увеличат?

А.Б.



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